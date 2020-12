Dr. Kenan Arnautović : Alternativa je smrt

„Aprolutno ništa, kao i svaka druga vakcinacija. A, šta je alternativa? Da dobiješ COVID-19 i umreš? Vakcina je jedini izlaz“.

Ovo je u razgovoru za Al Jazeeru rekao Kenan Arnautović, rođeni Sarajlija i neurohirurg svjetskog glasa, koji je Memphisu, u SAD-u, gdje živi i radi dugi niz godina, primio vakcinu koju su razvili Pfizer i BioNTech, nekoliko dana nakon njenog odobrenja i početka cijepljenja u Americi, koje je krenulo od najugroženijih – zdravstvenih radnika.

Arnautović, potpredsjednik Svjetske asocijacije neurohirurga i jedan od najcjenjenijih neuroriruga na planeti, kaže da ne osjeća nikakve posljedice vakcinacije, te tvrdi da je to jedini način da se svijet izbori s pošasti koja ga je zadesila.

Kako kaže, vakcinacija u SAD-u zasad nije obavezna, te da je prima onaj ko to hoće, ali i da „svi žele primiti cjepivo“, bez obzira na mnogobrojne teorije zavjere koje se vežu za vakcinu.

Blagi umor i bol u ruci

„Za sada sve izgleda dobro i ne osjećam nikakve posljedice. Vakcinacijom su obuhvaćeni svi zdravstveni radnici, pogotovo oni koji su na ‘prvoj liniji’, po bolnicama, odjeljenjima intenzivne njege, operacionim salama… Moja bolnica je dobila cjepivo u četvrtak, a ja sam odmah u petak otišao da je primim“, priča Arnautović, koji će drugu dozu primiti 8. januara.

Kako izgleda proces vakcinacije? Arnautović kaže, vrlo jednostavno i kratko.

„Prije dolaska smo se morali registrovati na web stranici bolnice, a po dolasku na vakcinaciju, trebao sam popuniti formular i potvrditi da nisam alergičan i to je bilo sve. Dobio sam vakcinu, poslije koje sam morao ostati sjediti tu još 15 minuta. A za poslije, nisam dobio nikakva posebna uputstva. Malo me ruka boli i imam blagi osjećaj umora, što je, kako kažu, dobro. Nešto poput umora nakon rekreacije, ali u gornjem dijelu tijela. Temperaturu nemam. Još uvijek postoji mogućnost da bude nuspojava, ali ako razmislimo o tome šta je alternativa, da dobiješ COVID-19, onda je jedini ispravan zaključak da, što prije počne vakcinacija, prije će se sve vratiti u normalno stanje“, dodaje.

U SAD-u je, u međuvremenu odobrena još jedna vakcina, djelo Moderne, koja je, kako kaže Arnautović, gotovo ista, s tim što se ne mora držati na previše niskoj temperaturi kao Pfizerova, koja zahtijeva temperaturu od minus 70 stepeni Celzija.

‘Jako dobar’ imunitet

Tačnih podataka o tome koliko bi trebao trajati imunitet na COVID-19, još nema, no, Arnautoviću je rečeno da je „jako dobar“ i da „traje dugo“, a koliko dugo, pokazat će vrijeme, što ne isključuje i novi krug vakcinacije za dužu zaštitu.

Pfizer i BioNTech su vakcinu razvili jako brzo, no, Arnautović kaže da to nije razlog za strah od vakcine i neželjenih posljedica, o čemu se mnogo raspravlja na društvenim mrežama.

„Straha nisam imao ni u najmanjoj mjeri. Ova vakcina jeste razvijena u rekordnom roku, umjesto 5-6 godina, koliko obično treba za jedan takav proces, ona je napravljena za svega nekoliko mjeseci. Ništa nije urađeno nauštrb kvaliteta. Imao sam vjeru u Amerikance, jer, kada je riječ o ovakvim stvarima, tu nema zezanja. Provedene su sve faze. Nijedna nije preskočena, samo se sve radilo mnogo brže. A ako ćemo o rizicima, rizika ima svugdje. Ako govorimo o ovome, onda je najveći rizik ne dobiti vakcinu“, kaže Arnautović.

„U SAD-u je umrlo preko 300 hiljada ljudi. Moja bolnica je puna, popunjeni su odjeli intenzivne njege, a operativni program se odvija samo za najhitnije slučajeve, a tako je u cijeloj Americi. Situacija je jako loša i zato nema drugog rješenja osim vakcine“, dodaje.

Zabrane za odbijanje vakcinacije

Govoreći o teorijama zavjere i odlučnom odbijanju velikog dijela stanovnika mnogih zemalja svijeta da primi vakcinu, Arnautović je kazao da je historija ispisala mnogo pouka o vakcinisanju.

„Ne može se ništa silom, ali ljudima koji budu odbijali vakcinu može se zabraniti da rade, ulaze u autobus, avion, prelaze granicu… Mora se imati na umu da je čovječanstvo patilo zbog kolere, velikog kašlja, boginja…, a sve su te bolesti reducirane upotrebom vakcina. Lično bih primio sve što je potvrdila nauka i što je prošlo kroz sve potrebne faze na utvrđivanju učinkovitosti“, kaže Arnautović, koji nije mogao govoriti o ruskoj vakcini o kojoj, kaže, nema informacije.

Početak masovnije vakcinacije, zaključuje, trebao bi biti uvod u pobjedu čovječanstva nad korona virusom.

„To se nikada sa sigurnoću ne može predvidjeti, ali nadam se da je ovo početak kraja. Alternativa vakcinaciji je da se u narednim mjesecima zaraze novi milioni ljudi i da u narednom periodu pomre 10 posto čovječanstva. To je užasna alternativa. Vakcina bi trebala donijeti normalizaciju za tri do šest mjeseci i to je ono čemu treba težiti“, dodao je Arnautović.

