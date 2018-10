Dragan Bursać u Pressingu : “Ja sam za građansku BiH bez entiteta i kantona, za BiH”

Dragan Bursać, novinar i nagrađivani banjalučki kolumnista u Pressingu N1 televizije je komentarisao aktuelna političa dešavanja u BiH.

“Pažnja gledatelja se drži pričom o ustašama, balijama i četnicima. Tako vladajuće stranke drže pažnju, jer je to najzanimljivije za gledatelje”, istakao je najbolji europski novinar u prošloj godini (2017).

Da li vam je policija savjetovala da napustite državu?

“Da i bilo je nadrealno čudno. U dva tri dana sam dobio prijetnje nakon obilježavanja godišnjice genocida 2017. godine u Banjoj Luci. Inspektor nas je nazvao u noći, rekao da bi bilo dobro da napustimo grad. Pokupili smo stvari po mraku, spakovali se i otišli”, kaže Bursać.

Policija je danas podnijela prijavu protiv Davora Dragičevića?

“Budimo do kraja jasni, to konkretno govori da je vlast u Republici Srpskoj opasna po život običnih ljudi. Čovjeku je dijete ubijeno. Mi živimo s tim. Mi znamo da je dijete ubijeno i pitanje je do kada će Davor izdržati. Tu se zdrav razum zabezekne. Pitate se hoće li ovo trajati 2.213 dana i noći. Nakon kurvinjskog odnosa politike prema njemu, opet je ostao sam sa svojom grupom”, kaže Bursać.

Šta je uradila opozicija u slučaju Dragičević?

“Davor Dragičević je uzeo deset posto glasova Milorada Dodika, a to opozicija nikada nije mogla. To su ljudi koji nisu imali priču i platformu. Šta su oni ponudili? To je ponudio Davor svojom borbom. Nisam siguran da žele da dođu na vlast. Opozicija u RS i ljevica u FBiH sebi puca u nogu, kao da ne žele da dođu na vlast. Ljevica u Federaciji ne želi da se ujedini. To je pucanje u nogu”, ističe Bursać.

Do kada će ljudi odlaziti, kada će se promijeniti stanje u državi?

“Vi imate ekskurzije u RS-u. Djeca idu u Trebinje, ne idu u Tuzlu i Sarajevo i obrnuto. To im odgovara, da djecu selektiraju na onom najjadnijem nivou. Ako odete u Široki ljudi će vam znati nabrojati Parlament Hrvatske, a u Bijeljini Parlament Vučićeve Srbije. To je šizofrenija, a to prave ljudi koji žive fenomenalno. To za njih funkcioniše. Doći će trenutak kada budžetlije neće moći platiti krečenje stana. Neće biti niko ko zna okrečiti stan, jer će moleri napustiti državu i onda će krečenje biti 1.500 KM. Onda će budžetlijama biti malo 2.000 KM i mislim da će oni srušiti vlast”, kaže Bursać.

Kako se svi žale, a isti pobjeđuju?

“Pitanje našeg patološkog lažovstva je za psihijatrije. To su najniži porivi gdje ljudi ne priznaju sami sebi šta hoće, a vrlo dobro znaju šta su zaokružili na izborima”, ističe Bursać.

Čoviću se ne žuri u formiranje vlasti, postavio je kao uvjet izmjenu izbornog zakona.

“Vidjet ćemo šta će Čoviću diktirati Plenković i Zagreb. Ja očekujem spektakl na nivou televizije. Komšić će ukidati ured, Dodik će mu parirati. To će biti jedan reality u Predsjedništvu. Prvi predsjedavajući je Dodik. Šta ako bude trebao ići u Washington? To će biti nemoguće. To je tragikomedija. Da predsjedavajući Predsjedništva ne može preko Okeana”, kaže Bursać.

“Slabo ko je to doživio. Nas pet-šest smo to doživjeli kao uvredu i banjalučka dijaspora. Nazvati selendrom grad koji ima vrhunske sportske legende, pisce, glumce…”, ističe Bursać.

Migranti u Bihaću?

“Svi možemo otići u Bihać i pomoći nekako. Država je pokazala da je nesposobna. Još jednom je pokazala država da je opasna po život. Po ljude. Je li treba da umiru djeca? Je li treba da neko uslika neko mrtvo dijete u Krajini. Ne znam do kada će ostati. Neka samo prežive. Mi se trebamo baviti time da će temperatura pasti večeras ispod pet stepeni i da se nadamo da neko dijete neće umrijeti. Ako je iko iskusio izbjeglištvo to su Bosanci i Hercegovci”, kaže Bursać.

Koliko je licemjerna Međunarodna zajednica kada kaže i u ovom slučaju – Dogovorite se?

“Pravi se tampon između ljudi i ljudi, a tampon je BiH. Dakle jeste, licemjerna je Međunarodna zajednica”, ističe Bursać.

Da li je Dragan Bursać za građansku BiH?

“Dragan Bursać je za građansku BiH bez entiteta i Kantona, za BiH”, kaže Bursać.