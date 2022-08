Dr. Kurt Bassuener: Schmidt je pokazao da nije sposoban za funkciju i pritisak koji osjeća

Već dugo vremena u našoj zemlji se govori o izbornoj reformi. U posljednje vrijeme posebno se spominje mogućnost da visoki predstavnik Christian Schmidt okonča ovaj proces, tako što će nametnuti izmjene Izbornog zakona, koje se odnose na izbor članova Predsjedništva i imenovanje članova Doma naroda FBiH.

Dr. Kurt Bassuener, suosnivač i viši saradnik Vijeća za politiku demokratizacije u intervjuu za Oslobođenje procjenjuje kolika je mogućnost da to Schmidt zaista i učini.

– Jasno je da su SAD glavni pokretač u nastojanju da Schmidt nametne cijeli izborni paket. Schmidtov ispad u Goraždu kao odgovor na razumno pitanje – da li je odustao od ideje građanske BiH – pokazao je ne samo da nije sposoban za funkciju već i pritisak koji osjeća. Ali do sada tektonika Upravnog odbora PIC-a nije se promijenila – samo SAD, sa UK-om, u ulozi podrške, zagovaraju nametanje paketa. Schmidt bi to mogao nametnuti – ali on je akulturiran da barem uzme u obzir njemački stav.

Perverznost ove situacije je u tome što ona odražava odluku da se umiri najuočljiviji problem koji će najvjerovatnije privući pažnju – Čović i HDZ, na putu dugoročnog cilja zaoštravanja etničkog feudalizma kako bi očuvao poziciju. Evidentan je kontorcionizam uokvirivanja navodnog plana kao odgovora i na presudu Ljubić i na presude Evropskog suda za ljudska prava. Ali ono što leži u osnovi je, čini se, zaključak da su Bosanci svih samoopisa i balkanski narodi, općenito inherentno plemenski, tako da treba periodično kalibrirati mehaniku etnokratske oligarhije kako bi se zadovoljili glavni korisnici.

Ono što bi rezultiralo je Dayton-minus. Prijetnja Čovića (i saveznika Dodika) da će spriječiti formiranje vlade – čak i potencijalno spriječiti izbore – stvarna je. Ali čini se da je odgovor preventivno (iako djelimično) smirivanje menadžerske jednostavnosti. Činjenica da Zapad, koji ima više alata za sprečavanje opasnog nazadovanja u BiH, nego u bilo kojoj državi na Zemlji, dozvoljava bh. nacionalistima i njihovim pristašama u Zagrebu i Beogradu da odrede dnevni red, patetična je i sramotna, kazao je Bassuener.

(Kliker.info-Oslobođenje)