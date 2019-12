Drago Pilsel : “Nastojat ću pojasniti Milanoviću da BiH nije ”šaka jada””!

Novinar Drago Pilsel, urednik i kolumnist portala Autograf.hr i voditelj emisije ”Vrijeme suodgovornosti” na Face TV, analizirao je rezultate prvog kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj te je za Slobodnu Bosnu kazao kako je Milanović u blagoj prednosti pred Grabar-Kitarović, ali da sve ukazuje da će borba biti krajnje neizvjesna.

Javno ste podržali kandidaturu Zorana Milanovića. Da li ga smatrate najboljim kandidatom od svih ili samo boljim od Grabar-Kitarović kao najvećem konkurentu Milanoviću?

Tri puta sam bio u važnim kampanjama, ”unutra”, najviše sam naučio radeći analitiku u prvoj kampanju Ive Josipovića 2009., tako da kada dajem neko mišljenje to radim na temelju analiza. A analitikom sam se počeo baviti 1985. u argentinskom konzulatu u brazilskom gradu Sao Paulu. Mislim da znam raditi ovaj posao. Tako i sada, moje su procjene analitičke: ne biram srcem nego glavom. Zoran Milanović je ne samo bolji kandidat od Kolinde Grabar-Kitarović nego je od jedanaest koji su uspjeli prikupiti najmanje 10.000 potpisa da ih kao takve prihvati Državno izborno povjerenstvo jedini imao i ima sve potrebne karakteristike i pretpostavke da pobjedi aktualnu predsjednicu Republike Hrvatske.

To se vidjelo i u obraćanjima nakon što je postalo jasno tko je postao pobjednik prvog kruga glasanja. Grabar-Kitarović je opet bila dezorijentirana. Milanović je nastupio koherentno. Usred insceniranih skandiranja, u euforiji što je djelovala više usiljeno, nego iskreno, jedan od svojih tipičnih govora. Smušen, predug, dosadan, patetičan u izričaju, bogat zvučnim frazama i siromašan sadržajem.

U svojem obraćanju Milanović je uspio pobjeći od arogancije koja ga nerijetko krasi. Obratio se zaista državničkim govorom, trijeznim, odmjerenim, a ipak prilagođenim trenutku – ne trijumfa, toga se s razlogom klonio, nego pobjede (za neke čak i neočekivane) nad favoriziranom aktualnom predsjednicom. Ni on nije zatvorio oči pred činjenicom da, kako je napisao kolega Tomislav Jakić, nije niti će ikada biti kandidat svih.

Aktivno ste pratili i komentarisali izbornu kampanju Grabar-Kitarović. Kako biste sada, ukupno, ocijenili njenu predizbornu kampanju? Koje su glavne odlike njene kampanje u pristupu građanima?

Njena kampanja je katastrofa. To je bilo gaf sa gafom. Započela je kako je i završila, prestrašnom izjavom u Vukovaru (gdje je, naravno, od Škore pometena), da je sigurna da našim poginulima ”nije žao što su poginuli”. Da je vrag odnio šalu se vidi po tome da sada ona šuti, kao fol, ne želi građanima ”oteti Božić”, a govori isključivo premijer Andrej Plenković kojemu su ovi izbori biti ili ne biti. Dakle, nakon što je spoznala da je u prvome krugu izbora izgubila, aktualna predsjednica, uz apel da ju se podrži u drugome krugu, znala je i mogla ponuditi samo svoj dobro poznati egocentrizam, frazersko domoljublje, poziv na zajedništvo (koji znači: priklonite se meni, odnosno HDZ-u) i golu laž.

Bez stranačke infrastrukture, za razliku od Grabar-Kitarović i Milanovića, Škoro je postigao zaista veliki uspjeh. Šta nam to govori o sadašnjem biračkom raspoloženju građana Republike Hrvatske?

To znači da je HDZ u banani, ali i da ima jako puno ljudi kojima je sve dopizdilo. Premda, polako, Škoro je postigao važan rezultat, ali se to zbilo na način na koji je i Donald Trump došao na vlast. Kao što je Steve Bannon umrežio golemi broj malih desničarskih portala kojima je rukovodio Fox TV, tako je Škoro dobio podršku od gledatelja proustaške emisije Bujica, osuđenog narkodilera Velimira Bujanca koja se diseminira preko mnogih lokalnih tv stanica, pa i u vašoj zemlji.

Jedino je Grabar-Kitarović vodila preizbornu kampanju i u Bosni i Hercegovini. Da li to znači da su bosansko-hercegovački Hrvati ekskluzivno prostor HDZ-a i da su se sa tim pomirili svi drugi politički akteru u Hrvatskoj pa i ne zalaze na ta područja?

