Dragan Čavić u Pressingu : “Rat žele oni koji nikad nisu učestvovali u ratu”

“Nije stanje u ovoj zemlji do te mjere dramatično i mnoge stvari su predimenzionirane. Deveti januar je toliko predimenzioniran a jedni od glavnih koji su doprinijeli su međunarodni faktori”, smatra nekadašnji predsjednik RS-a i jedan od lidera Saveza za promjene, Dragan Čavić.

“Oni koji manipulišu sa ratom; rat žele oni koji nisu učestvovali u ratu ili oni koji žele osvetu bilo koje vrste. Ja ne vjerujem da danas ne postoji kritična masa ni Bošnjaka ni Srba da rat više nikome ne treba. Svako ko priziva konflikt, tek ću mu vjerovati kada izađe u javnost zajedno sa svojim sinom i to kaže. Nije stanje u ovoj zemlji do te mjere dramatično i mnoge stvari su predimenzionirane. Deveti januar je toliko predimenzioniran a jedni od glavnih koji su doprinijeli su međunarodni faktori. Zar nije veći problem neodržavanje izbora u Mostaru osam godina? Sve se može riješiti za stolom“, istakao je u večerašnjem Pressingu na N1 Dragan Čavić.

Dodao je je referendum podržan samo zato što je tako osjetljiva tema u pitanju, inače ne bi bio.

“Da je referendumsko pitanje bilo “Da li smatrate da penzija u RS-u treba biti 500 KM”, niko to ne bi podržao jer vlast Milorada Dodika ne može obezbijediti jedva 350 KM penzije. Radi se o tome da Ustavni sud nije razmatrao neusklađenost zakonske norme sa Ustavnom, nego prakse sa Ustavom. Ako je neko mislio da se Dan Republike pogrešno slavi, onda je trebao tužiti organizatore“.

Nekadašnji predsjednik RS-a smatra da je referendum “isceniran”, jer tako pokazuju kalkulacije.

“Da li je referendum isceniran jer je trebalo Dodiku? Mogu tako komotno reći. Kalkulacija je bila takva da referendum treba da pomogne njegovoj stranci da dođe do izbornih rezultata”.

“To ne bi bila delegitimizacija Dodika, nego građana RS. Nije Dodik stavio potpis na održavanje Referenduma, što je najsmiješnije. Svi misle da je on krivac za to, u formalno-pravom smislu nije, u suštinskom tu nema nikakvih tajni“.

Također, Čavić smatra da svako za koga postoje dokazi da je učestvovao u pronevjerama bilo kakve vrste treba da odgovara.

“Mektić nije portparol Tužilaštva, on govori o normi. Norma je takva, a da je Dodik htio nešto da naruči – ovo je za njega idealno. Niko više ne spominje Bobar banku, Balkan Investment banku i druge slučajeve. Goran Salihović je personifikacija Tužilaštva. Kada je Bobar banka u pitanju, to je toliko čisto.. Vlada konstatuje da se radi o 250 miliona štete.. Treba da odgovara svako za koga postoje dokazi da je učestvovao u pronevjerama indirektno ili direktno. Kakva god imena bila“.

Na pitanje kako komentariše to što on nema problem sa dolaskom u Sarajevo, za razliku od Milroada Dodika, Čavić je kazao:

“Nemam se čega bojati, vjerovatno se on sam sebe boji. Vjerovatno mu ljudi koji rade oko njega podižu tenzije. Imao je jednom neprijatnosti čini mi se pred Vladom FBiH, a on ne bira sredstva u obračunu sa političkim istomišljenicima“, kazao je Čavić i dodao:

“Razgovarali smo neposredno pred Referendum, po dolasku iz Beograda. Ja sam rekao svoje mišljenje i tu smo završili svu priču. Nemamo redovnu komunikaciju, ponekad se zvanično sretnemo i to je to“.

Čavić je kazao da je Savez za promjene izgubio legitimitet na isti način kao i Dodik prije 4 godine.

