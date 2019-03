Drama u Beogradu : Demonstranti okružili zgradu i ne dozvoljavaju Vučiću da izađe

Demonstranti su danas u Beogradu okružili zgradu Predsjedništva, ne žele da dozvole predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da izađe iz zgrade.

Demonstranti su danas oko 13 sati počeli da prave “živi lanac” oko zgrade Predsjedništva Srbije kako bi onemogućili predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da izađe iz zgrade.



Lider Dveri Boško Obradović je rekao da prave “obruč oko Vučića”. Ispred Predsjedništva je veliki broj policajaca.



Jedna od organizatora protesta “Jedan od pet miliona” Jelena Anasonović pozvala je sa kamiona građane da ne dozvole Vučiću da izađe iz zgrade.



Ona je saopštila i da je policije privela jednog mladića, P. C. dok je bio u kući, i da se još ne zna razlog privođenja. “To nama čini ova vlast, privodi srednjoškolce, momke i devojke tuče, šutira svoje građane”, rekla je Anasonović.



Lider Levice Srbije Borko Stefanović pozvao je građane da stoje ispred Predsjedništva kao živi lanac slobode i ne daju Vučiću da izađe.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da je na sinoćnjem procesu 1584 ljudi, a da je danas ”još manje”.

‘‘Pošto smo mesecima slušali uvrede od strane fašiste Obradovića i tajkuna Đilasa, izračunali smo da smo otvorili ukupno 200 fabrika, pogona i novih važnih privrednih pogona u Srbiji u poslednjih pet godina. Sam sam otvorio stoti pogon, to su rezultati našeg rada, sve ono što oni drugi nikad nisu uradili”, rekao je Vučić danas.

Dodao je da Srbija neće dozvoliti da nasilje ugrožava bilo koga.

‘‘Svi oni koji misle da fizičkim napadima na ljude, možete da ostvarite političke rezultate, grdno se varate. I ove sad, sve ove što viču, sve je neprijavljeno i protivzakonito i sve to poštujemo do ne dođe do nasilja. Sinoć je u piku bilo 1584 čoveka, na početku je bilo značajno manje, na kraju je bilo značajno manje. U ovom trenutku ih je manje od toga, ali je buka velika”, rekao je predsjednik Srbije danas.

”Ja nemam strah , ja mogu da izgubim samo život, ništa više. Ja nemam 500 miliona. Nema ništa preče od toga da branim, štitim i odbranim Srbiju. Oni što su sinoć nosili testere valjda da nameštaju firzure novinarima RTS-a. Ljudi u Srbiji mogu da vide koliko su zemlju opljačkali Đilas i Jeremić, a Boško Obradović je obični, sitni fašista. Naišli su na tvrd orah i uopšte ih se ne plašim. Meta njima nije RTS, meta im je taj koji ih se ne plaši i da im u lice kaže šta su sve opljačkali. Meta sam ja, zato što Srbija više nije tako siromašna kao što je bila”, istakao je on.

Potom je poslao poruku građanima Srbije uz molbu da ne učestvuju u nasilju.

”Da zamolim ljude da ne učestvuju u nasilju. Pred zakonom su svi jednaki”, dodao je uz poruku da će svi koji učestvuju u nasilju biti procesuirani u skladu sa zakonom.