Dr. Ismet Gavrankapetanović : Završeno idejno rješenje,uskoro Bolnica za ratne veterane u Sarajevu

U sklopu Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu uskoro bi mogle početi aktivnosti na pripremi otvaranja Veteranske bolnice. Napravljeno je idejno rješenje koje je upućeno Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo i čeka se na projekat.

O otvaranju Veteranske bolnice, planovima, novitetima na odjeljenjima u bolnici i listama čekanja za složenije preglede za AA govorio je Ismet Gavrankapetanović, direktor Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu.

– Posebna pažnja veteranima –

“Ideju za Veteransku bolnicu je dao ministar za boračka pitanja. Ona se uklapa u naše planove za budućnost i mislimo da je to odlična ideja. To je prostor gdje je urađena nova bolnica tokom pandemije koronavirusa. Imamo veliki prostor koji se nalazi iznad te bolnice i to bi bilo veteransko odjeljenje. Cilj nam je da toj populaciji, koja je u tom teškom vremenu dala živote, zdravlje, mladost, pokušamo na poseban način dati počast i poštovanje za ono što su uradili. Veliki dio te populacije i nije živ, veliki dio je bolestan…”, ispričao je Gavrankapetanović.

Kako je kazao, veteranske bolnice, a to je vidio u SAD-u, su najbolje bolnice kojima društvo poklanja posebnu pažnju.

“Tu bi bile zastupljene posebne specijalnosti koje su najpotrebnije toj populaciji. Tu bi bile ambulante, dio za hospitalizaciju. Uradili smo idejni projekat, predstavili smo ga Ministarstvu za boračka pitanja, naravno bit će usaglašen s Ministarstvom zdravstva. Nakon toga su planirali da urade izvedbeni projekat. Mislim da bi to moglo da se realizira u narednoj godini. Sav sistem zdravstvene zaštite koji postoji i dalje im ostaje na raspolaganju. Oni će sve i dalje moći da koriste”, istakao je Gavrankapetanović.

Takve bolnice postoje u Evropi – u Engleskoj i Francuskoj, ali su najpoznatije u SAD-u.

“Mi smo već danas spremni da ustupimo prostor za bolnicu. Najveći udio tih ljudi su moji prijatelji, zajedno smo proveli taj najteži period u ratu. Liječio sam ljude kroz bolnicu, radio sam u ratnim bolnicama širom BiH. Tu se rode neka prijateljstva koja se nikada ne zaborave. Imam poseban senzibilitet za to”, rekao je Gavrankapetanović.

– Poboljšanje usluga –

Govoreći o novim aktivnostima i planovima Opće bolnice, Gavrankapetanović je kazao da imaju sedam pravaca na kojima trenutno rade.

“To ćemo i dalje širiti. Prvi, veliki iskorak je napravilo Interno odjeljenje, odsjek gastroenterologije. Imamo poseban aparat za enteroskopiju tzv. motorni spiralni enteroskop. Naši momci su išli vani na obuku. Mislim da smo jedini u regionu koji imamo takav aparat. Nama iz velikih centara upućuju pacijente”, pojasnio je Gavrankapetanović.

Motorna spiralna enteroskopija je savremena metoda kojom se efikasno može uraditi dijagnostika i terapija tankog crijeva i svih nedostupnih dijelova probavnog trakta koji se ne mogu vidjeti endoskopijom, a koje su potrebne radi uzimanja biopsičkih uzoraka ili zaustavljanja krvarenja.

Trenutno se ova procedura primjenjuje samo u nekoliko centara u Evropi, a od ove godine dostupna je i pacijentima u Općoj bolnici “Prim.dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo.

“Radi se o metodi gdje bez hirurškog zahvata odstranjuje kamenje iz žučnih vodova”, rekao je Gavrankapetanović.

Kako je kazao, napravljen je iskorak i na području otorinolaringologije gdje koriste tzv. FESS – endoskopski aparat za operacije sinusa.

“Generalno na odsjeku za hirurgiju imamo veliki iskorak dolaskom jednog broja iskusnih kolega. Pored toga, na ginekološkom odjeljenju smo napravili poznati tzv. bezbolni porod, na njemu i dalje radimo”, pojasnio je Gavrankapetanović.

– Smanjenje listi čekanja –

Prema njegovim riječima, iskorak je napravljen i na neurologiji.

“Otvorili smo ponovo odjeljenje fizijatrije, koje je bilo zatvoreno tokom COVID-a. Otvorili smo dnevnu bolnicu gdje imamo 30 kreveta za potrebe internog odjeljenja i urgentnog centra. Tu će moći dolaziti pacijenti, koji imaju potrebu za dodatnom terapijom, transfuzijom, onkološki pacijenti…”, pojasnio je Gavrankapetanović.

Govorio je i o listama čekanja za neka snimanja u bolnici.

“Listu čekanja na radiologiji smo uspjeli da smanjimo. Mislim da je sada čekanje oko 15 dana. Radimo u dvije smjene. Te liste su ranije bile mnogo veće”, ispričao je Gavrankapetanović.

