Draginja Vuksanović – Stanković: “Srpski svet” je poražen u Crnoj Gori!

Ne može se uz gusle i diple u “srpski svijet” i u EU! Ne može biti crkva veća od države, a ne mogu ni klerofašisti negirati crnogorsku naciju i genocid u Srebrenici. Saborci sa Belvedera i Adžića krivine, građani i dijasporo, neka nam je srećna sloboda!, poručila je sinoć nakon pada Vlade Crne Gore premijera Zdravka Krivokapića predsjednica Kluba SDP-a u Skupštini Crne Gore Draginja Vuksanović – Stanković.

Vuksanović – Stanković je svojom odlučnošću, hrabrošću, vjerom u civilizacijske vrijednosti i spremnošću da ih brani, čak i na barikadama, zadivila javnost u regiji i pokazala da u sudaru sa takvim vrijednostima nema te sile koja neće ustuknuti, pa makar i jača bila. Njezini nastupi vratili su vjere i mnogima u regiji, da su promjene moguće.

U intervjuu za portal Radiosarajevo.ba Vuksanović – Stanković govori o posljedicama sinoćnje odluke, odnosima u regiji, “srpskom svetu”, Beogradu i velikodržavnim projektima, stabilnosti, genocidu Srebrenici, ali i kako dalje u Crnoj Gori.

Radili su protiv interesa Crne Gore

Radiosarajevo.ba: Građanima Crne Gore čestitali ste slobodu. Kako gledate na ono što se sinoć dogodilo u Skupštini Crne Gore?

Vuksanović – Stanković: Imali ste priliku da vidite da je sinoć smijenjena Vlada Crne Gore, koja je u posljednjih godinu i više mjeseci radila protiv interesa Crne Gore, kako na spoljnom, tako i na unutrašnjem planu. Na unutrašnjem planu su potpuno razorene institucije, radilo se na urušavanju svih onih postulata koje smo usvojili po preporukama naših europskih partnera.

Zakoni su se mijenjali suprotno dogovoru s našim evropskim partnerima. To je, naravno, utjecalo na razaranje institucija. Unutar sistema se sprovodila jedna klasična klero-nacionalistička, šovinistička politika koja je izazivala podjele u crnogorskom društvu, gdje je zvanični Beograd preko Crkve Srbije, s izvršiocima u Demokratskom frontu, sprovodio politiku velikodržavnih, srpskih projekata.

Cilj je da se zaokruži ideja “srpskog sveta”, što mi nismo i nećemo nikada dozvoliti. Na spoljnom planu je porušeno sve što je urađeno do 2006. godine, od spoljne politike, preko međunarodnih odnosa, do odnosa u regionu. Tako da je vlada dobila ono što je doživjela!

Radiosarajevo.ba: Koliko je na ovaj način poslana i poruka u kontekstu priče o “srpskom svetu”?

Vuksanović – Stanković: Mi smo jasno poslali poruku da klero-nacionalistička politika, politika velikodržavnih projekata, velikosrpska politika i politika “srpskog sveta” ne može i nikada neće biti dio Crne Gore. Mi ćemo biti evropska država, imat ćemo evropsku vladu i radićemo na saniranju temelja građanske, multietničke i evrpske Crne Gore.

Srpski svet je poražen u Crnoj Gori! Crna Gora nije i nikada neće biti dio “srpskoga sveta”. Nikada neće biti “srpska stvar”. Ovo je jasna poruka sinoć koja je poslana, da će crnogorsko društvo, koje je građansko, uvijek oduprijeti tome. Da nećemo dozvolili urušavanje sekularnog karaktera Crne Gore.

Radiosarajevo.ba: Kako vidite dalje procese? Bojite li se ponovnog dešavanja naroda, novih vanjskih upliva?

Vuksanović – Stanković: Što se tiče političke scene u Crnoj Gori, želim da kažem da svaki proces koji je miran je, s druge strane, legitiman, jer građani izražavaju svoj stav. Naravno, postoji linija koja se ne smije preći. Ne smije se na bilo kakav način ugroziti bezbjednost u Crnoj Gori. To je ono oko čega svi treba da brinemo, da se okupimo, to je mirna i stabilna Crna Gora. I, naravno, da vjerujem da do toga neće doći.

