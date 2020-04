Dramatično obraćanje Donalda Trumpa: ‘Biće jako puno mrtvih. Čeka nas teška sedmica’ (VIDEO)

Sve zemlje u Europi su danas, kao i svakog dana, objavile nove podatke o oboljelima i preminulima od koronavirusa u posljednja 24 sata. Među njima su i Italija i Španija, dvije zemlje s najviše oboljelih u Europi, dok je treća Njemačka koja od prve dvije zemlje ima čak oko 32.000 manje oboljelih.

Španija svoje podatke objavljuje oko podneva, a Italija oko 18 sati. Posljednjih je dana Španija bilježila značajan porast oboljelih i preminulih, ali je Italija kada bi objavila svoje podatke popodne i dalje bila zemlja s najviše oboljelih u Europi.

Sve do danas. Danas je Španija postala zemlja s najviše oboljelih u Europi, čak i nakon što su Talijani objavili svoje podatke.

Najviše oboljelih je u Španiji , najviše mrtvih u Italiji

Nakon što su obje zemlje objavile svoje podatke ispada kako Španija ima 124.736 oboljelih od koronavirusa, dok ih Italija ima 124.632. Razlika je to od stotinjak slučajeva. Ipak, najviše smrtnih slučajeva i dalje ima Italija, i to ne samo u Europi nego i u svijetu. Dok je u Španiji preminulo 11.744 ljudi, u Italiji je preminulo 15.362 ljudi.

Podsjetimo, najviše oboljelih na svijetu ima SAD, koji je danas prešao još jedan važan prag, a to je prag od više od 300.000 oboljelih.

U trenutku pisanja ovog teksta imaju 304.338 oboljelih, a preminulo je 8276 ljudi.

Italija, Španija i SAD skupa imaju oko pola miliona oboljelih.

Kakvo je stanje u SAD-u, zemlji s najviše oboljelih?



Prema najnovijim podacima Sveučilišta John Hopkins, broj oboljelih u SAD-u prešao je 300.000 slučajeva. Naime, u toj zemlji je najviše oboljelih na svijetu, a samo danas je prijavljeno više od 23.000 slučajeva.

U SAD-u zasad je preminulo 8344 osoba, a oporavilo se njih 14.464. Trenutno je aktivno 277.817 slučajeva. To je više od zbroja slučajeva u Italiji i Španiji koje skupa imaju oko 250.000 oboljelih.

Savezna država New York, žarište epidemije novog koronavirusa u Sjedinjenim Državama, izvijestila je u subotu o novih 630 umrlih u jednome danu, što je najviše od početka epidemije dok se ubrzavaju pripreme u očekivanju vrhunca zaraze. Država New York dosad ima 3565 umrlih i više od 113.000 oboljelih – među kojima 63.000 u gradu New Yorku – slično kao Italija i Španija, gdje je broj umrlih veći.

“Još nismo dosegnuli vrhunac epidemije, ali se približavamo”, rekao je demokratski guverner Andrew Cuomo na konferenciji za štampu , istaknuvši da bolest posebno brzo napreduje na Long Islandu.

Samo u gradu New Yorku više je od četvrtine od preko 7000 preminulih od koronavirusa u SAD-u, po podacima Univerziteta John Hopkins.

Trump: Bit će puno mrtvih

Na konferenciji za medije oglasio se i Trump. Rekao je kako su ove i naredne sedmice vjerojatno najteži za SAD i dodao kako će biti puno smrti.

Govoreći na konferenciji za medije dodao je kako se broj mrtvih može smanjiti ako se ljudi drže određenih mjera.

“Bit će puno mrtvih, nažalost. Bit će smrti. Fokusiramo se na najteže pogođene regije”, rekao je i dodao kako se Bijela kuća bori za sve Amerikance te kako je cijela zemlje skupa u ovome.

Dodao je kako će uskoro Amerikancima s pandemijom pomoći i vojnici, još medicinskih radnika i profesionalci.

