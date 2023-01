Dragan Bursać: Eto vam Dodik pa sa njim jedite ono što se ne jede

“Eto vam Dodik, pa sa njim pravite pitu od onog od čega se ne pravi i sa njim dogovarajte ono što nije moguće, a to je zajednička država i mir! Ako su vam to “najbolje namjere“, da sa njim ostanemo i bez države i bez mira, na sramotu vam bilo! Moj svijet je nešto drugo i od mene nećete imati podršku drugovi/gospodo ublehaši.“

Piše : Dragan Bursać (CdM)

Ovih dana u sarajevskim kvaziliberalnim krugovima kruži nadrealna i blesava priča po kojoj Milorada Dodika treba pustiti da radi više-manje šta hoće, i da ga ne treba ometati i provocirati, kao što su to navodno činili Izetbegović i Komšić i sve će biti u redu, jer će tako umiven i ušminkan narečeni Milorad Dodik krenuti, valjda, evropskim putem (sic!). To što je Dodik i do sad radio šta je htio a vodio je zemlju put ruske gubernije, potpuno je irelevantno u ovoj bizarnoj konkluziji analitičara na baterije.

I treba zato po nastranoj logici, laktaškog vožda pustiti da radi, jednom riječju SVE. Ne treba ga ometati, nervoziti niti dekoncentrisati na njegovom teškom i odgovornom poslu. Dobar je Dodik dok radi i dok mu se drugi ne miješaju u rabotu!

-I zato treba pustiti Milorada Dodika da nelegalno i neustavno knjiži državnu imovinu na entitet!

-Treba ga pustiti da se sprda sa ubijenim Srebreničanima u genocidu, kao što je i do sad radio.

-Treba ga pustiti da priča kako su tabuti u Potočarima prazni, dok majke i danas tragaju za kostima ubijene djece po cijeloj Bosni!

-Treba ga pustiti da govori kako hodža arlauče i kako niko neće da živi pored banjalučkih džamija.

-Treba ga pustiti da priča kako je u Srebrenici vojno groblje i kako tu ništa nije sporno.

-Treba ga pustiti da uvodi zakon o verbalnom deliktu kako je i naumio!

-Treba ga pustiti da od entiteta konačno napravi državu.

-Treba ga pustiti da održava neustavnu vojnu paradu na kojoj se obilježava još neustavni dan RS-a i to tik pored Sarajeva, odakle su granate ubijale hiljade ljudi.

-Treba ga pustiti da na te iste parade dovodi popove-lopove Crkve Srbije, koji su mu oduvijek desno krilo u vlasti.

-Treba ga pustiti da neometano i oduševljeno slavi Vladimira Putina, koji će mu, ako se ukaže prilika, pomoći u kreiranju novog balkanskog rata.

-Treba ga pustiti da dočekuje ruske terorističke Noćne vukove i prijeti ostatku zemlje ili odcjepljenjem ili ukrajinskim scenarijom!

-Treba ga pustiti da preko grbače BiH poreskih obveznika u talu sa Srbijom gradi hidrocentralu za svoje potrebe!

-Treba ga pustiti da u Trebinju pored živog Dubrovnika, Tivta i Podgorice pravi inat-aerodrom!

-Treba ga pustiti da nakon specijalne policije formira i parvojsku kako je naumio i za šta se zalaže!

-Treba ga pustiti da nakon pomenuti Noćnih vukova, ugosti i Vagnerovce iz Rusije, a preko Srbije na teritoriji BiH!

-Treba ga pustiti da nastavi da nastavi da pravi oružje sve sa oklopnim transporterima “Despot“ za poluličnu upotrebu.

-Treba ga pustiti da nastavi krasti i poklanjati tuđe, ratom iznjedrene stvari svom idolu Putinu!

-Treba ga pustiti da od dijela teritorije BiH konačno napravi Luhansk ili Donjeck, birajte sami!

-Treba ga pustiti da sa svojim gaulajterima proganja ono malo nezavisnih novinara i mislećih ljudi, koji na teritoriji RS-a žive kao u kazamatu ili Varšavskom getu!

-Treba ga pustiti da od BiH pravi razvalinu u kojoj će sa Draganom Čovićem konačno moći formirati srpskohrvatski rezervat u kome nema mjesta za druge i drugačije!

-Treba ga pustiti da sa srbijanskim opozicionim i vladajućim protočenicima nastavi ništiti zemlju Bosni i Hercegovinu.

-Treba ga pustiti da se sprda sa Bošnjacima u BiH nazivajući ih isključivo muslimanima, dok negira njihovu naciju!

-Treba ga pustiti da zabrani Bosanski jezik u školama. A čekajte, već jeste. Dobro!

-Treba ga pustiti da na krilima sedativiziranie nove vlasti u Sarajevu konačno dokine državu dok mu i aktulene politike i međunarodna zajednica češkaju jajca.

-Treba ga pustiti da kao “dašak svježeg vjetra“ po drugi put, ali sad doživotno utemelji svoju strahovladu i napravi konačni ekonomski genocid na tragu onog ljudskog koji su počinili njegovi zločinački prethodnici.

-Treba ga pustiti da sa svojom poluprivatnom policijom i končano od entiteta napravi Samostalnu Sjevernu Koreju na Balkanu, a onda krene put Sarajeva.

-Treba ga pustiti da organizuje bizarne projekcije smeće-filmova Borisa Malagurskog i ostalih ublehaša, koji se sprdaju sa ubijenim ljudima.

-Treba ga pustiti da u cijeloj BiH zavede ekonomski teror po uzoru na entitet…

-Treba ga pustiti jer tako misli Osmorka, Šestorka, vrag će ga znati kako se sad zovu.

-Treba ga pustiti jer ima džentlmenskih 100 dana da rastura zemlju, čuj mene da bude konstruktivan politički partner!

-Treba ga pustiti i nikako ga ne uznemiravati, jer Dodik zna najbolje šta radi i kako se uništava zemlja.

Jer je tako u mogućnosti i jer tako kažu pojedini dokoni, nesuvisli, nepismeni politički idioti iz Sarajeva koji uz topli makijato i mondenske časopise brste politiku za NGO novce ublehaša iz međunarodne zajednice.

A za sve one koji kažu, pa to je radio i do sad uz stare koalicione partnere, jedno pitanje-pa zar će i od sad tako, nesreće jedne?! Zar je to poenta promjena???

Na sreću vam bilo, ali moj svijet je nešto drugo i od mene nećete imati podršku drugovi/gospodo ublehaši.

Ja sam u Crnoj Gori vidio šta znači kad se četnicima ponudi prilika sve pod motom “borbe protiv korupcije“ i “ekonomsko-političkih promjena“ da uđu u vlast. Pa je ta država, koja je bila pred vratima EU, danas nikad dalje od evropske porodice naroda. Još je sreća pa su u NATO paktu.

E sad zamislite na šta će ličiti BiH nakon što su Dodiku u potpunosti odriješene ruke na vlasti?

I zato, eto vam Milorad Dodik, pa sa njim pravite pitu od onoga od čega se ne pravi i sa njim radite ono što nije moguće, a to je zajednička država i mir! Ako su vam to “najbolje namjere“, da uz njega ostanete i bez države i bez mira, na sramotu vam bilo!