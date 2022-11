Dr. Jasmin Mujanović : “SDP i Naša stranka moraju glasačima pojasniti koaliciju sa HDZ-om i SNSD-om” (VIDEO)

Jasmin Mujanović, doktor političkih nauka koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, komentarisao je aktuelnu postizbornu kombinatoriku u BiH, pregovore o formiranju vlasti, ko će je činiti.

Komentarišući partnerstvo HDZ-a i SNSD koje su danas u jedan glas potvrdili Dragan Čović i Milorad Dodik Mujanović smatra kako HDZ i SNSD funkcionišu kao ista politička opcija, tačnije kao dva krila istog političkog pokreta.

Ističe kako

Oni sebe predstavljaju kao reformske progresivne snage, a bit će u koalicijama sa strankama koje su najsnažniji antibosanski akteri u ovom društvu. To je za njih problematično i bit će osjetljiva situacija jer će morati objasniti svojim glasačima kako je došlo do toga i kako je različito kada SDA ide u koaliciju sa HDZ-om i SNSD-om, a kada Naša stranka i SDP idu u tu istu koaliciju sa takvim akterima, to je uredu “, navodi Mujanović.

Tvrdi kako je apsurdno da stranka koja je dobila devet ili deset posto podrške glasača na državnom nivou kroji uslove i postavlja uvjete za formiranje vlasti na federalnom i državnom nivou.

“Još više je apsurdno ako to poredimo sa SDP-om, koji je dobio znatno više glasova od strane građana. Zašto SDP ne bi postavljao uslove za formiranje vlasti. Ovo je apsurdna situacija, koja mnogim građanima nije jasna. To je proces koji je poput neke crne magije. SNSD i HDZ su antidržavni akteri i bilo koja koalicija koja uključuje te aktere je problematična. Meni to nije važno da li ostatak koalicije čini SDA, SDP ili Naša stranka. Problem je uvijek kada su HDZ i SNSD blizu političkim resursima na nivou BiH”, pojašnjava.

upitno šta će biti sa formiranjem vlasti na svim nivoima BiH, a posebno političkih opcija SDP-a i Naše stranke.

Što se tiče pregovora Osmorke i Dragana Čovića, Mujanović navodi kako će se Čović i dalje zalagati za Izborni zakon, te podsjetio kako je predsjednik NIP-a Elmedin Konaković sugerisao da slijedi nova runda pregovora oko izbornog zakonodavstva.

“Ideja reforme izmjena Izbornog zakona će biti prioritet za ovu koaliciju”, mišljenja je.

Podsjetio je na neustavne i problematične izmjene Izbornog zakona koje je Schmidt nametnuo u izbornoj noći, kazavši kako su takve reforme ohrabrile i pojačale poziciju HDZ-a i SNSD-a.

“To je atak na, ne samo integritet države BiH, već i na cijelu priču koja bi trebala biti glavni cilj svih aktera u BiH, a to je put ka EU. Ako pogledamo suštinu što je Schmidt uradio, ovo nas je snažno povuklo nazad u tom evropskom putu, a znamo da taj proces približavanja ka EU nije ličio na nešto u proteklih osam godina. Bojim se većina političkih aktera u BiH nisu dovoljno shvatili i nisu se dovoljno suprotstavili ovakvoj politici. Vjerujem da će u narednom periodu doći do snažnijeg cementiranja etničkog, sektaškog političkog koncepta u BiH”, kazao je Mujanović za Hayat.

(Kliker.info-Hayat TV)