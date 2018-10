Dr. Žarko Papić : Dominiraju miješanja u izbore iz Zagreba i Beograda !

Promjena granica sa etničkim kriterijem je na Balkanu mina koja može imati karakteristike atomske eksplozije, kaže u intervjuu za Oslobođenje dr. Žarko Papić , ugledni analitičar i direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) .

Koliko protesti na kojima se traži pravda za ubijenu djecu mogu uticati na rezultate izbora u BiH, budući je riječ o prvim koje je pokrenuo narod, a ne politika?

– Mislim da su ti protesti veoma važni, koliko god bili specifični, zato što se na spontan način probudio građanski aktivizam. Ti su protesti i ozbiljna kritika nevladinom sektoru, koji očigledno ne uspjeva da probudi građanski aktivizam. Protesti pokazuju i da postoji, do koje mjere teško je reći, kritična masa ljudi oslobođenih straha. Tužno je što se građanski aktivizam diže na noge tek na tako tragičnim događajima kao što su ubistva dva mladića, a još je tužnije što se građanski aktivizam može međunacionalno i međuentitetski udružiti.

Balkanski mentalitet

Kada je riječ o Republici Srpskoj, mislim da su jedina objektivno gledano opasnost po izborni rezultat SNSD-koalicije protesti za Davida Dragičevića. Neće protesti, nažalost, odlučiti izborne rezultate, ali mogu oduzeti glasove Cvijanovićki i Dodiku, iako gledamo utrku dva nacionalizma. Ovi protesti pokazuju i da je definitivno situacija u pravosuđu katastrofalna.

Jesu li priče o britanskim obavještajcima pokrenute upravo kako bi vlast u RS-u “amortizovala” glas naroda ili čak kako bi se prikrili uticaji koji ne dolaze sa zapada, već sa istoka?

– Kad je riječ o tzv. međunarodnoj zajednici, ona je po Daytonu umiješana u BiH. Nekad se miješa na dobar način, vrlo često na veoma loš način. Svi oni imaju svoje favorite, ali nije glavna stvar u zapadu. Ako neko već želi da nekoga malo ošteti na izborima, zaboravlja na mentalitet glasača. Uopšte ne sumnjam da je Špirić korumpiran, ali se ne razumije to da njegovo ime na crnoj listi budi inat i da bi on zbog toga mogao proći bolje. Prije nego je Milošević drugi put dobio predsjedničke izbore u Srbiji, Lawrence Eagleburger (američki ambasador u Beogradu od 1977. do 1981. i državni sekretar SAD-a od 23. avgusta 1992. do 19. januara 1993.) prvi je izjavio da je Milošević ratni zločinac. Sam Eagleburger kasnije je priznao da je to Miloševiću donijelo deset procenata glasova više. Možemo napraviti drugu digresiju – zašto je propao referendum u Makedoniji.

Zašto je propao?

– Između ostalog, zato što su se tako izređali u mjesec svi glavari sa zapada, da je Makedoncima pukao film. Vraćam se na pitanje. Stvarni uticaj na izbore postoji iz Zagreba i Beograda i to je malo je reći grubo miješanje. Imate operativna miješanja u Hrvatskoj, za glasanje putem pošte. Predsjednica Hrvatske ne propušta priliku da navija za Čovića širom planete. S druge strane imate Vučića, koji u nekoliko navrata direktno govori o miješanju stranaca, ne iznosi dokaze, a onda poručuje Ivaniću da će mu sve u lice reći.

Imamo i dolazak Lavrova, pa odlazak Dodika u Rusiju, dan kasnije Vučića…

– Direktno miješanje je ono s treće strane, Putinovo. Ruska diplomatija je stara diplomatija i naravno da on ne može primiti Dodika, već se to organizuje neformalno, uz utakmicu. U tih deset minuta on njemu daje direktnu podršku. Dan poslije slušamo Erdogana i amanet BiH, podršku Bošnjacima, a znamo na koju partiju u Bošnjaka misli. Ta miješanja su vrlo često kontraproduktivna. Izborni rezultat neće odrediti ta miješanja. Ona mogu pomaknuti nečiji rezultat, ali neće odlučujuće uticati.

Špekuliše se i o tome jesu li ljudski i tehnološki potencijali, korišteni za destabilizaciju u Makedoniji i Crnoj Gori, premješteni u BiH.

