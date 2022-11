Dragan Čović najavio početak pregovora : Sutra u Mostaru sa predstavnicima Osmorke (VIDEO)

Čović je najavio kako od sutra počinju formalni razgovori s predstavnicima drugih političkih stranaka o formiranju vladajućih većina na županijskoj, federalnoj i državnoj razini, te je dodao kako su hrvatski politički predstavnici spremni taj posao okončati do kraja 2022. godine.

Čović je nakon sjednice stranačkog predsjedništva izjavio kako očekuje da će do kraja ovog mjesec biti konstituirane sve institucije zakonodavne vlasti, odnosno županijske skupštine te entitetski i državni parlamenti.

– Naša želja je da u naredna dva tjedna pregovore u potpunosti završimo, ali vidjet ćemo još hoće li to moći zaista biti tako. U tom duhu smo formirali našu strategiju oko Doma naroda Federacije, kako doći do zadovoljavajućeg rješenja za poziciju HDZ-a BiH, odnosno u konačnici za Dom naroda BiH – izjavio je Čović.

Po njegovim riječima, uslijed izmjena Izbornog zakona BiH u određenoj mjeri mijenja se nacionalna struktura pojedinih nositelja funkcija u Federaciji BiH.

– Do sada je normalno bilo da predsjednik Vlade i Zastupničkog doma budu iz istog naroda, a sada to više nije moguće. U svakom slučaju, HDZ BiH s partnerima iz HNS-a je spreman da ubrzano implementira izborni rezultat. Zauzet je stav da to svakako uradimo u ovoj godini, da imamo sve vlade u svim županijama, entitetima i Vijeće ministara, da imamo usvojene proračune na svim ovim razinama, da time pokažemo iskorak u odnosu na postojeće stanje u funkcioniranju izvršne i zakonodavne vlasti – poručio je prvi čovjek HDZ-a BiH.

Dodao je da će sutra prve razgovore otvoriti sa predstavnicima “Osmorke” u 11 sati u prostorijama Mostara.

Ne znam kako oni to vide. Ali sutra ćemo znati. Oni su prvi s kojima razgovaramo. Naš stav je vrlo jasan, idemo da razgovaramo s onima koji mogu napraviti legitimne većine, jasno je što su to legitimne većine, one se malo drukčije računaju na Federaciji u odnosu na razinu BiH – kazao je Čović.

Što se tiče partnera iz srpskog naroda, Čović je rekao da su SDS i PDP najavili da su se povukli i da će se baviti unutarstranačkim izborima

– Mi ćemo idući ponedjeljak razgovarati sa SNSD-om. Mislim da ćemo do tada imati sve drugo završeno, rekao je Čović.

Govoreći dalje o koalicijama, Čović je rekao da prvo treba vidjeti ima li se parlamentarnu većinu, a ako ima onda se ide praviti koaliciju.

