Dr. Esad Boškailo: Bosanci i Hercegovci trebaju i moraju glasati za nove stranke i nove ljude

Komentarišući u razgovoru za Kliker.info , pripreme, atmosferu i svoja očekivanja od prestojećih lokalnih izbora u BiH, uvaženi američki psihijatar porijeklom iz BiH dr. Esad Boškailo bez okolišanja naglašava kako se iskreno nada da će u većini gradova i opština doći do značajnih promjena, odnosno da će nove političke opcije, stranke i novi lideri uspjeti poremetiti strukturu i planove nepobjedivih i nezamjenjivih političkih subjekata koji su našu domovinu za ovih dvadeset godina žestoko unazadili.

Svoje uvjerenje da Bosanci i Hercegovci trebaju glasati za nove stranke i nove ljude, “Počiteljac iz Arizone” koji je tokom proteklih 25 godina napravio respektabilnu karijeru , najprije u Chicagu a potom u Phoenixu , gradi na ;injenici da su 20 i više godina isti ljudi na vlasti,a sve nam je gore i gore.

-To samo slijep čovjek ne vidi. Uvjeren sam i poručujem svima da samo nove političke opcije i nove ličnosti ovu zemlju mogu odvesti na pravi put.

Ovdje se sada nameće logično i jednostavno pitanje, zbog čega su dobri ljudi u BiH pristali da budu obične “ovce”. Odgovor nije komplikovan, sadašnji vlastodršci, naročito predstavnici nacionalnih stranaka više su nego mudri za sebe i svoje istomišljenike.Građane su jednostavno doveli u stanje straha zbog čega većina misli da ako ne glasaju za “svoje” biće ili rat ili smak svijeta. Ja sam uvjeren, garantujem i poručujem im, biće smak svijeta ako i ove godine glasaju za iste,- poručuje dr Boškailo, čovjek čija se riječ i javni istupi sa pažnjom prate i uvažavaju, kako u domovini tako i u našim zajednicama u SAD.

Ovom prilikom bivši logoraš i autor sjajne knjige “Wounded I am More Awake “(Ranjen, Više Sam Budan) uputio je i poruku svojim Hercegovcima, ,pogotovo onima koji su imali sličnu logorašku sudbinu kao on, uz preporuku da na izborima ponište one koji prave koaliciju sa fašistima koji su 15 000 ljudi stavili u logore Heliodrom -Rodoč, Dretelj, Gabela, Ljubuski…

Prestrašene podsjeća da ova dosadašnja igra vladanja nigdje ne vodi.

-Ogromnoj većini je čini mi se jasno da su 2 i 2 uvijek 4. ali problem pravi taj iracionalni strah koji treba razbijati i demistifikovati. Nacionalne stranke uporno govore da će oni pripadnike svojih naroda spasiti u nedaj bože ratu. Taj strah je nametnut i iracionalan, jer sve i da bude tog zamišljenog rata, uvjeravam ih da bi samo poneki od aktuelnih lidera ostao uz narod i u zemlji.

Opet bi ginuli obični ljudi koji su, kao i u prošlom ratu odbranili BiH. Znači opet bi oni koji se uopšte ne bave politikom platili najveću cijenu i podnijeli najveći teret. Podsjećam da BiH nije spasila ni jedna stranka već običan narod i patrioti koji nisu imali drugog izbora nego da stanu protiv agresije na našu Domovinu.

To konačno treba svakome biti jasno-, naglašava dr. Boškailo i pomalo reezignirano dodaje da će nakon ovog razgovora vjerovatno biti i takvih koji će kazati, otkuda ovoga da nam iz daljine “soli pamet.”

Odgovara unaprijed da je dijaspora neraskidivi dio BiH, on je kaže, još uvijek državljanin zemlje koju voli najviše na svijetu, posjeduje imanje i kuću u svom Počitelju, u koji dođe bar jednom, a nekada i više piuta gopdišnje. Pored toga, iz daljine možda vidi jasnije i bolje prilike u BiH , a nešto je, kako kaže i naučio u bijelom svijetu, što mu daje pravo da kaže ono što misli i osjeća.

A uvjeren je, kaže, da BiH može i mora mnogo bolje. U tom kontekstu pominje i događaje od prošle godine kada je sa grupom Amerikanaca, mahom ljekara i učesnika Susreta BHAAAS-a (Bosansko Hercegovačko Američka Akademija za Nauku i Umijetnost )prošpartao Bosnom i Hercegovinom uzduž i poprijeko.

