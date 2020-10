Dr. Haris Silajdžić : Jasno je da će se pod Bidenovim vodstvom SAD ponovo angažirati u BiH

Haris Silajdžić, bivši član Predsjedništva BiH, doktor međunarodnog prava bio je gost Vijesti u 7 Hayat TV-a.

Šta to piše u dokumentu kojeg je objavio predsjednički kandidat Joe Biden a da je bitno za BiH?



– Iz tog dokumenta je jasno da će se SAD pod vodstvom Bidena angažirati na ovom području zato što je to strateški važno za SAD pa i gdinu Bidenu koji je sada predsjednički kandidat. Za nas je važno da ističe će zajedno raditi sa EU i sa NATO-om. To je novo u odnosu na dosadašnju politiku SAD kada ta saradnja nije bila najbolja. U tom dokumentu ističe da BiH da mora ostati cjelovita sa punim suverenitetom i multietnička, građanska država.



Ko je učestvovao u pripremi ovog dokumenta i ima li tu Vaše inicijative?



– Direktno nema ali evo ponosan sam da ljudi koji su radili sa mnom stoje iza tog dokumenta. Mlada generacija je stasala, to treba da znaju oni kojima je BiH u srcu i oni koji uporno rade protiv BiH. Postoji generacija koja se može nositi sa antibosanskohercegovačkom propagandom posebno u Washingtonu. Iza ovoga stoji jaka, dobra grupa u BiH koja se okuplja oko Adnana Kape, čovjeka koji je bio borac, bio u SAD, vratio se ovdje i bio je moj savjetnik u Predsjedništvu BiH. Atibosanskohercegovačka propaganda je dobro plaćena u Washingtonu.



Vi ste imali ranije bliske kontakte sa Bidenom kao i brojnim svjetskim zvaničnicima i političarima. Šta oni kažu o ovakvom specifičnom uređenju BiH?



– Biden je govorio otvorenije nego ja, bio je senator tada. On je otišao u Beograd i rekao Miloševiću da je ratni zločinac i da će odgovarati. Ovo je nazvao planiranim genocidom kada su govorili o zločinima na jednoj i drugoj strani. Uvijeno se govori onda kada misle da nema interesa da se umiješaju i na taj način izbjegavaju odgovornost. Tada se moglo čuti na svim stranama radi se o građanskom ratu. Sada imamo presude i znamo da nije bio građanski rat. To je govorio Biden.



Koliko je značajno prisustvo SAD u BiH ina ovom području?



– Koliko je zanačajno vidi se iz vakuuma kada se američka politika povukla tj njen fokus sa ovih prostora. Jedna velika praznina. Tokom agresije u SAD smo imali prijatelja. Volio bih da obrate pažnju i siguran sam da će doći do punog angažmana. Da obrate važnost o drugom dijelu Daytona a to je ljudska prava koji poništava prvi dio Daytona. Recimo primjer, trebalo bi provesti presude Suda iz Strazbura, Sejdić Finci. Zašto to nije učinjeno? Nije moguće implementirati genocid koji se dešava sada i provoditi ljudska prava i drugi dio Daytona istovremena. Zato se ova presuda ne implelmentira. Međunarodna zajednica nije imala na tome fokus.Zašto se genocid implementira sada? Sada je mir i da ostane mirno. Ostaje status quo. Ono ne požame budućnosti BiH, ono pomaže konsolidaciji genocida koji se desio u cijeloj BiH.



Hoće li doći do promjene kod onih koji negiraju genocid?



– Sumnjam. Ja sam se nadao da će biti bolje, da će ljudi posebno u Beogradu prestati njegovati koncept Velike Srbije. Ljudi u Srbiji su žrtve toga. Onog trenutka kada postanemo članica NATO-a tog trenutka će protagonisti Velike Srbije da mogu nešto učiniti u BiH i onda će slijediti unutrašnje razračunavanje.



Šta poduzimaju probosanske snage i OHR?



– Moglo se više ali vrlo teško. Mora se čuvati mir. Ali to dobro dolazi to status qou onima koji konsoliduju, da nas naviknu na ovakvu situaiciju. To je Gebelskovski metod ne može biti nikako drugačije i ovako. Ako nema rekacije iz EU na takva ponašanja onda njih to ohrabruje. Ukoliko dođe do promjene u SAD biće bolje.

(Kliker.info-Vijesti)