Hajmo postaviti stvar kako treba. To da HDZ zapišava tuđi teren, nije neka novost, ali je važno da većina u Hrvatskoj smatra da to glasanje bh. Hrvata na našim izborima nije u redu. Pa, gdje ćete veći cirkus nego da bivši član Predsjedništva BiH, Dragan Čović, bira šefa države u Hrvatskoj. Moja majka u Buenos Airesu, koja ima samo hrvatsko državljanstvo, shvatila je i kaže mi: nije pošteno da ja vama, koji tamo živite, biram političare.

Odnos Grabar-Kitarović prema BiH već nam je poznat. Šta mislite kakav možemo odnos prema BiH očekivati ukoliko Milanović dođe na čelo Republike Hrvatske?

Srećom, čini se da neće više hitati u Mostar. Možemo očekivati da će dolaziti u Sarajevo, u posjeti šefu države Željku Komšiću i kolegama u Predsjedništvu, s maksimalnim poštovanjem prema vašoj državi. Potrudit ću se, preko mojih veza u politici, da pojasnim gospodinu Milanoviću da vi niste, kako je jednom rekao, ”šaka jada”.

Mediji su sada i ranije izvještavali o mnogim manipulacijama na biralištima u BiH koje provode članovi HDZ-a BiH u korist kandidata HDZ-a. Koliki značaj predviđate ove godine glasovima iz BiH u drugom krugu?

Ne, ti glasovi nisu odlučujući. Ključni su glasovi Zagreba, gdje se Kolinda pošteno osramotila, kao i u rodnoj Rijeci). I, naravno, onih sredina u kojima je Škoro pobjedio kandidatkinju HDZ-a.

Ranije ste predviđali pobjedu Grabar-Kitarović. Da li i dalje predviđate takav razvoj događaja i da li će presudnu ulogu u drugom krugu imati glasači koji su dali podršku Miroslavu Škori u prvom krugu?

Apsolutno, Škorini glasovi su bit priče, ali dopustite da ovu situaciju malo analiziramo. U oba stožera računaju na veću izlaznost. Milanovićevi ljudi to i preciziraju, računaju na barem 100.000 dosadašnjih apstinenata odnosno onih koji u prvom krugu nisu izašli zbog vrlo loših klimatskih uvjeta na obali i u Istri. Iako je uvriježeno razmišljanje da će se svi glasovi koje je osvojio Miroslav Škoro jednostavno preliti u drugom krugu Kolindi Grabar-Kitarović, to baš i nije tako, a pokazuje to i posljednje istraživanje Nove TV. Naime, tek nešto manje od polovice Škorinih birača u drugom krugu bira Kolindu Grabar-Kitarović – 47 posto, 28 posto bira Zorana Milanovića, a njih 22 posto ostat će kod kuće. Ako uzmemo u obzir da je Škoro osvojio 465.703 glasa, onda kandidatkinja HDZ-a može računati na gotovo 220.000 tisuća Škorinih glasova, a SDP-ov kandidat na više od 130.000 glasova.

Kvaka je i u drugom bazenu glasova. Kolakušić je osvojio 111.916 glasova, a prema anketi Nove TV, velika većina njegovih birača u drugom krugu ostat će doma, dok će 45 posto glas dati Milanoviću (50.000 glasova). Juričanovih 60 posto birača u drugom krugu glas daje Milanoviću (52.000), a birači ostalih manjih kandidata (Orešković, Peović, Kovač) svoj glas u većini u drugom krugu daju Milanoviću. Grabar-Kitarović može računati i na 37 posto Pernarovih birača (16.300) te na desetak tisuća glasova Đapićevih i Babićevih pristaša. Ako sve to zbrojimo, naravno, ne s velikom preciznošću jer je ipak riječ o preliminarnim anketama, onda je Milanović u blagoj prednosti pred Grabar-Kitarović, ali sve ukazuje da će borba biti neizvjesna.

U pravu ste, u intervju za Dnevni Avaz sam rekao da bih se, u totalu, kladio za porciju ćevapa na Kolindu. Čini mi se da je jači mobilizacijski momentum kod desničara i da će Milanoviću biti jako teško, ne i nemoguće, postati predsjednikom. Srećom imam dva alata: glas na izborima i glas u javnosti. I jasno je da ću iskoristiti oba glasa da se oprostimo od žene koja je toliko obezvrijedila funkciju šefa države i toliko osramotila Hrvatsku. Neka idući put kada dođe do Gospe od Kondžila padne na koljena okajati svoje grijehe.

S. Begović (Slobodna Bosna)