-Krenuli smo od mora, preko Trebinja se spustili do Stoca, produžili do Počitelja, obišli Kravicu, Međugorje, potom Blagaj i Mostar, pa dolinom Neretve dospjeli u Konjic odakle smo skoknuli do Boračkog jezera te se zatim zaputili ka Sarajevu. Iz glavnog grada BiH smo potom obišli Podrinje, pa potom produžili za Tuzlu i Brčko. Nakon predaha smo se vratili za Srednju Bosnu odakle smo nakon obilaska Bobovca, Kraljeve sutjeske, Kaknja i Visokog produžili prema Bihaću i ljepoticama Sani i Uni.

Vjerovali ili ne, moji prijatelji i prijatelji mojih prijatelja su nakon svega od oduševljenja prosto ostali bez teksta. Svi do jednoga i jedne su izrazili svoje mišljenje da više ljepote na jednom mjestu, odnosno na području jedne države, nema nigdje na svijetu.

A što ovo pominjem ? Iz jednostavnog razloga što je ovo odličan šlagvort za sreću, prosperitet, ljubav, blagostanje, slogu, mir i još mnogo štošta samo da nam je koliko toliko pametnih i razumnih lidera-, sjetno i zaneseno govori dr. Boškailo , a potom poentira pitanjem, šta bi se desilo da tročlano Predsjedništvo i nacionalne vođe svakodnevno zajedno šetaju pomenutim mjestima i smišljaju pozitivne projekte za narod ?

Pomalo sjetno odgovara da bi se garantovano u roku od tri sedmice vidjeli rezultati zajedničkog rada. O tome bi ističe, glasači trebali da vode računa kako bi se trasirao put za dolazak nekih novih lidera sposobnih da definitivno arhiviraju mržnju i uklone tragične posljedice rata. Nakon toga kategorično tvrdi niko ne bi poželio na napusti BiH.

-Dok se to ne desi , vjerujte, ja nikome ne zamjeram što se ne vrati u našu državu odakle ljudi svakodnevno odlaze očajnički tražeći normalan život-, ističe psihijatar Boškailo.

Odmah potom odgovara i na naše pitanje šta preporučuje Bosancima i Hercegovcima te Amerikancima bosansko-hercegovačkog porijekla u SAD u predizborno vrijeme .

-Poštovaoc sam velikog mislioca i filozofa Ghazalija koji smatra da lideri određuju tok istorije i kreiraju gotovo sve procese na svijetu. Međutim, u ovo današnje vrijeme, pogotovo u razvijenim predstavničkim demokratijama, jednom u godini, odnosno na dan izbora i sljedbenici ili glasači, odnosno građani mogu biti odlučioci i kazniti za sve propuste dotadašnje vlastodršce. Naravno mogu ih i nagraditi ako su dobro radili. Znači, mi svi možemo samo taj jedan dan biti aktivni kreatori budućih procesa i to naši ljudi ovdje i u BiH trebaju stalno da imaju na umu-, jasan je dr. Boškailo.

“Ne pripadam ni jednoj politickoj stranci u BiH a ni u USA, osjećam se da mogu misliti slobodno i bez pritisaka. Ne favorizujem ni jednu stranku u BIH, ali mislim da nam je jedina šansa da promjenimo stanje u nasoj drzavi na bolje, ako izaberemo stranku koja je okrenuta progresu i koja u svojoj Platformi nema nacionalizma i fašizma,” tvrdi Boškailo.

Daje potom za pravo onima koji u posljednje vrijeme povlače paralele između tragičnih događaja iz devedesetih godina na području bivše Jugoslavije,a pogotovo BiH, sa aktuelnim dešavanjima u Americi.

-Već odavno svojim prijateljima Amerikancima, privatno a i na predavanjima govorim o pojavama i događajima koji su najavili krvavi raspad Jugoslavije i agresiju i rat u BiH. Mi koji smo preživjeli sve to i na svojoj koži osjetili sve posljedice tih nemilih događaja ne možemo biti ravnodušni na ovu današnju Ameriku.

Nisam stručnjak za tu temu ali mi se čini da je poseban problem povampireni rasizam, koji se čini mi se, kao kod nas nacionalizam, predugo gurao pod tepih. Sada kada je on izašao, Amerika će se morati konačno suočiti sa njim i staviti ga gdje mu je mjesto, u istoriju.

Uopšte ne sumnjam da će Amerika moći i znati to da uradi , ali se mora, kao i u BiH desiti zajednička volja i akcija. Sada je ne vidim jer je politička polarizacija otišla predaleko,-ističe američki Hercegovac iz Arizone.

Kao primjer pomenute polarizacije i moguće velike nevolje navodi programe vodećih tv mreža Fox Newsa i CNN-a.

