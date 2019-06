Drama u Velikoj Kladuši : Velika tuča migranata, napali policajce koji su ih pokušali razdvojiti !

Jedan sat poslije ponoći u prihvatnom centru Miral u Velikoj Kladuši došlo je do velikog sukoba migranata. Najmanje 100 osoba je učestvovalo u tučnjavi nakon čega je intervenisala policija čiji službenici su također napadnuti.

Kako javlja Kliux incidente su prijavili zaštitari centra, a pri pokušaju uspotavljanja reda i mira došlo je i do napada na policiju kada su migranti počeli na njih bacati staklene boce, kamenje i metalne šipke.



Prema riječima glasnogovornika MUP-a Unsko-sanskog kantona Aleta Šiljdedića, tom prilikom su povrijeđena tri policajca i oštećeno jedno vozilo. Nakon toga je pozvano pojačanje iz Velike Kladuše i Cazina.



“Jutros oko 4:30 sati uspotavljen je red i mir unutar kampa, a uhapšeno je 20 osoba koje su označene kao inicijatori nereda. Nad njima se trenutno vrši kriminalistička obrada”, dodao je Šiljdedić.



Više osoba je povrijeđeno, ali tačan broj još nije ustanovljen. Kako saznajemo, većinom se radi o lakšim tjelesnim povredama.



Opasnost od sukboa postoji i danas s obzirom na to da je određeni broj migranata izašao iz prostora objekta.



“Tenzije su prisutne, a incidenti su i dalje mogući. Policija je prisutna i nalazi se u stanju pripravnosti”, kazao je glasnogovornik MUP-a USK.



Kako saznajemo, sukobi među migrantima su intenzivirani nakon požara koji se nedavno dogodio. Među izgrednicima su osobe iz Maroka, Pakistana, Alžira i drugih zemalja.



Prvog dana mjeseca juna u prihvatnom centru Miral došlo je do velikog požara u kojem je povrijeđeno 30 osoba, a izgorile su prostorije sa 247 kreveta. Uzrok požara je ljudska nepažnja odnosno električni ili plinski rešo na kojem su migranti spremali hranu.



Svi migranti su nakon požara dobili alternativni smještaj u velikim šatorima ispred zgrade Mirala.