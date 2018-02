Drama u velikom spektaklu: Philadelphia Eaglesi prvi put u istoriji pobjednici Super Bowla

Po prvi puta u povijesti pobjednik Super Bowla postala je momčadPhiladelphia Eaglesa koja je u najvećoj utakmici američkog sporta u Minneapolisu pobijedila prošlogodišnje prvake New England Patriotserezultatom 41:33.

Bila je to jedna od najboljih i najefikasnijih Super Bowl utakmica u povijesti i rekordna po broju osvojenih jardi ukupno. Ne samo to, to je utakmica s najviše osvojenih jardi u povijesti play-offa.

Nick Foles, quarterback Philadelphije proglašen je MVP-om Super Bowla, a MVP cijele sezone Tom Brady nije uspio doći do šestog naslova iako je ušao u povijest kao prvi s 500 jardi dodavanja u finalnoj utakmici NFL lige.

”St. Nick”, kako Folesu tepaju navijači Eaglesa, odveo je svoju momčad do naslova sa 373 osvojene jarde, ali najvažnije uz tri bačena ”touchdowna” i jedan uhvaćeni! A Foles je u momčad upao tek u prosincu nakon ozljede startnog quarterbacka Carsona Wentza, dotad glavnog kandidata za nagradu MVP-a.

Apsolutni rekord u povijesti lige

Dvoboj Eaglesa i Patriotsa ponudio je ofenzivnu eksploziju s obje strane, kombinirano su momčadi osvojile ukupno 1156 jarda (Eaglesi 538, Patriotsi 618) što je, kao što smo spomenuli, apsolutni rekord u povijesti lige.

No možda ključnu akciju izveli su obrambeni igrači. Naime, kod vodstva Eaglesa 38-33 nešto više od dvije minute prije kraja Brandon Graham je uspio izbiti loptu iz ruku Toma Bradyja, a loptu je pokupio Derek Barnett i osigurao novi posjed Eaglesima.

U svom posljednjem posjedu Eaglesi su “field goalom” Jakea Elliotta sa 46 jarda poveli sa 41-33 i doveli Patriotse praktički u nemoguću situaciju, morali su za 1:09 minuta prijeći čitav teren bez ijednog “time-outa”, postići polaganje i zatim uspješno izvesti pretvaranje za dva poena kako bi izborili produžetak. Došli su do polovice terena, a zatim je Brady u posljednjoj sekundi uputio ”Hail Mary” dodavanje prema posljednjem polju Eaglesa koje je umalo uhvatio Rob Gronkowski. Ipak, lopta je udarila o tlo i slavlje Eaglesa moglo je početi.

Inače, Eaglesi su vodili gotovo čitavim tijekom susreta, najveću prednost od 12 razlike (15-3) imali su sredinom druge četvrtine, ali Patriotsi se nisu predavali. U svoja prva tri napada u drugom poluvremenu postigli su “touchdown” i 9:22 minuta prije kraja po prvi puta stigli u vodstvo od 33-32.

Ključan posljednji napad Eaglesa

A tada je krenuo najvažniji napad Eaglesa na utakmici koji je trajao punih sedam minuta i jednu sekundu. Kada su bili na 45 jarda svog teritorija bili su suočeni s četvrtim pokušajem za jedan jard. Tu su akciju morali uspješno izvesti inače bi izgubili loptu. No, Nick Foles je uspio pronaći Zacha Ertza za dva jarda i napad se nastavio. Ulogu hvatača preuzeo je Nelson Agholor koji je upisao dva sjajna hvatanja, no posljednju riječ ponovno je imao Ertz koji je postigao “touchdown” s četiri jarda udaljenosti od posljednjeg polja Patriotsa. Eaglesi nisu uspjeli kompletirati pretvaranje za dva poena pa je njihova prednost iznosila pet razlike.

Patriotsi su tada sve nade polagali u Bradyja koji je do tog trenutka igrao izvrsno. Ipak, u ključnom trenutku pritisak prve obrambene linije Eaglesa bio je jači, Brady je izgubio loptu, a samim time i Patriotsi posljednju realnu priliku za pobjedu.

Za najkorisnijeg igrača (MVP) finala proglašen je quarterback Eaglesa Nick Foles koji je kompletirao 28 od 43 izvedena dodavanja, od toga su tri bila za “touchdown”, a usto je i uhvatio jedno dodavanje za polaganje. Brady je postao prvi igrač u povijesti koji je u Super Bowlu dodavanjima osvojio više od 500 jarda (28 od 48 kompletiranih dodavanja za 505 jarda), ali je ipak po treći put u karijeri izgubio finalni susret.

Za Eaglese je ovo prvi Super Bowl naslov, dosad su tri puta bili NFL prvaci, ali to je bilo prije Super Bowl ere (1948, 1949, 1960), dok su Patriotsi ostali na pet osvojenih naslova, a sve su osvojili u 21. stoljeću, odnosno otkako dužnost glavnog trenera obnaša Bill Belichick, a na poziciji vođe navale igra Tom Brady (2002, 2004, 2005, 2015, 2017).

