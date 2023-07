Dramatične prognoze : ‘Od 26. jula stvarat će se superćelijske oluje snage atomske bombe?’

“Globalno će ovaj toplinski val trajati do 26. jula, a tada slijede oblaci, kiša i osvježenje. Kada su u pitanju ove superćelijske oluje, čim u panonsku nizinu uđe malo svježeg zraka nakon vrelih dana, možemo očekivati pojavu tih oluja. Nastaju tako što hladniji zrak dolazi u prizemlju, a u međuvremenu je tu bilo puno toplog zraka. On se počinje uzdizati i što je topliji, veća je šansa da bude jača oluja. I ti vrhovi oblaka koji nastaju od tog toplog zraka budu i do 15 kilometara. To je ta energija… Mi tu ne možemo ništa učiniti, ni protugradna zaštita. Ta snaga atomske bombe, mi tu ništa ne možemo učiniti”, tvrdi Ristić.