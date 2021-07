Dr. Vedran Džihić : Dolazi vrijeme promjena, očekujem sankcije za političare

Zakonske odredbe kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločina pozitivno će se odraziti na cjelokupnu političku situaciju u BiH, smatra Vedran Džihić, iz Instituta za međunarodne poslove u Beču. Džihić je za N1 objasnio da će se pozitivni efekti tek u budućnosti pokazati, dok očekuje nastavak značajnog uticaja međunarodnog faktora.

”U ovoj prvoj fazi ne postoji spremnost vlasti u RS da prihvate ovu odluku. No, mislim da dolazi vrijeme promjena u BiH. Najjasnije to pokazuje nervoza Dodika i struktura u RS. Kada dođe do ovakve erupcije bijesa i prijetnji znači da je nešto na pomolu. Sada postoji jedna zajednička inicijativa iza koje se, prema mom mišljenju, krije Washington i drugi centri moći,’‘ rekao je Džihić.

Reakciju političkih elita iz entiteta Republika Srpska Džihić je okarakterisao kao ”politiku inata”. Podsjećamo, predstavnici političkih stranaka iz bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska odlučili su da neće sudjelovati u radu i odlučivanju državnih institucija BiH.

”Politika nije igranje prkosa gdje se svetimo, pokušavamo da cijelo stanovništvo Republike Srpske uzimamo kao taoce. Zakon postoji i biće tu i to je dodatni korak ka daljnjoj eskalaciji odnosa. Ako se eskalacija nastavi jedini logičan korak je da novi visoki predstavnik krene još ofanzivnije u korištenje bonskih ovlasti. Ako se ovako nastavi mislim da će doći do sankcioniranja političkih dužnosnika. U nekom momentu neko mora otvoriti oči svim građanima i da kaže da ova vrsta politike, podizanje straha ne ide nikome u korist, nijednom stanovniku i to ide na uštrb našoj budućnosti. Potrebno je maknuti dejtonsku maglu koja se promiče kao dominantna matrica,” objasnio je Džihić.

Tužilaštvo BiH u fokusu

Džihić također smatra da je sada sve na Tužilaštvu BiH, ali i da je ovo odlična pretpostavka za rad novog visokog predstavnika od kojeg očekuje korištenje bonskih ovlasti.

”Sada je naravno na Tužilaštvu i sudskim organima da nađu način kako da implementiraju i da pokušaju da stvore sudske slučajeve. Treba da dođe do promjena u okviru samog Tužilaštva, mislim da to treba da bude prvi korak, treba biti propraćeno nizom koraka. Važno je da konačno krenemo naprijed. Definitivno možemo očekivati sankcije… bez razrješavanja nekih suštinskih pitanja neće se ništa promijeniti u odnosima,’‘ zaključio je Džihić.

Dopune Krivičnog zakona BiH nametnuo je visoki predstavnik Valentin Inzko 23. jula, a one su danas stupile na snagu. Zakon predviđa, između ostalog, kaznu zatvora od šest mjeseci do pet godina za onoga ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravomoćnom presudom.

