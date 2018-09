Dr. Jasmin Mujanović upozorava : Sasvim je jasno da je Rusiji BiH preča od Srbije !

Ako naša zemlja krene putem Crne Gore i Makedonije, Srbija i Kosovo će ostati sami, van NATO-alijanse, kaže u intervjuu za Oslobođenje doktor filozofije na univerzitetu York u Torontu.

Kako biste ocijenili nedavnu posjetu ministra inostranih poslova Ruske Federacije Sergeja Lavrova Bosni i Hercegovini i poruku da je vrijeme da OHR ode iz naše zemlje, iako se za to nisu stekli uslovi?

– Cijela svrha te posjete je bila da se pomogne izbornoj kampanji Milorada Dodika. Sasvim je očigledno da Rusija snažno podržava njegov režim, iako je to tokom te posjete Lavrov malo ublažio, u smislu da je izjavio da Ruska Federacija podržava integritet BiH. Međutim, Dodik svakodnevno negira taj isti integritet i suverenitet, dok ta ista Rusija potpisuje niz političkih dogovora sa njegovom vladom, trenira mu policiju i naoružava mu paravojne formacije, pa je sasvim jasno da Moskva nema nikakve dobre namjere za BiH.

HDZ i Vučić

A to također eksplicitno vidimo u njihovim argumentima da bi se OHR trebao zatvoriti i, što je još važnije, da BiH ne bi trebala da postane članica NATO-saveza. Drugim riječima, kao i sam Dodik, Rusija se protivi baš onim ciljevima i organizacijama koje (bi) najviše osigurale državni integritet BiH.

Koliko je Bosna i Hercegovina značajna za Rusiju, imajući u vidu da ekonomisti stalno napominju da je u tom segmentu od nas mnogo važnija Hrvatska?

– BiH je važna za Rusiju kao strateški centar ove regije, ne zbog naše ekonomije i političkog utjecaja. Dok god BiH ostane unutar sadašnjeg političkog poretka i unutar ovakve političke klime, ona je otvorena rana koja također destabilizira čitavu regiju. Rusija na taj način, kroz širenje takvog haosa, namjerava spriječiti širenje NATO-saveza na ovom području, što je njihova primarna, lokalna agenda. U tom projektu su Vlada HDZ-a u Zagrebu, Vučićev Beograd i režim Milorada Dodika njihovi saveznici iako među njima postoje neke tenzije. Ali, svi su se oni suprotstavili obnovi demokratije i državnosti BiH. I vrlo je jasno zašto: ako i kada bi se to dogodilo, kao u Makedoniji, zvanično Sarajevo bi vrlo brzo bilo na putu ka NATO-u. I onda Srbija, i eventualno Kosovo, ostaju sami – nebitni – van te alijanse.

Da li je ruski utjecaj u regiji i u BiH opasan, budući da se rusko miješanje u procese vođene u Crnoj Gori i Makedoniji neslavno završilo? Je li jedini cilj zaustaviti BiH i Srbiju na putu ka članstvu u NATO?

– Ruski utjecaj u regiji je izuzetno negativan, pogotovo za obične građane. Sadašnja Rusija podržava najbrutalnije režime širom svijeta, a još uz to aktivno eksportira kriminal i korupciju, to vidimo i u EU i u SAD-u. Činjenica da je Moskva od 2014. radikalno pojačala svoj utjecaj u ovoj regiji je samo loša vijest za čitav zapadni Balkan. Vidimo šta se od tada počelo dešavati i kakve vlade i ljude ta Rusija ovdje podržava. Zahvaljujući njihovom utjecaju, i Crna Gora i Makedonija su došle na sami rub građanskog sukoba. Nešto vrlo slično bi se moglo danas-sutra dogoditi i u BiH, koja je ipak zbog strateških razloga važnija Rusiji nego Srbija. S time da Srbija svakako ne traži NATO članstvo, BiH je stvarni centar njihove strategije, pogotovo nakon događaja i gubitaka u Makedoniji i Crnoj Gori.

Trebamo li najavljenu saradnju MUP-a RS-a sa ruskom policijom smatrati dobrodošlom ili se i tu daju iščitati neke skrivene namjere?

– Pitajte građane istočne Ukrajine ili Sirije šta znači kada jedna vlada počne da “sarađuje” sa Rusijom, šta to znači za njihovu bezbjednost. Ili, u krajnosti, pitajte one novinare i aktiviste po ruskim zatvorima kakva je to policija.

Novo savezništvo

Dakle, ovo je izuzetno loša vijest i svi građani BiH, državne institucije, pa i međunarodna zajednica, trebali bi biti veoma zabrinuti zbog te navodne kooperacije.

Kako komentarišete navode o tome da su upravo posredstvom Rusije u Hrvatskoj dogovorene izborne krađe u korist HDZ-a BiH i SNSD-a za predstojeće izbore u našoj zemlji?

– Sasvim je očigledno da se nešto nezgodno dešava što se tiče tog novog savezništva između Zagreba i Moskve. Također je jasno da i Hrvatska i Rusija brane interese i politiku Dragana Čovića i Milorada Dodika. Volio bih vidjeti neku vrstu komentara ili istraživanja od OSCE-a, te EU i pojedinih ambasada, da se definitvno uspostave sve činjenice. Jer sama ideja takvog zlonamjernog projekta je strašno alarmantna i ne smije se dozvoliti takva manipulacija najvažnije državne institucije: naša već napaćena demokratija.

Edin Barimac (Oslobođenje)