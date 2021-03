Dr. Jesenko Karamehić : “Ovo se dešava kada struku niko ne sluša”

Imunolog Jasenko Karamehić kazao je da je ovakva epidemiološka situacija posljedica situacije u kojoj struku niko ne sluša. Podsjetio je da je upozoravao na ovo, te da nerad političara, nemar građana i novi sojevi koji su agresivniji i pogoršavaju stanje epidemije u BiH.

DESETINE SOJEVA KRUŽI

-Virus se brani, on želi da živi i bez čovjeka ne može da živi. Mutacija virusa je dobra za njega, nije za naš organizam. Pored dva soja; britanskog i češkog, vi imate desetine drugih sojeva, dodao je Karamehić i dodaje da niko ne konsultuje struku.

-Ja imam međunarodne reference, međunarodni sam stručnjak a u ovako maloj državi gdje ima toliko malo stručnjaka, neko vas ignoriše. Ne pada mi na pamet da ja njih.. Njihovi rezultati su takvi, jedino FBiH nije nabavila nijedne vakcine. Rekli su mi da sam pesimista i da samo kritikujem, ja sam rekao kad vidim vakcine onda ću im povjerovati. Ovi samo obećavaju, a ništa nisu uradili.

PODRŠKA FORTI

-Pisao sam vladama na početku, jedini mi je odgovorio premijer Forto i to u subotu da će me primiti u utorak. Razgovarali smo konstruktivno prije sjednice, vidio sam da je on potpuno u ovom problemu i da pokušava da riješi. On je pozitivan primjer ovog svega, podržavam njega i ovu vladu koju on vodi, poruluje Karamehić.

-Profesor Fauci i ja smo predavači na istom univerzitetu, živio sam dugo u Americi. Samo mene niko ništa neće pitati dok nisam član partije, jer niko struku ne sluša.

-Djeca su veliki vektori, prenosioci bolesti. Oni su u tom lancu važna karika i treba ih na jedan način izolirati. Online nastava nema kvalitet kao redovna, ali je najvažnije zdravlje djece. U patogenezi virusa koji mutira, kažu prema izvještajima da su sve pogođenije i mlađe kategorije. To je mutacija virusa. Kod djece može biti i nešto što se zove “kawasaki” sindrom i može se javiti ta multisistemska bolest više organa. Nije to često, ali loše završava, nerijetko smrću, upozorio je Karamehić tokomk gostovanja na TV N1.

(Kliker.info-Oslobođenje)