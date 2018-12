Drago Pilsel: Ja, sin ustaše, tražim pasoš BiH, hoću kardinala od Bosne, a ne od HDZ-a! (VIDEO)

Novinar, teolog i književnik Drago Pilsel bio je gost Face to Face-a. Svaki dolazak u Sarajevo, mjesto koje u njegovom životu ima posebno mjesto posmatra kao duhovne vježbe, a u svom gostovanju govorio

je o korjenima kao i današnjoj Hrvatskoj.

– Imao sam tu sreću da dio odrastanja provedem uz Papu Franju i ono što je uvijek govorio je moja vodilja. Kazao je da jedino što treba da nas zanima bude istina i pravda. To sam ja danas, tragatelj za

istinom i pravdom.

Čovjek koji svoje porodične korjene ima u ustaškoj porodici, a danas čovjek koji direktno i otvoreno vori o svemu što ga se tiče.

– Dolazim iz ustaške migracije. Moj otac je bio tjelohranitelj Ante Pavelića i zvao se Adolf. Adolf, ime koje je dobio po Hitleru. Zbog takvih korjena nailazio sam na različita pitanja u različitim periodima života. Jedno od pitanja koje mi je kao šesnaestogodšnjaku postavio svećenik bio je do kada ću pet dana u sedmici biti argentinski ljevičar, a vikendom hrvatski fašista. Na to pitanje odgovaram od svoje dvadesete

do danas.

Jednom prilikom odveo je oca u Jasenovac o čemu je napisao i knjigu.

– Odveo sam nekoga s imenom Adolf u Jasenovac. Tada je otac u knjigu žalosti upisao – žao mi je što smo prouzrokovali takvu tragediju. Ova njegova rečenica ne znači da je shvatio sve svoje zablude, a slika

koju je vidio i koja je na knjizi je poruka, govori o meni, o onome sto Mesić i ljudi poput njega ponavljaju,da se ne može i ne smije i neće prihvatiti rodoljublje koje je temeljeno na ustaštvu.

Ljubav prema Bosni i Hercegovini je posebna, velika toliko da Pilsel pustio suzu u toku gostovanja.

– Djed je kao tek rođen doveden u Bosnu i Hercegovinu gdje je osnovao porodicu zbog čega sam i ja dijelom bosanac, imam pravo na Bosnu. Hoću bosanskohercegovačko državljanstvo, to bi me posebno

radovalo.

Pokretanje Deklaracije o pravima Hrvata u Bosni i Hercegovini potez je koji ovako komentariše:

– Ovo je najveći promašaj Hrvatske još od Franje Tuđmana. Oni koji vode Hrvatsku i donose ovakve poteze morali bi naučiti lagati, ovakav način je glup. Ovim moraju prikriti da dvije trećine Hrvata nisu glasali za Čovića. HDZ BiH će zbog ovakvih slučajeva biti demontiran. Jednom sam rekao da je predsjednica Kolinda kokoš, plitka da plića ne može biti. Da nema Mate Granića to bi bez sufliranja bila praznina.

Dodao je da se u ovim mometima vidi šta nedostaje politici BiH.

– Bosni i Hercegovini nedostaje analitika, prava analitička služba. Kad je nema sve ostaje na dojmu, na čemu se često griješi. Nije problem što se Hrvatska petlja u pitanja BiH, nego što Bosna i Hercegovina šuti.

Hrvatska se pored svojih problema redovno miješa u našu zemlju.

– Lažemo se da je problem samo odlazak mladih. Hrvatsko svećenstvo rađala je Bosna i Hercegovina, a sada bi to mogli uništiti. Hrvatska ima problem, praznih sela, a i pored toga pokušavaju uništiti Hrvate u

Srednjoj Bosni, uništiti sve što vrijedi.

Dragan Čović kao predstavnik Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovoga čovjeka je jedan od problema.

– Čović je sramota za one koji su mu dali počasni doktorat. On i Dodik su partneri ”na malti”. Od ”Aluminija” u Mostaru prave Agrokor i planiraju ga isporučiti Rusima, predaće ga za kikiriki.Povezanost Bosne i Hercegovine i Vatikana traje godinama, a Pilsel ističe:



– Nema šanse da Sveta stolica prihvati rješenje o Bosni kao necjelovitoj, razbijenoj. Dok bude Svete stolice, biće i Bosne. Ovo je razrovan svijet u kojem Papa kao bolničar u svijetu, dolazi zaliječiti rane.

Djeca naših zemalja ne zaslužuju da ih stavljaju u torove.

Istakao je i to da ponašanje kardinala Puljića ne može biti i nije ispravno.

– Kardinal Puljić je bio kardinal od Bosne, sada se srozao da bude Kardinal HDZ-a. Mora biti nadbiskup svima, ne samo Čoviću i morao je doći na inauguraciju Željku Komšiću.

Kakva budućnost čeka ovu zemlju rekao je:

– Bićemo jeftina radna roba, Sarajevo će biti call centar za Kinu. Nedopustivo je da Bosanski kulturni centar u Zagrebu propada, to je sramota za SDA. Bakir je sposoban čovjek, na oca, ali volio bih da mi

objasni sramotu propadanja centra u Zagrebu.

Glavni razlog miješanja Hrvatske pored svega što posjeduje je ortački kapitalizam i nacionalizam koji je paravan za sistemsku pljačku, ispričao je.

Svoje gostovanje zaključio je Papinom rečenicom koju je uputio kao poruku svima jer svi smo braća i pripadamo jednom Bogu, kao i onima koji vode ovu zemlju.

– Dobra politika je ona u službi mira. Politiku ne čine samo poštivanje ljudskih prava nego u njoj često imamo probleme izopačenosti, u ljudima i institucijama, a to su prije svega korupcija, nepoštovanje pravila, opravdanje vlasti snagom. One oduzimaju sistemu vjerodostojnost, sramota su javnog života i stavljaju u opasnot društveni mir.