Dr. Sebija Izetbegović : “Bojim se da ćemo svjedočiti nečemu što nikad nismo mogli ni zamisliti…”

Zbog naglog pogoršanja epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, ali i u cijeloj BiH, generalna direktorica KCUS-a prof. dr. Sebija Izetbegović uputila je apel građanima da se pridržavaju naredbi i mjera, te još jednom podsjetila da je KCUS jedina ustanova na Kantonu Sarajevo koja liječi oboljele od COVID-19.

– Raste broj zaraženih SarsCov-2 virusom, a sa tim porastom naravno i broj oboljelih. Naši kapaciteti se prilično brzo popunjavaju i to pacijentima sa teškom slikom bolesti koji zahtijevaju stalni nadzor i boravak osoblja uz njih. KCUS do sada izdvaja 100 uposlenika iz KCUS da se bave zbrinjavanjem bolesnika u Podhrastovima, a kako raste broj bolesnika rast će i potreba za osobljem koje ih liječi i zbrinjava. Oko 60 uposlenika KCUS-a danas je van stroja zbog izolacije ili zaraze sa SarsCov2 virusom i to je broj koji će se vjerovatno povećati – kazala je prof. dr. Izetbegović u razgovoru za Faktor.

Kapacitet u izolatoriju na Podhrastovima je 85 kreveta u normalnom vremenu, pojašnjava dalje ona, a sada maksimalno 100-105 kreveta i ni jedno mjesto više.

– Toliko bolesnika morat će zbrinjavati oko 200-250 uposlenika KCUS-a. Sa onih stalnih 250 na bolovanjima, i ovima koji su u izolaciji ili imaju zarazu to je već 500 do 600 uposlenika van stroja. Nećemo moći izdržati takav udar, jer mi moramo brinuti i o ogromnom broju bolesnika na hemodijalizi, peritonealnoj dijalizi, hemoterapiji, zračenju, operacijama zloćudnih bolesti i drugih hitnih stanja u hirurgiji, politraumama i trajno teškim stanjima, ogromnom broju pedijatrijskih bolesnika, ginekoloških bolesnica kao i porodiljama.

Dijagnostičke procedure u smislu biohemijskih pretraga, radioloških, SPECT Ct, Ct sa kontrastom i bez, MRI, Pet Ct, MSCT – sve to radimo u ogromnim brojkama i ne vidim kako ćemo to raditi ako ne budemo uspjeli savladati nagli priliv COVID-19 bolesnika. Nisam sigurna ni da sam nabrojala sve silne usluge koje pružamo građanima mimo pandemije. Znam da smo već svi jako umorni, u stresu i pod teškim pritiskom i da ljudi “pucaju po šavovima” – istakla je generalna direktorica KCUS-a.

Potcrtala je da nije išla na godišnji odmor kako bi stalno mogla koordinirati rad i pomagati da sve funkcionira.

– Od kraja januara jedino KCUS radi sa bolesnima od COVID-19, ali i sve pobrojane ostale usluge. Ponavljam- umorni smo! I mi smo obični ljudi koji imaju porodice. Bojim se da nećemo moći izdržati dane koji su pred nama i bojim se da ćemo svjedočiti nečemu što nikad nismo mogli ni zamisliti. Ne znam hoće li nas biti dovoljno da podmirimo potrebe svih koji će biti bolesni. Već do sada trošimo ogromne količine zaštitne opreme, ali smo stalno u ogromnom riziku od zaraze – upozorava naša sagovornica i dodaje:

– Ja nisam paničar. Nisam nikad ni bila. Vrlo sam hladna i vrlo svjesna da idemo prema lošem scenariju. Ponovo molim građane da se discipliniraju i pokušaju maksimalno poštovati mjere: uvijek maska i propisno pokriven nos i usta, distanca od dva metra, prirodno provjetravanje prostorija, pranje ruku često i temeljito.

Molim građane, zbog njih i zbog nas. Samo zajedno možemo savladati ono što je pred nama. Pomozite svojom disciplinom da mi možemo pružiti pomoć onima kojima to treba. KCUS radi jedini u Kantonu Sarajevo. Ne znam do kada ćemo moći izdržati. Pritisak je ogroman, a očigledno će biti i mnogo veći.

