Dragan Čavić : Vlast je nabavila uniforme za 800 ljudi koji su 1998. pravljenjem haosa doveli Dodika

– Predsjednik RS Milorad Dodik tvrdi da je od Srbije i drugih zemalja traženo njegovo privođenje i da su iza tog zahtjeva stajale stranke Saveza za promjene, što ovaj politički blok negira i kaže da je prema institucijama Srbije upućen zahtjev koji se odnosi na provjeravanje Dodikove finansijske transakcije. Prema Vašem mišljenju, šta je pozadina ove priče?

ČAVIĆ: Ovo nije prvi put, već se radi o kontinuitetu pokušaja pravljenja žrtve i stavljanja članica Saveza za promjene u kontekst lične borbe van zakonskog okvira protiv ključnih ljudi iz SNSD-a. Otkako SNSD nije formirao vlast na nivou BiH u kontinuitetu traje haranga protiv predstavnika iz RS u Savjetu ministara BiH i Parlamentu BiH. Da je to tačno, potvrđuje i Dodikova izjava nakon prošlih opštih izbora, a koja se odnosi na pravljenje “crne knjige”.

To se, poslije, ispostavilo tačnim, a ne treba zaboraviti i da je tom istom prilikom na stranačkom skupu Dodik kazao da će do izbora 2018. godine koristiti svaki dan za mrcvarenje političkih predstavnika Saveza za promjene u institucijama BiH, što se i događa. To je dio koncepta koji će sve više biti intenziviran do oktobarskih izbora, a suštinski cilj je da se među biračima srpske nacionalnosti u RS stvori slika da su protekle četiri godine predstavnici Saveza za promjene radili protiv interesa RS.

– Jesu li dio tog koncepta i paravojne formacije? Vjerujete li da će organizacije poput “Srpske časti” biti iskorištene u političkoj borbi protiv predstavnika aktuelne opozicije u RS?

ČAVIĆ: Ništa nije isključeno. No, mislim da je pažnja preusmjerena potpuno na drugu stranu. Ljudi koji su se pojavili u Banjaluci, to društvo, ta organizacija “Srpska čast” jedna je folklorna skupina koja je došla na poziv ljudi iz režimskih redova u RS da naprave nekakvu predstavu i pojačaju doživljaj na samoj proslavi Dana RS.

Međutim, ključni problem je na sasvim drugom mjestu. To je udruženje “Veterani RS”, koje je naprasno nakon demonstracija 2016. godine, kao alternativna boračka organizacija, budući da postoji Republička boračka organizacija, formirano i dobilo status organizacije koja se finansira iz budžeta RS. Naime, nakon odlaska Pantelije Ćurguza sa funkcije predstavnika Boračke organizacije RS, koji je sada “sasvim slučajno” savjetnik u Kabinetu Milorada Dodika, Boračka organizacija RS više nije bila instrument u rukama vladajuće stranke.

Pošto više nije bilo moguće manipulisati ljudima na čelu Boračke organizacije RS, napravljena je alternativa kroz udruženje “Veterani RS”. Tako da su Veterani vrlo brzo, nakon dogovora u Gacku sa ključnim ljudima režima, uspjeli da isposluju da postanu organizacija od republičkog značaja i da dobiju budžetska sredstva za finansiranje. Od tada je ona praktično u funkciji zaštite politike režimskih stranaka i to je osnovni cilj njihovog formiranja.

Pouzdano znam da je ljudi iz ove organizacije traženo da iskažu svoju lojalnost prema predsjedniku RS. Takođe im je obećano da će im biti kupljene maskirne uniforme i to po 20 maskirnih uniformi za svaki od opštinskih odbora. U 40 organizacija po 20 uniformi znači da je 800 ljudi uniformisano.

– Čemu služi uniformisanje ljudi i šta znači njihova lojalnost predsjedniku RS?

