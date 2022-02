Dramatično upozorenje američkog predsjednika : Biden: ‘Uvjeren sam da je Putin donio odluku. Rusija će napasti Ukrajinu, meta je i Kijev!‘

Američki predsjednik Joe Biden održao je u petak navečer vanrednu presicu u Bijeloj kući u kojoj se osvrnuo na najnoviji razvoj situacije u Ukrajini te poručio da SAD stoji uz Kijev, ali i jasno naznačio da smatra da će Rusija napasti u narednim danima.

‘Rusi tvrde da Ukrajinci planiraju lansirati veliku ofenzivu na Donbas. To nema nikakve logike, zašto bi sad, kada Rusi imaju 150.000 vojnika blizu njihove granice, napali Donbas?’, rekao je Biden pa objasnio:

‘Na ovo što se sada događa upozoravali smo sedmicama – Rusi izmišljaju napade i traže izliku za napad. Oni su okružili Ukrajinu i žele napasti u narednim danima. Vjerujemo da je njihov cilj i Kijev’, rekao je Biden.

‘Rusija ima izbor između rata i diplomacije koja bi svima osigurala sigurnu budućnost’, rekao je Biden pa na pitanje novinara smatra li da je napad izgledan nikad jasnije poručio:

‘Uvjeren sam da je Putin donio odluku i da namjerava napasti Ukrajinu’, zaključio je Biden.

Istovremeno, ruski mediji javljaju da je na istoku Ukrajine, u Luhansku, došlo do dvije eksplozije. Riječ je o regiji koju drže proruski separatisti, a u jedna od eksplozija navodno se dogodila na plinovodu. Uzrok eksplozija zasad je nepoznat, a nema informacija o eventualnim žrtvama. Požar koji je detonacija izazvala je u međuvremnu ugašen.

Istovremeno, na društvenim mrežama se širi video navodne eksplozije na plinovodu, ali čiju autentičnost nije moguće provjeriti, javlja BBC.

Ranije tokom večeri glavni ukrajinski sigurnosni dužnosnik Oleksij Danilov optužio je Rusiju da provokacijama u istočnoj Ukrajini pokušava navesti ukrajinsku vojsku da uzvrati i dodao da će se Ukrajina držati mirnih načina za okončanje krize.

S druge strane, proruski separatisti krenuli su s evakuacijom stanovnika s pobunjeničkog istoka zemlje. Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je naredio ministru za krize da otputuje u jugoistočnu Rusiju i organizira smještaj za ljude koji napuštaju dvije samoproglašene republike na istoku Ukrajine, objavila je novinska agencija RIA.

Naime, proruski separatisti u istočnoj Ukrajini objavili su u petak da je automobil dignut u zrak blizu zgrade njihove vlade u centru Donjecka, objavila je novinska agencija TASS. Potom je vodstvo proruskih pobunjeničkih republika Donjeck i Luhansk na istoku Ukrajine objavilo video u kojem se vidi navodna evakuacija stanovnika.

No, BBC je došao do dokaza koji pak dovode u sumnju tvrdnje da se evakuacija danas zaista dogodila. Naime, BBC je provjerio metapodatke objavljenih videa i otkrio da podaci pokazuju da su snimljeni u srijedu, 16. februara – prije dva dana, dakle, prije nedavnog rasplamsavanja neprijateljstava. To sugerira da je eskalacija bila unaprijed planirana.

(Jutarnji list)