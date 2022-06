Dragan Čović : Neću ići u Brisel da potpišem nešto što su potpisala dva bošnjačka člana Predsjedništva

– Čuvao je Federaciju, rekao bih kao normalniji dio institucija vlasti u BiH i s te strane njemu apsolutna potpora i na taj način ćemo se obratiti Američkoj administraciji, uvažavajući da je to njihovo autonomni pravo, ali želimo skrenuti pozornost da je to potpuno pogrešno izabrana osoba-rekao je Čović.

– Imam osjećaj, to smo sada kazali, da je nekog iznenadilo naše opredjeljenje da idemo na izbore i da zbore dobijemo. Jer, svi su kalkulirali da ćemo mi tobože nešto blokirati. I kad smo se oko toga opredijelili onda su tražili drugi element, a to je bilo kako tobože sprečavao da osiguramo sredstva Središnjem izbornom povjerenstva. Mislim da smo upravo na pritisak predstavnika HDZ-a u Vijeću ministara došli do prijedloga proračuna, koji je već u proceduri, što je bilo nezamislivo prije dva mjeseca odluke koja je transparentna sukladno zakonima kojom bi, čak, osigurali premoštavanje da unaprijed imamo osigurana sredstva-objasnio je.

Govoreći o eventualnom odlasku u Brisel, on je rekao da već duže vrijeme traju usmeni razgovori.

– Ali, ništa formalno i danas vam niko ne ne može reći hoće li biti susret u Briselu, u kojem formatu, na koju temu i u koje vrijeme. U toj korespondenciji iz HDZ – a su, rekao je Čović, vrlo jasno dali do znanja da u nekim uvjetima ima smisla njihovo učešće i to u formatu stranaka koje su pregovarale oko izmjena Izbornog zakona kako bi se još jednom okupili i izašli rješenje.

No, bilo kakvi odlasci reda radi i radi slikanja nemaju smisla.

Čović je, zapravo, odgovarajući na novinarsko pitanje, rekao da on uvjetuje svoj odlazak u Brisel,a upitan čime, kazao je:

– Što se tiče Brisela, to mogu biti dva problema. Može biti problem dokumenta koji neko dogovara da ga ne znate, istina, mi ga tamo možemo raspravljati. Međutim, ovisi ko će biti pozvan. U jednoj varijanti usmeno je kazao da će biti predsjednici svih stranaka koje čine Parlamentarnu skupštinu BiH, Ana moje izričito pitanje jesu li to svi predsjednici stranaka dobio sam natpolovičan odgovor da je to osnovna ideja. A, uz to se dodalo da se pozovu tri člana Predsjedništva BiH. Vrlo jasno sam kazao da ja neću sjediti u istoj dvorani gdje sjede dva bošnjačka člana Predsjedništva. Izborna je kampanja i ne pada mi na pamet da uđem u jednu takvu utakmicu, a još manje da na bilo koji dokument stavim potpis zajedno sa ta dva bošnjačka člana Predsjedništva. Znači, vrlo jasan odgovor i svima na znanje – naglasio je Čović.

Također, nije želio otkriti hoće li se na predstojećim izborima kandidirati za člana Predsjedništva BiH, a odbacio je špekulacije koje se iznose u vezi Maria Kordića, gradonačelnika Mostara, kazavši da on dobro radi svoj posao koji će, uvjeren je, nastaviti raditi do okončanja mandata.

(Avaz)