ČAVIĆ: Među ključnim ljudima vladajuće stranke postoji paranoja da će se desiti nekakva ulica, revolucija… Ta paranoja traje nekoliko godina, a u njenom kreiranju učestvuje mnoštvo kreatora sumanutog straha od opozicije. Pune tri godine traje haranga i nema kakvih revolucija nije bilo – narandžastih, ljubičastih, rozih, žutih… Svaki put je to bilo povezano sa navodnim rušilačkim namjerama, neredima, po receptu Makedonije, Ukrajine…

Čitav je niz takvih kvalifikacija od naručenih političkih analitičara, prijatelja režima, parabezbjednosnih stručnjaka, koji su naglašavali da je to metod djelovanja političkih stranaka opozicije. Gotovo četiri godine to se nije dogodilo, ali ludilo i haranga traju.

U tom kontekstu je i kupovina uniformi za “Veterane RS”. Postavljam ključno pitanje – što će njima maskirne uniforme? Zašto maskirne uniforme ne kupuje Boračka organizacija RS i kako to njima ne pada na pamet? Na kraju krajeva, zašto uopšte treba uniformisati ljude? To je van pameti.

Nema nikakvih dilema da iza toga stoje političke narudžbe ljudi iz udruženja “Veterani RS” i rukovodstva RS. Između njih postoji tijesna veza u tom kontekstu. Zašto to rade? Da bi u određenom trenutku iskazali lojalnost i djelovali kao neki “štrajkbrejkeri”, odnosno razbijači nekih “protesta i demonstracija”, a da oni budu dežurni odredi patriotizma u svim lokalnim zajednicama i opštinama u RS preko te asocijacije veterana.

– Kao dugogodišnjem političaru, je li Vam poznat ovakav scenario?

ČAVIĆ: Nije ovo ništa novo. Sve je ovo isprobano. Na takav način došlo je do promjene vlasti u RS 1998. godine u režiji istih ljudi. Dakle, to su potpuno isti ljudi, samo na drugim pozicijama. Tada su tim istim metodama uz svesrdnu pomoć stranaca, finansijsku i svaku drugu, organizovali i paravojske i parapolicije i parainstitucionalne organe. Pravili su opšti haos. Na kraju krajeva, pučem su došli na vlast 1998. godine. Danas isti ljudi, samo u novim ulogama, ta ista sredstva žele da iskoriste kako bi zaštitili sebe na vlasti.

– Na Vaš i generalno na račun predstavnika Saveza za promjene, predstavnici vlasti upućuju grube kvalifikacije. One o “izdajicama” već su opštepoznate. Sad predsjednik RS kaže da ste “poturice”. Kako to doživljavate? Je li Vas uvrijedilo?

ČAVIĆ: Ne može me uvrijediti nešto što kaže Milorad Dodik. Uvrijedilo bi me da mi to kaže osoba koju cijenim i do čijeg mišljenja mi je stalo. Dodik je govorio i mnoge druge stvari, ali nisam reagovao niti mislim da treba reagovati na takve gluposti. Prije svega, korištenje takvog rječnika sa bilo koje strane, pravdanje i hvatanje u tu mišolovku, potpuno je naivno. Ne mislim da takvim glupostima treba davati na značaju.

Običnim ljudima koji sve to slušaju, pun je šešir svega. Jednostavno im se gade i oni koji to govore i oni koji se brane. Ne želim da učestvujem u tim splačinama. Rekao sam nekoliko puta, pa i u NSRS direktno Miloradu Dodiku, da prema njemu treba da osjećam poštovanje, ali da nažalost osjećam žaljenje.

– Savez za promjene najavio je da će uskoro u javnost izaći sa imenima kandidata za predstojeće oktobarske izbore. Do sada je poznato da PDP kandiduje Mladena Ivanića ili za predsjednika RS ili za člana Predsjedništva BiH, a SDS, po svemu sudeći, odlučuje između tri kandidata. Kakva je pozicija NDP-a, stranke na čijem ste čelu?

