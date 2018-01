Dr. Ismet Gavrankapetanović : Varaju se ako misle da su me pobijedili, otišao sam da bih se vratio (Video)

Jedan od vodećih evropskih ortopeda profesor dr. Ismet Gavrankapetanović rekao je da je otišao sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, ali je otišao da bi se vratio.

„Varaju se ako misle da su pobijedili. Otišao sam da se vratim“, rekao je dr. Gavrankapetanović u emisiji Centralni dnevnik na Face TV. On je po izboru gledatelja te televizije proglašen za ličnost 2017. godine, prenosi Patria.

Dr. Gavrankapetanović, ispričao je, sa KCUS-a odlazi zbog mobinga koji nad njegovim kolegama i njim posljednjih mjeseci vrši direktorica KCUS-a dr. Sebija Izetbegović, supruga predsjednika SDA i člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića. Rekao je da su progonjeni svi ljekari koji se nisu slagali sa politikom dr. Izetbegović, za koju dr. Gavrankapetanović kaže da je izrazito štetna za KCUS, i da je načinila nepopravljivu štetu po zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine.

„Ljekar mora imati svoj stav. Mi nismo šutjeli, reagirali smo na kolosalne gluposti Uprave, i zbog toga smo proglašeni nepodobnim“, rekao je dr. Gavrankapetanović, izražavajući žaljenje zbog drugih ljekara koji su napustili najveću zdravstvenu ustanovu u BiH, dodajući da će taj kadar biti vrlo teško ili skoro nemoguće nadoknaditi.

„Vrijednost dr. Ede Omerbašića, koji je otišao u Švedsku, je 250 miliona KM. Znate li šta to znači… Sve ukupno, ljekari koji su do sada otišli sa KCUS-a vrijede više od milijardu KM. To će vam reći svaki ekspert“, rekao je Gavrankapetanović, dodajući da će zbog toga najviše trpjeti građani Bosne i Hercegovine.

On je rekao da supruge predsjednika drugih država se bave humanitarnim radom, ali da to nije tako i u slučaju Izetbegović te da je u tom slučaju očigledno zloupotrebljena politička moć.

„Otvoreno nam je rečeno da nas prisluškuju“, rekao je dr. Gavrankapetanović.

Dr. Gavrankapetanović je rekao da je Sarajevo ranije moglo parirati sa kliničkim centrima od Beča do Atine, ali zbog loše politike Uprave KCUS-a u Sarajevu sada nema ko operisati djecu.

„Vi sada u Sarajevu nemate kome odvesti dijete sa malignim tumorom kosti. Nema ko operisati dijete koje ima kompliciran prelom. Nemate gdje odvesti dijete sa posebnim potrebama… Gdje mislite odvesti bebu kojoj treba otvoriti kuk“, istakao je dr. Gavrankapetanović, dodajući da je to rezultat porazne politike koju na KCUS-u vodi dr. Izetbegović i njeni saradnici.

Na pitanje zašto se tako ponaša uprava KCUS-a, dr. Gavrankapetanović je rekao da je po srijedi zloba, zavist i nekontrolirana sirova politička moć.

Dr. Gavrankapetanović je dodao da su neki bh. ljekari izdali čast profesije zarad tendera koje dobivaju na KCUS-u jer su istovremeno i vlasnici privatnih apoteka, te da uz dr. Izetbegović moraju otići i takvi ljekari sa KCUS-a.