-Više gotovo ne gledam tv. Pogotovo ne pomenute mreže koje su pune mržnje prema onom drugom, drukčijem, sa različitim mišljenjem. To me naročito brine. Kada sam došaso u Ameriku prije 25 godina toga nije bilo. Republikanska i Dermokratska stranka su bile suparničke partije ali i partneri koji su znali pronaći odgovore na izazove vremena. Danas su krvni neprijatelji ,-precizan je dr. koji je trenutno zamjenik direktora za specijalizaciju u najvećoj psihijatrijskoj bolnici u pomenutom gradu i vanredni profesor psihijatrije na Univerzitetu u Arizoni.

Kraj razgovora sa dr. Boškailom rezervisali smo za najaktuelniji i najvažniji događaj i pojavu trenutno u svijetu, pandemiju koronavirusa. U vrijeme dok cijeli svijet grozničavo iščekuje spasonosnu vakcinu ali i drugi talas koronavirusa, Boškailo sve čitaoce Klikera upozorava da se sada, više nego ikada pridržavaju propisanih normi i preporuka vezanih za pranje ruka, nosenje maski i fizičku distancu. Slučaj inficiranja američkog predsjednika Trumpa, prema njegovim riječima predstavlja očiti primjer koliko je virus prisutan i da nema izuzetih osoba.

-Na njegovom i ličnom primjeru bih objasnio ljudima kako se lahko koronavirus prenosi odnosno dobija. On je očito radio sa ljudima kojima vjeruje. I mi svi to imamo. Ja se na primjer čuvam perfektno na poslu. Perem ruke stotinu puta tokom radnog vremena. U kontaktu sa bilo kojim pacijentom konstantno nosim masku , naočare i drugu zaštitnu opremu i nema šanse da se ta usvojena praksa odnosno procedura promijeni.

Kod kuće je međutim sasvim druga situacija. Dođu nam djeca, rodbina i masku ne nosimo misleći da su svi oni sigurni i zdravi. To je ta greška jer su se škole otvorile, a djeca ne moraju imati simptoma i neosjetno donose virus u kuću. To će po mom sudu u narednom periodu biti jedan od največih problema naročito kada se sve to bude kombinovalo sa sezonskom gripom. Zbog svega toga mi bi svi morali i kod kuće da se pridržavamo mjera koje primjenjujemo na poslu. Jednostavo rečeno maske moraju da se nose, drži propisana distanca, a druženja svesti na što manju mjeru.

Dr Boškailo u ovom kritičnom vremenu moli i upozorava građane da u širokom luku zaobilaze internetske stranice i novinske sadržaje koji propagiraju teorije zavjere.

Mnogo bolja opcija je kaže, da utjehu, snagu i smisao života traže u kontaktu i druženjem sa najbližim članovima porodice što je provjereno luka spasa i bunker za preživljavanje. Na naše pitanje šta savjetuje Bosancima u Americi, kada se, nadamo se uskoro, neka od vakcina protiv koronavirusa pojavi na tržištu, dr. Boškailo daje jasan i precizan odgovor.

-Nikome ništa ne savjetujem ali svima kažem, kada FDA (Federalna Agencija za Lijekove) odobri neku od vakcina protiv koronavirusa ja ću je istog dana primiti.

I na kraju, mislite li da će ova nevolja na kraju donijeti i neko dobro?

Naravno da hoće. Poslije svakog mraka dolazi svijetlo. Od kad je svijeta i vijeka, sve što je počelo ima i kraj. U svakoj nevolji nešto u nama ojača. Veliki Rumi kaže da je vaša rana mjesto na koje u vas svijelost ulazi. Ja u to čvrsto vjerujem.

Samo je pitanje kako i kada ćemo izaci iz ove teške pandemije koja je već odnijela preko milion života u svijetu, za nešto više od pola godine.

Vjerujem u nauku koja intenzivno istrazuje ovaj opasni virus i svakim danom sve više znamo o njemu. Dok se ne pronađe lijek i vakcina za Covid 19, nema nam jednostavno druge nego poštovati osnovne mjere a to su 1.pranje ruka 2. distanca 3. maska na javnim mjestim i u ustanovama i 4. totalno izbjegavanje velikih skupova. To se mora zakonom regulisati.

Na samom kraju ponovo se vraćam matičnoj domovini. Samo svi zajedno i planski možemo napraviti BiH da bude najljepše mjesto za život na dunjaluiu.

Tada, nećemo pričati kako hiljade ljudi napušta BiH u potrazi za životom. Tada ćemo, akobogda, morati praviti planove o postepenom povratku i izgradnjih novih gradova jer ćemo svi htjeti da se vratimo odakle smo protjerani. I da ponovo živimo tamo gdje smo se i rodili.