Strahuje se od zaraze

Bolnice u New Yorku teško uspijevaju liječiti sve teško oboljele, a mrtvačnice ne uspijevaju pokopati mrtve.

Krematoriji su produžili radno vrijeme i rade dugo u noć dok broj mrtvih raste takvom brzinom da gradski dužnosnici traže posvuda u državi privremena mjesta za ukop. Zbog rizika od zaraze, mnogi ljudi čiji su članovi obitelji u teškom stanju u New Yorku ne mogu vidjeti svoje voljene i oprostiti se od njih.

Da bi se spriječila prenatrpanost bolnica mjesne vlasti se utrkuju s vremenom kako bi osnažile kapacitete za prihvat očekivano velikog broja pacijenata. “Kad smo počeli, prva briga bio nam je dovoljan broj kreveta, sada smo usredotočeni na opremu i na osoblje”, rekao je Cuomo istaknuvši da će za najteže slučajeve biti potrebni respiratori.

Amerikanci masovno kupuju oružje

Pojavom koronavirusa u SAD-u cvjeta i trgovina oružjem. Amerikanci su objavili da je čak 3,7 miliona građana predalo zahtjev za tzv. “pozadinskom provjerom”, odnosno provjerom imaju li pravo na kupnju oružja. To je u martu rekordna brojka za njih.

Brojke prodanog oružja u odnosu na mart prošle godine već su premašene, a iznose 2,6 miliona i to je rekord otkad FBI radi provjeru dosjea u Americi, a to radi od 1998. godine.

Trgovine oružjem uvrštene su na listu ne-nužnih biznisa i naređeno im je zatvaranje u nekim saveznim državama, što je dovelo do pravnih bitaka je li to u suprotnosti s Drugim Amandmanom koji daje za pravo na držanje i nošenje oružja.

Broj pozadinskih provjera dosjea ne znači da je toliko oružja i prodano, jer ukupna brojka ne kazuje jesu li svi prošli provjeru uspješno.

No rekordne brojke ukazuju na to da se potražnja dramatično povećala. Brojne trgovine oružjem u SAD-u preplavljene su kupcima i dugim redovima čekanja, kao primjerice na Long Islandu u New Yorku.

Osmi dan zaredom u Španiji umire preko 800 ljudi

U Španiji je u subotu broj zaraženih osoba porastao 5,97 posto na ukupno 124.736 zaraženih koronavirusom. Time je širenje virusa dodatno palo. U petak je rast oboljelih iznosio 6,78 posto. Iz španske zdravstvene službe poručili su kako izoliranje stanovništva pokazuje rezultate.

Od 15. marta je broj oboljelih rastao oko 20 posto sve do 25. marta. Nakon toga je pao ispod 10 posto te se počeo smanjivati sve do današnje stope od 5,97 posto.U subotu je u Španjolskoj umrlo od koronavirusa dodatnih 809 osoba, što je već osmi dan zaredom da dnevno umire preko 800 pacijenata, pa se ukupan broj žrtava popeo na 11.744. Tračak optimizma je podatak da je to najmanji broj umrlih u posljednjih osam dana. U subotu je broj preminulih porastao 7,40 posto u odnosu na dan ranije, dok je u petak taj postotak iznosio 9,32 posto.

Španski premijer produžuje stroge mjere

Predsjednik španske vlade Pedro Sánchez zatražit će od parlamenta produženje vanrednog stanja do 26. aprila premda je širenje koronavirusa u Španiji usporilo posljednjih dana. Sánchez je u subotu razgovarao sa šefom ljekarske službe i svojim ministrima, a onda najavio produženje vanrednog stanja za dodatnih petnaest dana.

„Ovo je ogromno žrtvovanje, no potrebno je kako bismo pobijedili virus“, rekao je. „Krajem travnja neće sve završiti“, dodao je naznačivši kako su moguće dodatne mjere nakon 26. aprila.

Ovo je drugo produženje vanrednog stanja, a treba ga iduće sedmice odobriti parlament. Dosad su oporbene stranke podržavale produženje.

Kliker.info-Index-Hina)