Dr. Stevanović u CD-u : SDA kurvanjski dijeli BiH, ako su svjesni, onda su narodni neprijatelji BiH!

Skaka, politički manipulant. Na isti ovaj način je dobio i prošli mandat. I tad smo imali većinu dan ranije, a onda se sutra istopila većina manipulacijom. Opet su akteri te prodaje bili iz Starog Grada. Sada je to upitanju samo jedan njihov član. Ne zamjeram mu, jer je dan ranije rekao da neće glasati, jer je bio pod strašnim pritiskom. Prijetilo mu se oduzimanjem stana, sestrinog poslovnog prostora! Glas u GV košta 300 000 KM! Indirektno ćete dobiti toliku sumu ako promjenite izbor.

Ja nemam moralnih dilema treba li dati ostavku! U nekom momentu to i treba uraditi. Ali ne sad, jer je to SDA interes! U ovom momentu kad bih dao ostavku, za gradskog vijećnika dolazi kandidat iz SDA iz Starog grada i time bi imali većinu od 15 ljudi. Zna to Skaka, znaju to i botovi i gospodin Zahiragić! Ostavku ću dati kad ja odlučim, a ne kad oni to žele!

Razočaran sam djelovanjem trojke! Ušli su u ovaj proces diletantski, a znali su protivnika! Od 16 vijećnika bar 10 je pokazalo poruke ponuda i prijetnji!

Kako može da se desi da ti predsjednik partije nije u Sarajevu kada se odlučuje velika stvar za ovaj grad? Ako je to ključni element politike stranke u Sarajevu pa i BiH kako da Nikšić nije tu?. Rukovodstvo, predsjedništvo u SDP-u nikad gore! Nikšić snosi cijelu političku odgovornost koju mora da prizna! Ne mora on ponudit ostavku, ali mora da sredi odnose unutar predsjedništva i odbora! Ako ne može onda treba podnijeti ostavku! Mada ne vidim ozbiljnu političku ličnost koja može zamijeniti Nikšića!

Ja imam imena tri kandidata za gradonačelnika! Nikad u javnost neću izaći sa njihovim imenima!

SDA podržava punim ustima multietničnost, s oduševljenjem dočekuju kandidaturu Bogića Bogićevića, pa onda kurvinski odigraju igru da on ne bude izabran! Našli svoje satelite, vječnog trgovca Vedrana Dodika, Srđana Srdića, Drage Jurića koji su provukli ovu kandidaturu Srdića! Njima je problem Srbin Bogićević s kojim se ne može trgovati sa SNSD-om i HDZ-om na podjeli BiH, koju SDA zdušno podržava,a svojim biračima ne smije da kaže da je to tako!SDA sve radi da podjeli BiH, a Bošnjački narod utjera u geto! Padu Bogićevića kumovala trojka i Hadžibajrić čiji je politički domet Stari Grad!

SDA želi Bošnjake da svede na malu državicu od Tuzle,Sarajeva, Zenice! Ako su svjesni toga onda su narodni neprijatelji ove zemlje kao i SNSD i HDZ! U Domu naroda sjedu evet efendije! Klimaju glavom i tu nema pomaka u politici!

Situacija u zdravstvu je ovakva, jer nema državne aktivnosti. Na nivou države postojao je plan koji nikad nisu izvadili! Pandemija nas je potrefila kad imamo najlošije rukovodstvo na svim nivoima! Ja sam predložio 3 rješenja! Napravili modalitete kako to da ekspresno riješimo!

Ne znam da li su lideri vakcinisani! Neki vjerovatno jesu! Ja sam se vakcinisao javno! Besplatno! Jedini sam delegat u Domu naroda koji je podnio zahtjev Domu naroda da mi da saglasnost da radim besplatno.

Nemoguća misija da Dragan Stevanović bude gradonačelnik! Nikad mi to niko nije ni rekao!

Mora doći kritična masa koja će prokuhati i izaći na ulice! To će se ovdje desiti, jer su promjene nemoguće drugačije!

Presuda u aferi respiratori će dugo trajat, ali očekujem da će se okončati! Kad se presuda donese, Novalić neće biti premijer!

Na društvenim mrežama je organizovani napad kontorliran od SDA i možda obavještajnih službi sa gnusnim lažima o meni. To je smišljeno. Kada govorite istinu nastoje da vas oblate kod javnosti. Sve sam prijavio Sudu BiH. Tužilaštvo će se time pozabaviti.

2. aprila sam bio u Vojnoj bolnici, na „tamo“ strani. Do 9.maja 1992. sam bio oficir JNA. JNA je otišla svojim putem, a ja sam ostao u svojoj bolnici. Ovdje sam rođen. BiH je jedina moja domovina. Ja sam volio Jugoslaviju i žao mi je što se raspala, ali nakon njenog raspada jedino mjesto gdje sam mogao ostati je moja BiH, ni srpska, ni hrvatska, ni bosanska. Ranjen sam pred sam kraj rata na Treskavici!Nije mi ni najmanje žao što sam ostao! Ovi koji me napadaju su bili većinom dezerteri! Nikad nisu bili za BiH nego su kalkulisali zbog sopstvenih potreba.

(Face TV)