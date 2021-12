Dr. Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS-a : Bahata Dodikova vladavina će uništiti RS

Gost današnjeg izdanja Rezimea bio je dr. Milan Miličević, predsjednik Glavnog odbora SDS-a.

Kaže da politička prepucavanja u BiH traju već desetinama godina i da im ne vidimo kraj.

“Zdrav razum govori da treba da se pojave ljudi koji će tim prepucavanjima stati na kraj i staviti tačku. To je motiv mog bavljenja politikom, a poznajem jako mnogo ljudi iz RS-a u političkom životu koji tako razmišljaju. Svih ovih godina radim na tome da se stavi tačka na ta prepucavanja i da počnemo da se bavimo ozbiljnim životnim problemima.”

Smatra da se političari trebaju uhvatiti u koštac sa problemima, bez prisustva stranaca.

“Stranci su svakako tu, dobro su došli jer treba da budemo ljudi koji će sarađivati sa svima i pomoć svijeta, pomoć Evrope nama je potrebna. Ako neko ima nekakvu iluziju da će bilo koji strani faktor riješiti naše probleme, to mogu vjerovati samo oni koji su naivni.”

Naglašava da se sujeta pojavljuje kod političara u RS-u, i u opoziciji, kod onih koji imaju nekakve svoje lične bolesne ambicije.

“Uvijek je to stvar ličnog interesa i to je nešto što će uvijek postojati. Međutim, lična sujeta da bi se savladala i u svakodnevnom životu zahtijeva prvo ogromnu zrelost, ogromno iskustvo i ogromnu motivacionu snagu svakog pojedinca da stane u kraj i svojoj sujeti. Političar ako želi biti konstruktivan i da iza sebe ima rezultate rada na bilo kojoj poziciji na kojoj se nalazi sujetu mora svesti na minimum.”

Mnogo toga je loše

Mililčević smatra da se izbori održavaju da bi opozicija izgubila, ali i da izbori nisu sutra, već za deset mjeseci i da ima još dovoljno vremena da se ono što je loše promijeni.

“Loše je mnogo toga. Prvo međusobni odnosi unutar opozicije. Tu se pojavljuju sujete i lične ambicije. Imate raznorazne samopromocije, imate jedan ucjenjivački stav recimo DNS-a, što je sad aktuelno. Nisu to dobri osnovi za normalan razgovor. A iza toga slijedi nešto što opet trebamo realno sagledati, moramo priznati da na jednom velikom broju opština i gradova imamo nesređenu stranačku infrastrukturu, a da biste pobijediti morate imati uređenu, organizovanu, snažnu stranačku infrastrukturu. Vi možete imati idealnog kandidata, ako nema ko da ga iznese on će izgubiti.”

Kaže da je DNS već najavio formiranje Trećeg bloka.

“Da li je to opet neka igra gdje pokušava da se digne cijena ovome ili onome, ne znam, ali ja uvijek pokušavam razmišljati na jedan drugačiji način. U DNS-u ja poznajem jako mnogo jako kvalitetnih ljudi i nekakva ciljna grupa opozicije ili opozicionog nekog bloka treba da bude ustvari taj zdravi dio DNS-a. Ne samo DNS-a već i svih drugih političkih partija koje su danas okupljene oko SNSD-a.”

Na pitanje hoće li biti kandidat za člana Predsjedništva iz RS-a, odgovara: “To je moguća opcija. O tome će odlučiti Glavni odbor SDS-a. Ja nisam neko ko o tome priča i rasterećen sam tog pitanja. Onog momenta, ako Glavni odbor ili Predsjedništvo stranke bude smatralo da to eventualno mogu biti ja, kao neko ko ima realne šanse da se suprotstavi SNSD-ovom režimu, onda ću reći da ili ne.”

Naša obaveza je da se suprotstavimo Miloradu Dodiku

Miličević navodi da je siguran da Jelena Trivić neće morati igrati na kartu nacionalizma da bi pobijedila.