– Makedonski nacionalni identitet je ugrožavan kroz istoriju od Bugara, koji su ih svojatali u socijalizmu. S druge strane, Srbija je okupirala Makedoniju, pa je ona u Kraljevini bila dio Srbije, a s treće, najbolnije strane – poslije Drugog svjetskog rata u Grčkoj se dešava Markosov ustanak, koji vode komunisti. A u njemu su uglavnom Makedonci. Englezi se iskrcavaju, bivša Juga pomaže markosovce do kraja 1947, Staljin traži da se to zaustavi jer to ne odgovara dogovoru koji je on imao sa Churchillom i Rooseveltom i onda Tito to obustavlja. Markos propada i dio Makedonaca bježi u Makedoniju kao dio Jugoslavije, veći dio Grci deportuju svugdje po svijetu, ali u velikoj mjeri završavaju u Rusiji. Tu su se mnoge stvari zaplele. Svi su na zapadu mislili da će 80 posto Makedonaca na referendumu biti za, ali niko ne razumije te istorijske krakove, sudare koji se odjednom vrate i probude. Vidjeli ste i da bivšeg predsjednika vlade Makedonije nema na biračkom spisku. Čovek nije mogao da glasa. Niko nije vodio računa o tome da je nekoliko stotina hiljada Makedonaca otišlo trbuhom za kruhom, a ostalo na biračkom spisku.

Naravno da zapad ima neke svoje favorite, ali njihova miješanja, iako su možda sofisticirana, daleko od toga da su i dominirajuća. Dominiraju miješanja iz Zagreba i Beograda.

Koliko su opasna pominjanja promjene granica na Balkanu, u kontekstu pregovora Beograda i Prištine?

– Nažalost, ovi se izbori dešavaju u veoma turbulentnoj geostrateški promijenjenoj situaciji. Otvaranje teme razgraničenja između Srbije i Kosova je uzburkalo čitavu regiju, jer promjene granica sa etničkim kriterijem su na Balkanu mina koja može imati karakteristike atomske eksplozije. Čitav je Balkan leopardova koža. Ne možete mijenjati granice na jednom mjestu a da se ne otvori serija istih problema. Naravno da je Kosovo moglo biti dio Jugoslavije, ali je sasvim jasno da nikad ne bi htjelo da bude dio Srbije. Ta promjena granica je bila logična i mogla se u miru izvesti, ali sam čin promjene te granice je otvorio Pandorinu kutiju. Rusi su uzeli Krim ponovo nazad, ako tako mogu da kažem, a prethodno su uzeli od Gruzije one dvije Osetije. I to je sve prošlost. Sada bi promjena granica bila veoma opasna i dovela bi u pitanje sve moguće granice.

Biti patriota

Imate dva paradoksa. Prva tema promjene granica na Balkanu je otvorena na priči o Sutorini. Ko je otvorio? Branilac patriotizma i države BiH Denis Bećirović, nemajući pri pameti da onog momenta kad to uradi, pravimo krizu i rušimo tzv. Badinterovu komisiju. Srećom pa je to bio balon, ali ja govorim o toj vrsti patriotizma, daj uzmi nekom drugom da budeš veći patriota. Zato ne mislim da je Bećirović ozbiljan potencijal za državnika. Uzmite drugu stvar, ovim prostorima vlada glupost. Kako se pojavila priča o promjeni granica između Srbije i Kosova, Plenković prvi, a Grabar-Kitarović druga kažu da su protiv promjene jer se otvara Pandorina kutija, što je tačno.

Onda kao ključni element izvaljuju glupost da je Badinterova komisija utvrdila da nema promjene granica, ne vodeći računa da je po njoj Kosovo dio Srbije. Jeste to bilo prije 27 godina, da su oni bili juniori, ali ta vrsta gluposti je za nevjerovati. Na glupost uvek ide druga glupost. Ivica Dačić i kompanija užasno kritički reaguju, a da imalo duha ima, išla bi zvanična nota Hrvatskoj: Hvala vam što branite teritorijalni integritet Srbije u Badinterovim granicama.

(Projekat se realizira uz podršku Vlade SAD-a i dijelom je finansiran grantom Ministarstva vanjskih poslova SAD-a. Mišljenja, nalazi i zaključci autora ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke State Departmenta)

Jelena Milanović (Oslobođenje)