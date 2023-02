Dr. Zlatko Hadžidedić : U slučaju Ukrajine, BiH je vodila prilično slijepu vanjsku politiku (VIDEO)

– Ta posjeta ima samo funkciju poruke. Nije se moglo ništa novo dogovoriti van već postrojećih dogovora SDA-a i Ukrajine. Zelenski je bio u Vašingtonu i tu se nije ništa novo dogodilo. SAD nastoji i dalje biti uz Ukrajinu, a ima li to uticaja na dešavanja u ratu to će se vidjeti. Mnogo je zanimljivije što će i Putin i Biden sutra održati govore u Varšavi i Moskvi. Nakon toga će zasjedati Duma koja će vjerovatno donijeti neke odluke koje mogu pokrenuti eventualnu rusku ofanzivu. Sada se nalazimo na prelomnoj tački. Rusija do sada nije upotrijebila sve svoje snage, dok je Ukrajina iskoristila resurse i bez obzira na pomoć u naoružanju teško nastavlja rat. Rusija je pred napretkom iako je pod blokadama tako što se okrenula ka Indiji. Rusija nije pred propasti, jer je orijentisana ka Aziji.