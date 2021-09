Dr. Fauci najavio : Već vakcinisanim Amerikancima vjerovatno će biti potrebna treća doza vakcine

Doktor Anthony Fauci, glavni medicinski savjetnik predsjednika Joea Bidena, rekao je za NBC da će se “na kraju pravi režim ispostaviti originalne dvije doze vakcine, plus ‘boost'”, treća doza Pfizer-BioNTecha ili Modernine vakcine ili druga doza vakcine Johnson and Johnson, čija se vakcina prethodno primala u jednoj dozi.

U petak je panel američkih zdravstvenih stručnjaka odbacio davanje treće doze vakcine proizvođača Pfizer svim Amerikancima, ali su ih to preporučili osobama starijim od 65 godina i onima sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Uticajni savjetodavni odbor američke Uprave za hranu i lijekove (FDA) je odložio odluku o “boosterima” za one koji su primili vakcine Moderne ili Johnson and Johnson.

Fauci je rekao da je odluka o “boosteru” za primaoce Moderne i Johnson and Johnson “doslovno udaljena par do nekoliko nedjelja”.

“Trenutno radimo na tome kako bismo obezbjedili podatke (Upravi za hranu i lijekove), kako bi oni mogli da ih ispitaju donesu odluku o ‘boosterima’ za te ljude. Oni ni na koji način nisu ostavljeni iza”, rekao je on.

Sve u svemu, američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) saopštavaju da je 181 milion Amerikanaca potpuno vakcinisano, ali da 70 miliona ljudi starijih od 12 godina ostaje nevakcinisano, bilo zato što se protive vakcinaciji ili su skeptični prema vakcinama, odnosno zato što misle da neće uhvatiti virus, načina na koji ih vladini zvaničnici pozivaju da se vakcinišu ili iz nekog drugog razloga.

Prema podacima agencije, od sredine augusta više od dva miliona ljudi već je primilo vakcinu, uglavnom zato što je vlada rekla da to moraju da učine ljudi sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, ali i očigledno zato što su hiljade ljudi koji nisu bolesni osjetili neophodnost da dobiju “booster”, uđu u kliniku i dobiju još jednu dozu vakcine u ruku.

“Vjerujem da postoji velika šansa da ćete, sa ulaskom u naredne mjesece u sljedećoj godini, vidjeti podatke koji ukazuju na dobrobit mnogo šireg spektra ljudi”, rekao je on. “To zasad ne znamo sigurno, i to je razlog zašto će podaci nastaviti da se šalju u FDA, a oni će nastaviti da vrše procjene.”

Ali dok se to ne dogodi, Fauci je u izjavi za CNN snažno preporučio da oni koji su vakcinisani, osim ako spadaju u već odobrenu kategoriju za “booster”, čekaju svoj red, a ne da se samovoljno pojave na klinici i traže i injekciju.

Biden je nedavno naložio preduzećima sa 100 ili više radnika da svojim radnicima nalože vakcinaciju protiv koronavirusa ili zahtijevaju nedjeljno testiranje, a za 2,5 miliona zaposlenih zaposlene u federalnoj vladi uvedena je obavezna vakcinacija bez alternativne mogućnosti nedjeljnog testiranja.

Fauci je za NBC rekao da je mogućnost uvođenja obavezne vakcinacije za putnike koji lete avionima “još uvijek na stolu”.

Ali Bidenovo uvođenje obavezne vakcinacije za oko 80 miliona radnika ostaje kontroverzno, a brojni republikanski guverneri država kažu da smatraju da je Biden time pretjerao.

Republikanski guverner Tate Reeves iz južne države Mississippi rekao je za CNN: “Ako ovaj predsjednik ima ovlaštenja da zahtijeva obaveznu (vakcinaciju), koja ovlaštenja nema?”

“Ovo mu neću dozvoliti”, rekao je Reeves, obećavajući da će podnijeti tužbu protiv obaveza kada Biden formalno izda svoju uredbu.

“Vjerujemo u ličnu odgovornost”, rekao je Reeves i pozvao stanovnike svoje države da razgovaraju sa svojim ljekarima prije nego što odluče da li će se vakcinisati.

U ovom trenutku, Mississippi, da je nezavisna država, imao bi drugu najgoru stopu smrtnosti od koronavirusa po glavi stanovnika na svijetu, iza Perua.

Reeves je statistiku smrtnosti nazvao “pokazateljem zaostajanja, što je tužno”.

Ali dodao je, “naš broj slučajeva je dramatično pao u posljednje dvije nedjelje”, sugerišući da bi stopa smrtnosti pala na kraju.

(Kliker.info-Glas Amerike)