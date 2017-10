Dragan Čavić : Dodikovi referendumi dovode RS u tešku poziciju i konflikt na svim stranama

Predsjednik NDP-a Dragan Čavić smatra da je Rezolucija o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti RS potpuno suvišna i nepotrebna inicijativa. Nas u NATO niko ne zove, niti smo danas svrstani u bilo kakav vojni savez.

Mislim da se radi o pokušaju da se od ove teme napravi politička priča koja će trajati izvjesno vrijeme, a da se suštinski radi o jednom u nizu paravana iza kojeg se krije loša politika vladajuće stranke, ističe Čavić u razgovoru za Vijesti.ba.

VIJESTI.BA: Sjednica NSRS zakazana je za 17. oktobar. Kolegijum je usvojio prijedlog dnevnog reda, bez podrške članova iz Saveza za promjene. Hoće li poslanici okupljeni u ovaj politički blok prisustvovati pomenutoj sjednici i kakav je plan daljeg djelovanja u parlemantu RS?

ČAVIĆ: Mi ćemo biti u Skupštini, kao i na sjednicama odbora. Oni su potpuno izigrali sve ono što su na Kolegijumu na prethodnoj sjednici definisali kao cilj. Naime, ispostavilo se da je bila naša tvrdnja da je neminovno da bude održana rasparava o Izvještaju, da se ne može skinuti sa dnevnog reda Izvještaj revizora o reviziji konsolidovanog izvještaja Vlade o izvišenju budžeta za 2016. godinu, jer je revizor poslao pismo poslanicima, predsjedniku NSRS i svim nadležnim skupštinskim tijelima da 12. oktobra niti on, niti njegov zamjenik neće biti na poslu, jer je to njihova obaveza prema Zakonu.

Revizorski izvještaj o konsolidovanom izvještaju Vlade o izvršenju budžeta nema ko da iznese i tumači u NSRS, niti ima ko da obrazloži sve one kvalifikacije. Većina u NSRS i predsjednik Skupštine prošli put su tvrdili da nema nikakvih problema da se Izvještaj premjesti na sljedeće zasijedanje, kao da će ga podnijeti, kako su tada tvrdili, Duško Šnjegota, glavni revizor u ostavci. Međutim, nakon njegovog pisma, potpuno je jasno da je sve to bila farsa i prevara, te da smo bili potpuno u pravu kada smo insistirali da se taj izvještaj podnese na prošloj sjednici. Stoga mi ovog puta nećemo imati izvještaja.

Da ne pominjem činjenucu da je Vlada preuzela obavezu da odgovori na sva poslanička pitanja u roku od 48 sati, a da je od tada prošlo mjesec dana, a odgovora nema. U najkraćem, vladajuća koalicija i dalje ne poštuje zakone, Poslovnik i ignoriše norme koje propisuju rad svih poslanika u Skupštini, sakrivajući se iza tvrdnje da imaju većinu. To nije bitno, jer većina, manjina, kao i svi poslanici moraju poštovati zakone, Ustav i Poslovnik o radu. Oni to ne žele, a mi im nećemo dozvoliti da to nastave raditi.

VIJESTI.BA: Opozicija je bila protiv toga da se dnevni red stavi izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora o konsolidovanom izvršenju budžeta za 2016. Izvještaj će voljom većine ipak biti razmatran 17. oktobra, uprkos tome što ostavka glavnog revizora stupa na snagu 12. oktobra, a izbor novih rukovodioca u reviziji nije proveden. Kako će to izgledati u praksi i kakve su moguće posljedice zbog svojevrsnog vakuma?

ČAVIĆ: Izvještaj je stavljen na dnevni red, a pred nama je da vidimo kako će vladajuća većina izvesti taj luping. Oni se pozivaju na član 11. Zakona o Glavnoj službi za reviziju javnog sektora, u kome glavni revizor određene svoje nadležnosti i ovlaštenja može prenijeti na nekog od radnika, s time što i dalje snosi punu odgovornost za ono što iznosi onaj što ga predstavlja. Sumnjam da će se Šnjegota upustiti u tu avanturu. No, budući da je dao ostavku pod pritiskom, nije isključeno ni da to učini. U svakom slučaju, to će biti nezakonito.

VIJESTI.BA: Na dnevnom redu je Prijedlog Rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti RS. Kakav je stav NDP-a o ovom dokumentu?

ČAVIĆ: To je potpuno suvišna i nepotrebna inicijativa. Nas u NATO niko ne zove, niti smo danas svrstani u bilo kakav vojni savez. Mislim da se radi o pokušaju da se od ove teme napravi politička priča koja će trajati izvjesno vrijeme, a da se suštinski radi o jednom u nizu paravana iza kojeg se krije loša politika vladajuće stranke.

Potpuno je besmislena ta tačka na dnevnom redu i to iz više razloga. Suština ove tačke, budući da se u rezoluciji govori o “zaštiti ustavnog poretka”, jeste njihov pokušaj da se pod tom formulom disciplinuju predstavnici u institucijama BiH koji ne pripadaju njihovom političkom bloku.

VIJESTI.BA: Iza predložene rezolucije ne stoji jedan od koalicionih partnera u vlasti – DNS? Hoće li u NSRS biti većine za njeno usvajanje?

ČAVIĆ: Hoće. DNS pravi neke svoje kalkulacije. Oni imaju određene amandmane na ovu rezoluciju, koji će vjerovatno biti usvojeni, jer u protivnom, neće biti većine za usvajanje rezolucije.

VIJESTI.BA: Je li poznato kako će se Savez za promjene opredijeliti po pitanju rezolucije?

ČAVIĆ: Vidjećemo kako će teći zasijedanje.

VIJESTI.BA: Kako gledate na činjenicu da se suspenzija odluke o referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH neće naći pred narodnim poslanicima 17. oktobra? Kakva je sudbina ovog referenduma? Ukoliko ne bude suspendovan, kako je to najavio predsjednik RS, referendum bi trebalo da bude održan 19. novembra. Dodik je danas poručio da će referendum biti održan, ukoliko opozicija stane iza ove odluke.

ČAVIĆ: Mi nismo u startu stali iza te njegove odluke, niti ćemo stati sada. Je li treba da stojimo iza njegovih improvizacija i avanutra da bismo mu napravili političku zaštitu od gluposti koje je sam napravio u koje je sam upao? Dva puta je donosio odluke o referendumu o istoj temi i dva puta je od njih odustao. Ne pada nam na pamet da podržavamo potpuno promašenu stvar, nepotrebnu i suvišnu – referendum koji bi RS doveo u vrlo tešku poziciju i konflikt na svim mogućim stranama. Dodiku ako je do konflikta, neka ga izazove sam. Mi mu nećemo biti saučesnici.

Nevena Ćosić (Vijesti)