Dr. Mahira Tanović nova predsjednica Bosanskohercegovačko-Američke Akademije nauka i umjetnosti

Bosanskohercegovačko-Američka Akademija nauka i umjetnosti (BHAAAS / Akademija), svoj 13. godišnji sastanak, ove godine je održala u Memphisu, Tennessee, SAD. Domaćini su bili Dr Kenan i Sanja Arnautović koji su članovima i prijateljima Akademije priredili niz aktivnosti koje su podstakle saradnju sa partnerskim i prijateljskim institucijama iz SAD i Bosne i Hercegovine.

U petak prije zvaničnog sastanka Kenan i Sanja su ugostili sve članove Akademije koji su došli u Memphis, te nekolicinu njihovih lokalnih prijatelja, na večeri u svom domu. A sutradan je počeo zvanični program.

Premda je rad Akademije podijeljen je po sekcijama – tehnološka, medicinska, umjetnička sekcija i sekcija za društvene i humanističke nauke – u Memphisu su ove godine dominirale medicinske teme.

Dr. Kenan Arnautović, neurohirurg koji već dugi niz godina živi i radi u Memphisu, govorio je o Memphisu, istoriji i kulturi ovog lijepog grada, o svom putu od Ratne bolnice u opkoljenom Sarajevu do Semmes-Murphey klinike za neurohirgiju u Memphisu. Dr Arnautović je inspirativnim izlaganjem prezentirao i uspješnu saradnju koju je u proteklih nekoliko godina ostvario sa neurohirurškim bolnicama, kako u Sarajevu tako i u Beogradu, Zagrebu i Osjeku.

Glavno predavanje je održao počasni gost Akademije, Dr Frederick Boop, bivši predsjednik Američke Asocijacije Neurohirurga o temi: Liderstvo u Neurohirurgiji, Budućnost Neuronauke i Tehnologije. Dr. Boop je trenutno Direktor Neurohirurgije na University of Tennessee u Memphisu.

Impresivno i izuzetno emotivno izlaganje imao je i veliki prijatelj BiH, profesor farmakologije, također sa University of Tennessee. Dr Kafait Malik je prisutnima predstavio svoj put od Pakistana do Bosne, tj. Sarajeva, gdje je završio medicinski fakultet, te iskustva koja su uslijedila nakon Bosne, i dovela ga do Memphisa. U nekoliko navrata iskazao je svoju zahvalnost za znanja koja je stekao u bivšoj Jugoslaviji.

Stručna izlaganja su imali gosti Dr Aleksandr Jankov, koji je govorio o tome kako u modernom svijetu “doživjeti stotu”, te Jasmin Nuhić koji je prezentirao izazove i mogućnosti proizvodnje medicinskih uređaja.

Sastanak u Memphisu, imao je i radnu notu. Dosadašnji predsjednik Akademije, Dr Emir Festić, podnio je godišnji izvještaj rada Akademije, naglašavajući da je u prethodnom periodu Akademija ostvarila svoje ciljeve koji se tiču jačanja nauke i umjetnosti, te širenje saradnje sa univerzitetima i drugim, srodnim institucijama u BiH. Njegov izvještaj je još jednom potvrdio namjere Akademije koja, bez uslovljene materijalne pomoći sto će garantirati nezavisnost rada organizacije, želi da kreira bolje uslove za lakše djelovanje na svim područjima Bosne i Hercegovine.

Akademija je inaugurirala novu predsjednicu, Dr Mahiru Tanović, koja radi kao plastični hirurg u New York City-u. Dr Tanović i mnogi drugi članovi Akademije već godinama i finansijski podržavaju rad Akademije i redovito doniraju sredstva za njen uspješan rad i razne programe.

U cilju promoviranja duha intelektualne raznolikosti, Dr Tanović je najavila da će dvanaeste Dane BHAAAS u BiH održati na ljeto u Mostaru 2020 godine, a 14. Godišnji sastanak na jesen u San Diegu u Kaliforniji.

Djenita Pašić, bivša predsjednica Akademije, je pročitala izvještaj o glavnim aktivnostima Akademije u USA i Domovini. Ovaj izvještaj je bio potaknut konkursom BiH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice za dodjelu priznanja našim organizacijama u dijaspori iz više oblasti. Akademija se kandidovala za priznanje iz 4 oblasti:

a) oblasti nauke i obrazovanja;

b) oblasti kulture i informiranja;

c) oblasti zdravstvene i socijalne zastite; te

d) oblasti filantropskih i dobrotvornih aktivnosti.

U ovom izvještaju o radu Akademije od njenog osnivanja do danas je bilo evidentno da je Akademija ostvarila velike uspjehe u saradnji sa stručnjacima u Domovini. Akademija već 12 godina ostvaruje svoju misiju razmjene znanja iz svih oblasti nauke i umjetnosti, pomaže ugrožena područja i ustanove donacijama u sredstvima i potrebnoj opremi, te sudjeluje u filantropskim i dobrotvornim aktivnostima sa drugim organizacijama u USA i BiH.

Najvažnija djelatnost Akademije su svakako Dani BHAAAS u BiH koji traju 3-4 dana, u kojima učestvuje i do hiljadu učesnika i predavača iz Amerike, Kanade, drugih dijelova svijeta i balkanskog regiona, okupljajući stručnjake iz oblasti medicinskih, tehničkih i društvenih nauka.

Uz naučni program Dana BHAAAS održavaju se i razni kulturno-umjetnički programi. Informišući učesnike o ovogodišnjoj manifestaciji Dana u Sarajevu, posebno o saradnji sa Sarajevskom filharmonijom, Dr Eldin Karaiković je kazao:

“Naša dugogodišnja saradnja sa Sarajevskom filharmonijom je vrlo uspješna. Obezbjedili smo učešće muzičara iz USA u Sarajevskoj filharmoniji. Godinama smo sponzori mladim muzičarima koji provedu jednu godinu u Sarajevu i tako omogućuju nastavak rada Filharmonije.” Pored koncerata Sarajevske filharmonije na Danima u BiH, ovaj Internacionalni program kulturne razmjene za izvodjače klasične muzike Sarajevskoj filharmoniji omogućuje pristup muzičarima koje je inače teško naći u regionu. Do sada je u programu učestvovalo 30 inostranih muzičara iz 17 američkih država i Tajvana.

U nedjelju, nakon zvaničnog dijela Godišnje skupštine, članovi Akademije su posjetili Civil Rights Museum u Memphisu koji je sagrađen na mjestu gdje je ubijen najpoznatiji Američki aktivista za borbu protiv segregacije i za ljudska prava, dr Martin Luther King. U ovom potresnom muzeju su prikazani istorijski počeci robovlasništva i njegovo širenje i razne forme koje je prolazilo u SAD od daleke 1619. pa do 60-tih godina prošlog stoljeća. Također je bilo evidentno da je borba za jednakost i ljudska prava crnačkog stanovništva u SAD još uvijek u toku.

I na kraju, na Godišnjoj skupštini su zvanično dodijeljene plakete i značke Akademije svim novim članovima koji su primljeni u 2019-godini: