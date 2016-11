Dr. Haris Alibašić : Ako nešto započnem, onda to i završim,nisam ljubitelj praznih priča i gubljenja vremena !

Još dok smo časkali i pripremali se za početak razgovora u bašti prelijepog restorana Grbić u St. Louisu, samo mi se kazalo zašto kolege i prijatelji profesora Harisa Alibašića nazivaju čovjekom reda, rada i discipline i Bosancem od glave do pete.

“Ako nešto započnem onda to i završim. Jednostavno rečeno nisam ljubitelj praznih priča i gubljenja vremena”, naglasi odmah u u startu odnedavni profesor političke ekonomije , etike i javne administracije na programu magistarskih studija javne administracije na Univerzitetu zapadne Floride (University of West Florida) u gradu Pensacola i donedavni ključni član Izvršnog ureda gradonačelnika Grand Rapidsa u državi Michigan, te dobitnik više priznanja iz održivosti u zapadnom Michiganu, i autor kome je nedavno objavljeno poglavlje u Globalnoj enciklopediji javne administracije, politike i upravljanja iz oblasti administrativnog zla.

Odmah potom , saznajemo da je na njegove životne stavove i navike u dobroj mjeri uticao i njegov djed Jakub koji je punih 40 godina obavljao imamsku dužnost u Ševarlijama i Potočanima kod Doboja, gdje je ljudima u nevolji pravio i zapise mada je smatrao da se klanjanjem i učenjem dova od zapisa postiže puno više u duhovnom smislu približavanja Gospodaru svih svjetova.

“I ja se držim tog načina vjerovanja”, uz osmjeh govori čovjek čija djeca, dvije kćerke i dva sina i žena Amerikanka govore bosanski jezik.

Alibašić: Svaki dan se u našem domu govori i komunicira na bosanskom jeziku. Znate i sami ako jedan dan djeca ne čuju bosanski jezik, sljedeći dan riječ koju su znali zamijene riječju na engleskom. To je pogotovo važno za djecu jer idu u školu na kojem je sve na engleskom. Što se tice moje žene Kate, ona stvarno dobro govori bosanski još od 2001e kada ja počela da uči naš jezik nakon što smo se upoznali. Interesatno je kada priča na bosanskom sa našim ljudima većina ih pokušava da priča sa njom na engleskom. Nastojimo također da djeca što više čitaju knjige na našem jeziku i to donosi rezultat o kojem govorimo. Desi se ponekad da neku željenu knjigu nemamo na bosanskom i tada prevodimo sadržaje koje djeca traže .

Kliker: Gospodine Alibašiću, naposredno prije ovog razvovora saznali smo da nakon punih 16 godina napuštate Grand Rapids i državu Michigan i sa porodicom selite na Floridu. Šta je povod odlaska iz grada gdje ste doživjeli svoju punu profesionalnu afirmaciju ?

Alibašić: Da, ja sam već u procesu preseljenja u sjeverozapadnu Floridu, gdje sam nedavno prihvatio profesorsku poziciju na Univerzitetu zapadne Floride. Što se tiče Grand Rapidsa, naravno to je jedan divan grad i sredina koja je prihvatila ogroman broj Bošnjaka, koji su tu napravili svoj dom ili osnovali firme. Grand Rapids zaista ima nešto specifično i ja sam imao priliku raditi u izvršnom uredu sa tri različita gradonačelnika/gradonačelnice.

Moja afirmacija je proizašla iz jedne mogućnosti da vodim različite projekte i programe za grad iz oblasti energetike, održivosti i zakonodavstva i da predstavljam grad na nacionalnom i državnom nivou u raznima funkcijama. Recimo, imao sam priliku predstavljati grad prilikom dodjele nagrade za zaštitu od klimatskih promjena koje je Grand Rapids dobio 2012 u kategoriji velikih gradova a ispred 105 drugih gradova u SAD. Uvijek ću imati dobre odnose i nakon odlaska sa gradskom vladom te sa zajednicom uopće. Nakon završetka doktorskih studija imam šansu da se posvetim istraživanju, pisanju i predavanju, tako da nisam mogao reći ne takvoj ponudi. To je ono čemu bih volio posvetiti dosta vremena.

Kliker: Zanimljivo je međutim da ste vi Grand Rapids i prije napuštali , ali ste mu se ponovo vratili.

Alibašić: Pa jesam. Još 1997. godine , nekoliko godina nakon završetka rata u BiH, imao sam priliku da studiram na Grand Valley State univerzitetu čitavu godinu dana kroz školarinu informacione agencije SAD. Nakon povratka u BiH, ponovno mi se pružila šansa da se vratim u Grand Rapids. Tako da možda opet nekada u budućnosti se vratim. Moji roditelji i moja dva brata žive u Grand Rapidsu, tako da ću ja svojom porodicom često putovati za Grand Rapids u posjetu.

Kliker: U gradskoj vladi Grand Rapidsa ste sve do nedavno, ako sam dobro razumio, dugo godina rukovodio Uredom za obnovljivu energiju gdje si se kažu zaista specijalizirao za ovu oblast budućnosti. Šta bi iz ove perspektive izdvojio kao posebnu specifičnost koja bi bila interesantna našim čitaocima ?

Alibašić: To je jedna jako dinamična oblast, i nešto što može donijeti veoma pozitivne promjene na svima nivoima, od lokalnih do državnih nivoa. Za obnovljivu i održivu energiju je potreban ispravan programski cilj. Potrebno je jako dosta truda i ulaganja kako bi se ostvario jedan održivi razvoj. Bez obzira na prepreku, obnovljiva energija je budućnost, a pogotovo solarna. Čak je i Nikola Tesla, negdje oko 1905te pisao o potencijalima solarne energije. Mislim da će se vremenom promijeniti i stav oko obnovljive energije i potrebe većeg ulaganja u iste. O ovoj temi možemo pričati danima, tako da ne bih da ostanemo samo na ovom pitanju.

Kliker: Pretpostavljm da bi naučena znanja i iskustva iz Grand Rapidsa pokušao preporučiti našim stručnjacima i nadležnim organima i vlastima u BiH ?

Alibašić: Da. Zainteresiran sam za suradnju sa našim stručnjacima i vlastima, a pogotovo iz oblasti energetske politike i dugoročnih smjernica i energetskih programa, obnovljive energije, energetske efikasnosti i održivosti. Smatram da bi ja sa svoje strane imao šta da ponudim pošto sam jedno vrijeme ovdje služio i kao ko-predsjedavajući za energetski sektor Operativne grupe za klimatske promjene i otpornost/elastičnost Predsjednika Obame, te savjetnik za Otporne zajednice Amerike, grupa koja se bavi pitanjima klimatskih promjena na lokalnim nivoima.

Kliker: neposredno prije ovog razgovora od tvojih prijatelja i saradnika ovdje u St . Louisu sam čuo konstataciju da si Bosanac od glave do pete ali i perfektni Amerikanac koji cijeni i uvažava američke vrijednosti i specifičnosti. Vaš komentar ?

Alibašić: Nije teško biti i jedno i drugo. Mi Bosanci, Bošnjaci smo prošli kroz jedan veoma egzistencijalno težak period, ali smo preživjeli genocid i rat, i nastavljamo se boriti protiv nepravde, zla kojeg je počinjen nad nedužnim stanovništvom u BiH. Na žalost, određeni subjekti velikosrpske politike nastavljaju sa politikom agresije prema BiH i otvorenim negiranjem genocida i ratnih zločina počinjenih u BiH u ime velikosrpske ideje. Ne znam da li se neke vrijednosti drugačije od naših, ali je očigledno da se u Americi cijeni znanje i da se može uspjeti bez obzira na to da li poznajete nekoga ili ne.

Naravno postoji nepotizam i ovdje, ali to ne znači da bi netko bio spriječen da uspije ako zna i hoće da radi. Dovoljno je vidjeti koliko ima naših uspješnih stručnjaka iz svih oblasti nauke. To nije mala stvar za zajednicu koja je većinom došla u SAD za vrijeme ili poslije rata u BiH. Ukratko možda neke od karakteristika koje ukratko opisuje barem mene kao BiH građanina u SAD je snalažljivost i podređenost zauzetim ciljevima, dakle, da se ponovim, ako nešto započnem, onda to i završim. Nisam ljubitelj praznih priča i gubljenja vremena.

Kliker: Razgovaramo u vrijeme kada se naša domovina sve češće i više pojavljuje u svjetskim medijima i to u nimalo lijepom kontekstu. Naravno, riječ je o mogućim novim ratnim dešavanjima na prostoru Balkana.

Alibašić: O tome kako se blati BiH i kako se vodi negativna kampanja protiv BiH iz raznih centara pišem već deset godina. Nadam se za nekoliko mjeseci objaviti knjigu na tu temu u vezi političkog, pravnog i administrativnog stanja u BiH. Mislim da ovaj tihi rat protiv BiH neće prestati dok se ne ujedine sve pro-bosanske stranke i pojedinci, te se odlučno stane na kraj prije svega onome što izjeda BiH a to su nejedinstvo i korupcija. Lobiranje i negativna medijska kampanja se vode konstantno iz manjeg entiteta u BiH I iz Srbije kako

Kliker: Za par dana Bosanci i Hercegovci ovdje u Americi će izaći na predsjedničke izbore. Šta im preporučujete ?

Alibašić: Da glasaju, to je naša građanska dužnost i obaveza.

Kliker: Hillary Clinton ili Donald Trump ?

