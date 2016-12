Dragan Čović: Mostar će čekati 2018. godinu

Iako je to bilo obećano svim ambasadorima Vijeća za implementaciju mira prošle srijede, rješenja za Mostar neće biti uskoro. I ne samo to, po riječima lidera HDZ-a Dragana Čovića neće ga biti još najmanje godinu i pol dana.

“Na sastanku u Predsjedništvu dobili smo određena uvjeravanja od gospodina Čovića i gospodina Izetbegovića da bi pitanje Mostara, i sada citiram – Uskoro moglo biti riješeno – i očekujemo od njih da ispune ovo obećanje“. Rečenica je ovo kojom se visoki predstavnik u BIH Valentin Inzko prošle sedmice obratio novinarima u Sarajevu nakon sjednice PIC-a.

Sedam dana kasnije, dakle danas, stigla je i potvrda da obećano neće biti ispunjeno, i to upravo od Dragana Čovića. U intervjuu za N1 lider HDZ-a BIH je poručio, citiramo: “Bojim se da će Mostar čekati naredni izborni ciklus 2018. godine“.

No ovo nije ni prvo ni zadnje obećanje koje su dali, a nisu ispunili bh.političari. Pitanje je samo do kada će građani, u konkretnom slučaju Mostara, dopuštati da im neko oduzima osnovna ljudska prava. Ali i do kada će to nijemo posmatrati međunarodna zajednica.

