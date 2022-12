Dr. Jasmin Mujanović : Borba za liberalnu i demokratsku BiH zahtijeva narušavanje parazitskih političkih normi

Američki politolog bosanskog porijekla dr. Jasmin Mujanović smatra neshvatljivim i neprihvatljivim da su Srbija i Hrvatska zajedno potrošile desetine miliona dolara u prošloj deceniji lobirajući kod stranih vlada po pitanju unutrašnje političke i ustavne strukture Bosne i Hercegovine, a da je BiH potrošila tačno nula dolara na odbranu samog opstanka svoje države.

Mujanović je to izjavio danas na redovnoj sesiji Kruga 99 o temi ‘Pravci i izazovi euro-američke politike prema BiH’ koja je danas održana u Sarajevu.

– Pretpostavljam da je ova kultura neodgovornosti koja je prevladala u bosanskohercegovačkoj politici proizvod implicitnog priznanja unutar vodećih elemenata političke klase u zemlji da nemaju kapacitet da brane interese Bosne, ali priznanje je praćeno njihovim perverznim uvjerenjem da ako drugima bude dozvoljeno da pokažu da to mogu, dati liderstvo građanima Bosne i Hercegovine, to će značiti kraj njihovih domaćih političkih karijera – pojasnio je Mujanović.

Ističe da su takvi političari spremni riskirati raspad i fragmentaciju BiH kako bi prikrili vlastitu nesposobnost.

– Ne znam da li su u potpunosti svjesni svakog aspekta i svake posljedice svojih postupaka. Ali očigledno je da postoji fundamentalni nedostatak kompetentnosti među većinom navodno probosanskog političkog establišmenta i da su suverenitet i teritorijalni integritet zemlje pod sistematskim napadom, bez praktički nikakvog odgovora od istih – kazao je.

Tvrdi da odgovor na tu strašnu situaciju zahtijeva isto tako sistematsku posvećenost istinski demokratskih i patriotskih elemenata unutar bosanskohercegovačkog političkog establišmenta, civilnog društva, biznisa i akademske zajednice da udruže svoje resurse za stvaranje paralelnih institucija neophodnih za podizanje nove klase političkih lidera u zemlji, ali također da stvore institucije neophodne za zagovaranje interesa Bosne u inostranstvu.

Bez takve opredijeljenosti, i bez takvih napora, dodao je Mujanović, nesposobna i provincijalna politička klasa će s vremenom dozvoliti ionako jakim antibosanskim elementima u zemlji i regionu da uspješno kapitaliziraju na svakako rezervisanim osjećanjima na Zapadu kako bi, u krajnosti, razbili bosanski suverenitet.

Smatra da borba za liberalnu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu zahtijeva odlučnost i organizaciju te da je oboje uveliko nedostajalo decenijama nakon rata.

– To zahtijeva narušavanje ugodnih, parazitskih političkih normi koje su zahvatile kako državni aparat, tako i koncepciju politike u javnosti. I, iznad svega, zahtijeva duboko lično opredjeljenje pojedinih građana i lidera u široj bosanskoj zajednici, uključujući i dijasporu, da se posvete borbi za stvaranje – a ne darovanje ili strano priznavanje – prava na ustavnu, liberalnu, demokratsku republiku – istakao je Mujanović.

Smatra da Dejtonski sporazum predstavlja vrhunac liberalnog međunarodnog poretka nakon hladnog rata.

– To je bilo, a možda i ostalo, krunsko dostignuće američke diplomatije od raspada Sovjetskog Saveza. Ipak, unutar same Bosne i Hercegovine, Dejton je postao sinonim za politiku trajne krize, sukoba i institucionalizirane diskriminacije. Dejton kao diplomatski traktat i Dejton kao stvarno postojeći ustavni poredak su stoga u sukobu. I to je sukob koji je spriječio evoluciju Bosne u funkcionalnu, racionalnu, ustavnu i liberalnu demokratiju – zaključio je Mujanović.

(Kliker.info-Fena)