Dragan Čović : Pomalo je besmisleno reći da neko koketira sa nekim entitetom

Predsjedavajući Predsjedništva BiH i lider Hrvatske demokratske zajednice BiH (HDZ) Dragan Čović je gostujući u emisiji N1 na 1 komentarisao aktuelne teme i događaje

Britanski lordovi su u izvještaju o BiH kazali da “Dragan Čović koketira sa trećim entitetom u BiH”.

Jeste li za treći entitet u BiH?

“Pa.. ne znam. Pomalo je besmisleno reći da neko koketira sa nekim entitetom. Tražimo najbolje rješenje za BiH. Jedno od rješenja je da bi se osigurala jednakopravnost hrvatskog, bošnjačkog i srpskog naroda u BiH je organizirati drugačije BiH jer ovako sigurno ne funkcionira osobito u području Federacije BiH. Na tom planu radimo već desetak godina, da podsjetim na Prudski proces i dogovore i sve što se radilo. Tragamo za rješenjima. Hoće li biti tri, četiri ili pet tih entiteta kojima možemo osigurati apsolutnu jednakopravnost tri naroda, jednostavno da konstitutivni narod bude adekvatno legitimno zastupljen, a sa druge strane da imamo funkcionalnu i moderno organizovanu BiH je drugo pitanje“, odgovorio je za N1 Dragan Čović.

Čović je istakao da sa članom Predsjedništva BiH i liderom SDA Bakirom Izetbegovićem nema problema u komunikaciji.

“On ima jedan zadatak, a ponekad mi se čini da ja imam potpuno drugačiji zadatak od onoga što on radi, da su nam taktike da se ostvare naše političke strategije potpuno različite. Naravno da tu dolazi do problema, ali to neće umanjiti moj afinitet prema odnosu prema BiH kao domovini. Ona može preživjeti i preživjet će kao moderno organizovana država u kojoj će Hrvati, Bošnjaci i Srbi biti ustavno jednakopravni“, kazao je Čović.

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je posjetila Tursku gdje je navodno išla lobirati da turski predsjednik Erdogan utiče na Bakira Izetbegovića u vezi sa izmjenama Izbornog zakona BiH. Jeste li se čuli sa predsjednicom Hrvatske?

“Osobno s kim se čujem naravno da ću to držati za sebe jer su to privatni razgovori. Imam redovitu komunikaciju sa predsjednicom Grabar-Kitarović, predsjednikom Sabora Jandrokovićem, predsjednikom Vlade Plenkovićem. Mislim da je ta komunikacija na razini dana, potrebe i trenutka“, odgovorio je Čović.

Lider HDZ-a smatra da predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na taj način nije razgovarala sa predsjednikom Turske.

“Pokušavamo godinu i pol dana napraviti trilateralni susret na najvišoj razini Hrvatske, Turske i BiH. Da je na toj razini razogvarala, o tome kako unaprijediti stvari, to sam siguran, kao i da ona štiti i zagovara jednakopravnost institucionalnu u BiH, kao i Plenković i svi drugi iz Hrvatske“, izjavio je Čović za N1.

“Meni je jasno da ćemo se mi u BiH oko toga morati dogovoriti. Ne vjerujem da neko iz Ankare može utjecati na glasove Bošnjaka, kao što neko iz Zagreba ne može utjecati na glasove Hrvata, kao što ni neko iz Beograda ne može utjecati na glasove Srba“, smatra Čović.

(Kliker.info-N1)