Alibašić : Ne bih ja da preporučujem ili sugerišem bilo šta ali bi našim ljudima trebalo biti jasno da će ruski uticaj na Balkanu porasti ako pobijedi Trump. Za imidž SAD ne bi bilo loše da imamo prvu ženu predsjednicu jedne velesile.

Kliker: Dugogodišnji ste aktivista i bivši predsjednik KBSA od koga se nekako očekivalo da se ubrzo ogleda i u američkoj politici. Ako je bilo takvih razmišljanja i planova interesuje nas hoće li ih poremetiti ovo preseljenje na Floridu i novi posao ?

Alibašić: Ma ništa se ne mijenja. Za sve treba vremena i iskustva i da se pogodi pravi momenat kako bi se dobio pozitivan rezultat. Sve u svoje vrijeme.

Kliker: Sa prijateljima i saradnicima ste se ovih dana sastali sa nekolicinom visokih dužnosnika naše zemlje pa nas interesuje šta ste im sugerisali i možemo li očekivati vrijeme kada će bosanskohercegovačka dijaspora biti jedan od faktora razvoja i stabilnosti BiH?

Alibašić: Uloga BiH dijaspore je dvosmjerna, i prema domovini i prema državama gdje su BH građani našli nove domove. Dijaspora je uvijek bila ta spona između BiH i vanjskih faktora. Mislim da dijaspora nije dovoljno iskorištena u svrhu promoviranja interesa BiH. Sastanci ovakve vrste su produktivni samo ukoliko proizvedu konkretne planove i akcije. U protivnom su samo još jedan u nizu sastanaka.

Ukoliko se dijaspora aktivnije uključi u procese direktno kroz programe iz BiH, onda možemo očekivati i pozitivnije rezultate i kada je riječ o ulaganjima u BiH, promoviranju BiH, razmjeni znanja, pa čak i izborima. Ovdje je važno naglasiti da i dijaspora ne treba samo čekati na zeleni signal iz BiH da bude aktivnije uključena u procese i pitanja od vitalnog interesa za BiH. Zato je jako važna uloga KBSA, kroz koju se može ostvariti aktivnija uloga dijaspore.

Kliker : Zahvaljujući vama genocid u Srebrenici se tradicionalno obilježava u Grand Rapidsu i državi Michigan.

Alibašić : Te aktivnosti sam inicirao 2005. na nivou Grand Rapidsa, a od 2008. godine na nivou države Michigan. Od Predstavničkog doma do Senata. Tako da je svake godine usvajana rezolucija kojom je 11. juli proglašavan kao Dan sjećanja na genocid u Srebrenici počinjen od strane srpskih i srbijanskih agresora. Sedmica 11 jula bila je posvećena BiH u državi Michigan i ove godine. Pored toga aktivno sam učestvovao i pomogao i oko prvo usvojene rezolucije o genocidu u Srebrenici na nivou Kongresa SAD još 2005e.

Prije glasanja u državi Michigan recimo poslao bih pisma svim predstavnicima i senatorima i njihovim savjetnicima u kojem sam tražio da podrže rezoluciju, a nakon usvajanja sam napisao i poslao zahvalnice onima koji su glasali za podršku rezolucijama. Smatram da gdje postoji i jedan Bošnjak ili BiH građanin da postoji šansa da se usvoji slična rezolucija na državnim nivoima. Čak sam i napravio jedan template/primjer koji se može koristiti za pisanje svojim predstavnicima http://www.bosn iak.org/cnab-invitation-for-sr ebrenica-genocide-remembrance- day/

Kliker: I na kraju , recite nam gdje i na kakvim poslovima vidite u budućnosti dr. Harisa Alibašića ?

Alibašić: Ultimativno je to jako teško predvidjeti. Da mi je netko rekao prije nešto više of 20 godina da ću nakon časnog služenja domovini BiH u redovima ARBiH, raditi za Ured visokog predstavnika u BiH kao Specijalista za razvoj poslovanja u Brčko Distriktu, pa onda za izvršni ured gradske vlade drugog po veličini grada u Michiganu, pa onda kao profesor na univerzitetu u Floridu, rekao bih mu da smanji doživljaj. Moja porodica je izgubila sve u ratu kada su četnici zapalili našu kuću i sve kuće u Ševarlijama, i pobili preko 50 nevinih civila, a moga oca su držali i mučili u logorima čitavih 18 mjeseci. Ali preživjeli smo i rat i sve to i nastavili život dalje.

Planiram ostati na univerzitetu ovdje duže vremena akoBogda, a tokom tog perioda cilj će mi biti pored predavanja i objavlivanja tekstova, da osnujem konzultantsku firmu za konzultacije iz oblasti energetske politike i planiranja održivosti, te da razvijem programe razmjene sa BiH univerzitetima i da se potom, eventualno i vratim u BiH sa svojom porodicom. Sve uz pomoć Sveznajućeg.

Halil Šetka (Kliker.info)