Svi moramo priznati genocid u Srebrenici

Radiosarajevo.ba: Vjerujem da se pričom o genocidu u Srebrenici prošle godine, ustajanjem protiv negiranja genocida, Vi osobo, ali i ljudi s kojima dijelite uvjerenja, dali snažnu lekciju, poslali snažnu poruku i pred očima međunarodne javnosti demaskirali vladu koja je sinoć pala. Kako Vi na to gledate?

Vuksanović – Stanković: Vi znate da je nedavno smijenjen ministar pravde, ljudskih i manjinskih prava koji je negirao genocid u Srebrenici. Crna Gora je jasno pokazala da je uz narod BiH, i da je na strani pravosnažnih presuda Haškog tribunala. Ono što je jako važno, na tome će građanska Crna Gora i SDP insistirati, da se moramo ujediniti oko temeljnih civilizacijskih vrijednosti. Jedna od ključnih jeste da svi moramo priznati da se u Srebrenici dogodio genocid. On se ne može i ne smije negirati.

Vjerujem da nijedna vlada Crne Gore u budućnosti neće imati ministre koji će je brukati na taj način, negirati genocid i dovoditi pod znak pitanja temeljene civilizacijske vrijednosti.

Važnost NATO-a

Radiosarajevo.ba: Koliko su i posljednji događaji pokazali važnost ulaska Crne Gore u NATO?

Vuksanović – Stanković: Mislim da je važna bila Crna Gora uđe NATO. To je stožer oko kojeg se okupljamo. To je važan faktor bezbjedosti Crne Gore.

Radiosarajevo.ba: Vi ste nedavno, zajedno sa drugim prijateljima BiH iz Crne Gore uputili snažnu podršku Bosni i Sarajevu. Koliko je ovo što se sinoć dogodilo u Crnoj Gori važno i za procese u regiji?

Vuksanović – Stanković: Mi smo vidjeli da u BiH postoje, također, veliki problemi. Oživljavanje velikosrpskih i veliko državnih projekta, sa ciljem zaokruživanja ideje “srpskog sveta”. I ranije sam govorila da u BiH pod hitno treba da se prilagodi procesu evropskih integracija, što znači da treba brisati granice entiteta i raditi na novom ustavnom uređenju koje bi podrazumijevao jedinstvenu BiH kako bi BiH kao stabilna i jedinstvena teritorija išla u EU.

Vaskrsli velikodržavni projekti

Radiosarajevo.ba: Koliko Vas brinu odnosi u regiji koji se kompliciraju?

Vuksanović – Stanković: Kako da ne, mi smo izrazili zabrinutost onda kada smo ispred Kancelarije Evropske komisije (EK) dali podršku našoj prijateljskoj i komšijskoj BiH. Očigledni da politika provodi zvanični Beograd u RS-u teži upravo da vaskrsnu ti velikodržavni projekti koji bi nas, ne daj Bože, vratili na devedesete. A mi želimo stabilnu Bosnu i stabilnu Crnu Goru. Želimo Bosnu u E,U i Crnu Goru u EU. Vjerujem da će se jasno staviti doznanja od strane međunarodnih partnera gdje je ta linija preko koje se neće ići.

Radiosarajevo.ba: Koliko je moguće da snage iz cijele regije ujedine na civilizacijskom, antifašističkom principu, principu poštovanja susjeda i neugrožavanja mira, stabilnosti, njihovih granica…. Da li je vrijeme da se snage objedine?

Vuksanović – Stanković: Vjerujem da je većinska Crna Gora za poštovanje temeljnih vrijednosti koje su u Ustavu Crne Gore, a to je građanska evropska, multietnička, demokratska država. Vjerujem da takvih snaga ima u BiH, u državama regiona. Kroz provođenje i poštovanje tih vrijednosti možemo ući u EU gdje nam je mjesto. Trebamo da gradimo povjerenje i da se okupljamo oko tih vrijednosti. Oni koji nisu spremni da se okupe oko tih vrijednosti, koji se vraćaju na politiku devedesetih moraju biti sankcionisani.

Faruk Vele (Radio Sarajevo)