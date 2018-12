Dr. Komšić: Dok sam živ, boriću se za ovu državu! Ne mogu ubiti državu da se na glavu okrenu!(Video)

Govorim istinu, po Evanđelju! Država ne štiti državu, Hrvatska u Briselu lobira za treći entitet! Ja sam svjedok kako su Franjo i Slobo ispraznili Posavinu za Grahovo!

Ovo je zemlja u kojoj svako ima svoju istinu, jedna je od rečenica kojima Ivo Komšić, gost Face to Face-a Face TV-a pojašnjava stanje zemlje u kojoj živimo. Bivši član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, često jedini branilac BiH, u svakom smislu, govorio je otvoreno i dikretno.

– Ljudi ove zemlje moraju znati da entiteti nisu države i da ovdje moraju vladati zakoni. Da moramo imati vlast na temelju slobodnih, demokratskih izbora. Stalno se govori o tome kako imamo Dejtonsku stvarnost koja je etnička, a težimo briselskoj. Znam da to nije princip na kome se temelji BiH i govorio sam o tome i u Briselu. Nigdje nije napisano da predsjednici moraju biti ”iz reda” nekog naroda. Neko nam je to dodao jer piše da se predsjedništvo sastoji se od tri člana koji moraju biti Srbin, Hrvat, i Bošnjak. Ovo je vrijeme zagovaranja politika etničkih izbora, a ono što treba da se zna je da je mir postignut tako što se izbjegla teritorijalizacija naroda, a sada neko upropaštava sve to. Sve se ponovo dovodi u pitanje kao da ništa nismo radili.

Komšić je istakao kako njegova borba i predanost za BiH velika.

– Dok sam živ boriću se za principe i državu. Državu u kojoj svi šute, zaokupljeni formiranjem vlasti, a šutjeli su i prije izbora.

Deklaracija o položaju Hrvata u BiH tema je o kojoj ističe:

– Hrvatska tumači naše stanje u Evropi. Predstavljaju se kao naši prijatelji koji poznaju stanje, a mi moramo znati ko ima uticaj na izvještaje, rezolucije o kojima govore u Evropi. Mi samo preko teritorije Hrvatske možemo u Evropu. Među narodima se pravi animozitet, a narodi nikad nisu imali međusobne probleme. Hrvatska u svemu što radi ovom Deklaracijom mora imati neki interes. Pokušao sam, nisam našao opravdanje ni za rezoluciju, ni za Deklaraciju.

Vjeruje kako potez pokretanja ovakve Deklaracije jeste potez pokretanja osnivanja novog entiteta.

– Ovdje postoje entiteti, postojao je i entitet Herceg Bosna, a u Hagu smo vidjeli kako je prošao. Pitanje je kako se sada vraća? Onima koji pokreću Deklaraciju nije stalo do Hrvata, nego do HDZ-a. Žele napraviti prostor da se HDZ-u osigura stalna vlast u BiH. Da im je stalo do ljudi borili bi se i za Hrvate sa prostora RS-a. Treba da brinu o tome zašto se niko nije vratio na te prostore koji nikada više neće biti naseljeni. Ne kriju da sve rade u ime HDZ-a, a cijela se Bosna prazni. Na popisu je više Hrvata nego što zaista jeste. Ne mogu ljudi uzeti tuđe, ne mogu otići na te napuštene prostore. Naš narod neće na tuđoj nesreći da gradi svoju sreću. Da je to predmet Deklaracije, da se bore za sve Hrvate, podržao bih to.

Stanje u kojem svjedočimo ovakim Deklaracijama pretvara sve nas u nacionalne manjine, kazao je i dodao:

– Bošnjacima ostaje drugi entitet, ako je entitet Hrvata treći. Stalno se govori o ugroženosti, o tome da bošnjaci ugrožavaju Hrvate, sada kad je mnogo rana zalijećeno. Znaju da ne mogu državu promijeniti, jer nikad amerikanci i potpisnici Dejtona neće dozvoliti promjenu na gore. Kad nam ljudi sa strane i oni koji ne vole zemlju razore društvo do kraja onda je gotovo.

Sve dok se oni koji su na vlasti ne počnu ponašati tako da zastupaju narod nema promjena. To su ljudi koji su pripadnici naroda, ali zastupaju državu, ne narod, istakao je Komšić I nastavio:

– Čović zaziva Herceg Bosnu, onu kojoj je presuđeno. Slavi se dan formiranja, a Hrvatska ne povezuje pravljenje takve države sa danom pada Vukovara. Dva događaja koja su se desila na isti dan. Zločin o kojem se ne govori pripisuje se cijelom narodu. Žele sve Hrvate uvući u tu politiku, nametnuti nam teret, a izuzev okorjelih HDZ-ovaca to niko ne želi.

O napetim dešavanjima između Kosova i Srbije, Komšić govori:

– Devedestih je počela priča o ugroženosti naroda. Polako dolazi do konflikta na šta dolazi priča o vojsci koja treba da štiti taj ugroženi narod. Naoružavanje Kosova, Srbije i Hrvatske slučaj je kršenja Dejtonskog sporazuma. Hrvati naoružavanjem samo ponavljaju ono što Srbi urade, uvijek su tako djelovali. U Dejtonskom sporazumu stoji da se ne može regija naoružavati, a da ne postoji balans. Ne trebamo se naoružavati, najbolja opcija je demilitarizacija regije, ali to se neće desiti.

Dodikove igre u Predsjedništvu vidi kao opasne po državu.

– Dodik će uvijek naći razlog da opstruira sjednice. To može biti početak kraja države. Oni koji su glasali za Komšića imali su pravo da ne izaberu Čovića, da ne izaberu da u Predsjedništvu sjedi čovjek koji će sa Dodikom razarati zemlju. Bošnjaci su prošli genocid, kako da dozvole da na vlasti sjedi neko ko će stvarati pretpostavke za razdor? Riskirali su svoje kanditate jer vjeruju da izborom Komšića biraju nekoga ko neće dijeliti ovu zemlju. Bilo kakva podjela se ne može završiti bez rata.

Svoje gostovanje završio je na način koji treba da razumiju svi.

– Mene zanima istina, ona ne može biit nacionalna. Ovdje svako ima svoju istinu, a istina je jedna jer se zna šta se desilo u ovoj zemlji.