“Mi smo izgubili legitimitet na isti način kao on prije 4 godine. Bez učešća u vlasti BiH, njegova vanjska komunikacija postaje ograničena i prestaje biti faktor. Dvije godine traje lov na ljude koji učestvuju u radu Vijeća ministara i koristi se tematika nepatriotskog djelovanja. Oni djeluju kao lovci, čim neko zine, oni ‘evo ga‘”.

S obzirom na nedavnu izjavu Mladena Ivanića da Bakir Izetbegović i Milorad Dodik “jedan drugog hrane”, Čavić je pokazao da tu činjenicu pokazuju izbori.

“To pokazuju izbori. Od izbora do izbora to postaje sve izraženije i moram priznati da i mene počinje zabrinjavati. Sigurno postoji dogovor, ja to ne mogu da tvrdim, ali imam utisak da tu postoji neka tajna veza’“.

SNSD je ostvario bolji rezultat na izborima nego je očekivano, na što Čavić tvrdi:

“To je igra kratkog daha. Uspio je na 2-3 mjeseca da ljude odvoje od životnih problema, ali će oni kao faktura sa kamatama doći za nekoliko dana”.

Gostujući u emisiji Pressing na N1, Dragan Čavić je kazao da su sankcije visokog predstavnika, EU i Zapada prema Republici Srpskoj moguće.

“Ja sam živio u vremenu kada su snakcije bile svakodnevnica. Ove danas su mačiji kašalj. Tada su glave letjele kao kugle u kuglani. Spektar jeste šaren, ali postoje mogućnosti. Djelovanje visokog predstavnika da smijeni Dodika je besmisleno, neće postići ništa, samo teže turbulencije – a sve će se vratiti na ovo stanje”, tvrdi Čavić.

Smatra da ne postoji pravni okvir da Dodik odgovara za referendum, nego je to djelo NSRS koji su izglasali referendum. I Čavić je digao ruku za, što je ponovio u Pressingu, podsjetivši da je on prvi smijenjeni Srbin odlukom visokog predstavnika 1998. godine.

“Građani su dovoljno kažnjeni politikom SNSD-a, da im ne treba kažnjavanje Zapada. Građani mu daju vlast, MMF mu daje finansije. Za vrijeme Dodika je tri puta veće zaduženje nego kada je došao. Njemu ne funkcioniše nijedan segment bez zaduženja”, kaže Čavić.

Sastanaka Dodika sa čelnicima Srbije nakon referenduma nije bilo. Čavić to komentariše riječima da je uvijek bilo razlika u politici između Srbije i Republike Srpske, pa čak i kada je on bio na funkciji koju Dodik obnaša danas.

“Kada je propao Vans-Owensov plan 1993. godine Milošević je zabranio vodstvu Republike Srpske da prelazi Drinu. Politička slagalica je uvijek komplikovanija, i nije crno-bijela”, kaže Čavić.

Istakao je i to da refleksija Dodikovih ‘igrarija’ otežava poziciju ljudi u Srbiji. “Postoji širi kontekst od ovoga kojeg većina ljudi gleda. Dimenzija koja dolazi iz diplomatskih sjedišta nije takva”.

Zabrinjava ga to što se BiH i RS nalaze u žiž interesovanja Zapada, pogotovo SAD-a i Rusije.

“Ovdje živi samo kusur. Politički kusur, izvinite na teškim riječima. Ovaj mikroprostor ne može nikome biti interesantan osim po količini međusobno prolivene krvi”, kaže Čavić uz dodatak da je Rusija znatno promijenila politički kurs prema RS nego li je to ranije bio slučaj.

Da li je Dodik istinski istureni Ruski igrač kako ga neki smatraju?

“Ljudi pretjeruju, isto ko što pretjeruju sa Izetbegovićem kao isturenim igračem Erdogana. Ja njih vidim kao igrače na šahovskoj ploči. One male, pijune”, kaže dodavši:

“Ovoj zemlji je dobro da ima dobre odnose sa Turskom. A nemamo ih. Bolji su odnosi Turske i Srbije. Isto tako je i sa Rusijom. Nažalost, dobri odnosi se koriste za unutrašnju konfrontaciju – a Rusija i Turska su vrlo brzo prevazišle najtežu krizu koju su imali”.