ČAVIĆ: Mi tražimo sveobuhvatan i širi dogovor. Ako je partnerstvo iskreno i ako svi članovi Saveza žele da postignemo isti cilj, a to je da na izborima promijenimo vlast, onda svi u tom kompletnom paketu učešća na izborima moraju svojim biračima dati neku vrstu motivacije.

Naša koncepcija i pristup je da zahvat mora biti mnogo širi, odnosno da ne treba da u prvi fokus stavljamo imena, nego ključne politike i ključne stvari koje ćemo uraditi. Mislim da su politike, posebno ekonomske i one koje se odnose na borbu protiv kriminala i korupcije, prioriteti koje treba da pokažu članice Saveza za promjene. U tom kontekstu da osim predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH pokažu ključne ljude koji će nositi tu politiku.

NDP je članica Saveza za promjene ne zbog emotivnih odnosa između stranaka u ovom političkom bloku, već zbog istog političkog pristupa prema vladajućoj garnituri u RS. Želimo promjenu koja nam je prioritet. Personalno u tom kontekstu nismo stavili ni na ovim kao ni na prošlim izborima. Na prošlim izborima mi smo bezuslovno bili u ovom bloku, bez ikakvih ultimatuma, zahtijevajući samo jedno – da učinimo sve da pobijedimo na izborima.

– IHS, američka kompanija koja pruža informacije o globalnoj politici i sigurnosti, objavila je analizu u kojoj se govori o pojačanom proruskom djelovanju na društvenim mrežama u korist lider SNSD-a i HDZ-a BiH, Milorada Dodika i Dragana Čovića. Ovo je jedan u nizu izvještaja o ruskom uticaju u BiH i RS. Kako to pojašnjavate?

ČAVIĆ: Imam drugačije mišljenje od uobičajno stereotipa. Prije svega, svjedoci smo kompleksnog i vrlo obimnog političkog konflikta između američke i ruske administracije danas. Paralela tog konflikta proširila se na razna područja, mjereći uticaj jednih ili drugih na lokalne strukture.

Jako je loše što neki u BiH pokušavaju da se umetnu u tu vrstu globalnog konflikta, manifestujući svoje svrstavanje na jednu ili drugu stranu, direktno ili indirektno. To nas gura u konflikt između ove dvije velike sile, a u svakom konfliktu između njih na ovako malim prostorima, mi smo uvijek kusur za rješavanje nekih drugih pitanja na strateški bitnim područjima za obje ove globalne sile. Ne dao Bog da se i jedna i druga globalna sila poigraju sa nama, jer svima nama u ovoj zemlji neće biti dobro.

Postojeća vladajuća struktura i najveće stranke u BiH, ne samo ove dvije, nego i druge koje su finansijski najmoćnije, imaju najviše finansijskih i svih drugih resursa da plaćaju brojne botove, koji su ustvari službenici u brojnim kancelarijama raznoraznih Vladinih institucija i javnih preduzeća. Njihov jedini zadatak je da koristeći personalne računare u kancelarijama u kojima sjede i primaju državnu platu, rade protiv političkih neistomišljenika.

Armija botova, koje imaju najmoćnije i najbogatije stranke, koje manipulišu etničkim osjećajima građana u ovoj zemlji kod sva tri naroda u BiH, na internetu podstiče ovaj odavno neviđeni verbalno-internetski konflikt. Kada povremeno pročitam određene komentare i međusobne reakcije botova na raznim portalima, moram Vam reći da mi se digne kosa na glavi. Takvih “ložača”, finansiranih od stranaka koje etničko, nacionalno i konfliktno stavljaju u prvi plan svoje politike pred izbore, BiH ima previše. Svako ko ne spada u tu koncepciju “ložača” i podsticanja konflikta, ispada da nije normalan.

Nevena Ćosić (Vijesti)