“Zato što je to karta na koju igra Milorad Dodik, a ja znam da mi ne možemo i ne trebamo nikada koristiti oružja koja koristi Milorad Dodik jer onda ćemo ustvari učiniti suprotno. Učinit ćemo ono što Milorad Dodik želi – da se protiv njega borimo njegovim sredstvima. Njegovim sredstvima protiv njega ne može niko da se bori i ne može niko da ga pobijedi. Zato što je taj primitivni oblik vođenja politike jednostavno nešto što je u prirodi njegovog djelovanja i u prirodi djelovanja režima koji on vodi. Ako želite njemu da se suprotstavite, a to je naša obaveza jer je doveo na rub opstanka i propasti RS, onda moramo biti sve ono što nije on.”

Ističe da je Dodik na rub propasti doveo i BiH i da je to vidljivo u svakom momentu.

“On se ne bori za građane, ne samo RS-a, nego bilo koga. Ovo što on radi, pogotovo sada, je politička borba za zaštitu njegove lične imperije i nekolicine ljudi oko njega. On je spreman da stavi na kocku sve nas da bi sačuvao sebe. Milorad Dodik sa svojim istomišljenicima, a to su Bakir Izetbegović i Dragan Čović, je prebacio teret političke priče na kolosijek ovih tema koje su obična farsa predizborna, a prebacili su se kolosijeka krize i onoga o čemu nemaju više šta da pričaju jer su nas u tu krizu uveli.”

Kaže da je priča ovaj put mnogo opasnija za obične ljude.

Naglašava da ne želi da vjeruje da će režim ponovo pobijediti na izborima u oktobru.

O politikama SDA i HDZ-a kaže: “Možda će zvučari malo paranoidno, ali ja mislim da je to sve dogovorena igra.”

Inzkov zakon je bio samo povod za čitavu ovu situaciju

Miličević ističe da nikada nije mudar politički stav ne razgovarati.

“To je primitivan stav. Da bi se došlo do bilo kakvog rješenja treba razgovarati. Sa svim političkim akterima koji se nalaze u BiH. Pa čak i sa visokim predstavnikom. Jedino razgovorom možemo doći do praktičnih rješenja za BiH, FBiH i RS.”

Smatra da je Inzkov zakon bio samo povod za čitavu ovu situaciju.

“Kad je Inzko pri odlasku nametnuo izmjene Krivičnog zakona, o tome se pričalo na sva zvona. I rečeno je da je to razlog što su donijete sve odluke u RS-u. To se već davno zaboravilo, danas to više niko ne spominje. Evo sad neka se taj zakon povuče ili neka se napravi neki novi koji, hipotetički, svima odgovara. ubijeđen sam da se ova kriza ne bi zaustavila. Bio je potreban samo povod. Da nije bilo toga desilo bi se nešto drugo.”

Navodi da ne vidi neku veliku razlika između onoga što u RS-u zovu režim i onoga što se u FBiH naziva režim i da koriste iste metode.

“Opozicija mora da shvati da mora da se bolje, racionalnije organizuje, da bude mnogo jasnija, da napravi svoj talas pokreta koji će srušiti Milorada Dodika na isti način kako se to desilo na lokalnim izborima u Banjoj Luci i Bijeljini. Sve drugo je nadogradnja. Ja znam da je važan stav Srbije, pogotovo u RS-u, i znam da je veoma važan stav Aleksandra Vučića koji sve što je do sada rekao o BiH i o Rs-u apsolutno potpisujem. Jer je u svakoj njegovoj rečenici bilo poštovanje suvereniteta, integriteta BiH, poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. To su stvari koje ozbiljan političar tako govori i tako radi. Milorad DOdik je nešto drugo. To je jedna bahata, primitivna politika s kojom mi živimo evo već 15 godina u RS-u. Uzdati se u bilo koga sa strane i smatrati da je to jedini izlaz, mislim da je pogrešno i da se to nikada neće dogoditi.”

