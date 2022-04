Dr. Esad Bajtal : “Zbog čuvara nacionalnih interesa ljudi iz BiH ne odlaze nego bježe”

“Zakazivanje sjednica iako se zna da neće biti ništa od toga znači poigravanje sa građanima”, istakao je sociolog i filozof Esad Bajtal u Rezimeu.

“Izborna je godina i mi imamo na sceni krimi etno bande koje se javnosti lažno predstavljaju kao političke stranke i partije. Njih zanima samo njihov vlastiti džep i njihov vlastiti interes. A građane sistemom manipulacije uvlače u igru mržnje, nadmudrivanja, opasnosti, psihoze. Dakle vrlo nečansa politikanska igra, ne politička, jer politika i kad je najgora još uvijek ima neke norme i neki sistem vrijednosti kojeg se drži ili bi trebala da to čini.”

Pojašnjava da kategorija “političko Sarajevo” u sebi ništa ne sadrži.

“I Špirić izgovara da SDA blokira državu, ne kaže čak ni političko Sarajevo. Ta politika neprincipijelnih principa, principa elementarnog principa laži koji one koriste za svoj opstanak na političkoj sceni zapravo je samo ponavljanje nečega što smo već viđali i slušali. Znamo šta je bilo devedesetih. Pa je poslije svega, kad se stvar smirila nakon Dejtona, proradio i Haški tribunal. Na suđenjima u Hagu ste mogli slušati od Miloševića, Karadžića i sve te svite da Sarajevo nije bilo u opsadi. Tu rečenicu na sudu u Hagu ponovi Radovan Karadžić. I kad mislite da je kraj, onda on ode još dalje i kaže Sarajevo nije bilo ni okrznuto.”

Navodi da čovjek mora da se ponaša u skladu sa principima i činjenicama.

“Problem neistine je što je ona uvijek u prednosti. Kad se borite za istinu uzalud vam argumenti, uzalud vam sve ako druga strana ima dovoljno odsustva obraza da izgovori sve što joj se sviđa ili što je u njenom interesu, neovisno o tome koliko se to slaže sa stvarnošću. Zatvoren je krug tog besmisla. A oni koji su nas uveli u taj krug dali su u ruke ovim etno manipulantima priliku koja se zove Dejtonski mirovni sporazum koji oni zloupotrebljavaju jer im on to omogućava. E dakle onaj ko nam je to dao, koji je njima dao priliku da tako lažu, da se izmotavaju, da uporno ostaju tamo gdje im nije više mjesto zato što zloupotrebljavaju taj međunarodni sporazum. Tvorac međunarodnog sporazuma nakon 25 godina bi konačno morao shvatiti da njegov proizvod ne funkcioniše i konačno bi morao upotrijebiti neko sredstvo garancije, morao bi to ili popraviti ili zamijeniti potpuno novim koji funkcioniše. E to ja tražim od međunarodne zajednice.”

Ovo je država na čekanju

Na pitanje kakva je ovo država kada čekamo da nam tvorci Dejtonskog sporazuma ponovo organiziraju život, Bajtal odgovara: “Država je država na čekanju ili država koja to nije. Još se čeka taj ponedjeljak koji je spomenut u tom nekom političkom prostoru svojevremeno, da će doći pravna država u ponedjeljak. Koliko ja znam puno je godina i puno je ponedjeljaka prošlo, taj još uvijek ne dolazi. U tom smislu, ja nisam od ljudi koji se uzda u međunarodnu zajednicu nego naprosto tražim imperativno da uradi ono što mora jer je ona kriva za sve ovo. Ona je učesnik svega ovoga. Ako je ta međunarodna zajednica zaustavila rat, ako su mogli zaustaviti rat još lakše su mogli spriječiti bez svega i prije svega. Rat je lakše bilo spriječliti nego ga zaustaviti. e pa kad ste uradili to što ste uradili i kad ste dali vrlo loše rješenje koje se da zloupotrebljavati, onda izvolite stvari popravljati jer dovodite i sebe u pitanje. I to im najbolje pokazuje ova situacija u Ukrajini.”

Naglašava da je rat uvijek interesna igra, kao i politika

Kaže da bi mi, da imamo pameti, mogli pomoći sami sebi.

“Da ima mudrosti, moglo bi se. Da je vlast u rukama poštenih ljudi, da imamo ljude sa dignitetom, sa integritetom, oni bi te stvari rješavali onako kako se rješavaju u koliko-toliko uređenom demokratskom svijetu.”

Nama ne trebaju vlastodršci, nama trebaju upravljači

Bajtal pojašnjava da su moral i odgovornost nestali u činjenici da stvari nisu tekle onako kako to demokratija podrazumijeva.

“A sve stranke imaju u sebi ono DE i nazivaju se demokratskim. A vidjeli smo da su instalirali sudstvo, sve je instalirano. I sve radi u interesu vlastodržaca. Nama, prije svega, ne trebaju vlastodršci. Nama ne trebaju vlasnici naših života i naših smrti. Nama trebaju upravljači, to je ogromna razlika. Upravljači se ponašaju poput kapetana na brodu. U ovoj državi etno kapetani svoje mornare ne pitaju ništa, štaviše, ne daju im da dođu do glasa ni do izraza.”

Ističe da je na sceni izborni inžinjering.

“Vrlo je nelogično da građani od izbora do izbora, stanje je sve gore i gore, a da jedni te isti ostaju stalno na vlasti. Ako su rezultati naših izbora validni onda nešto sa građanima nije uredu. Ako je sa građanima sve uredu onda rezultati nisu validni. Onda oni nisu zbroj glasova građana nego zbroj falsifikata i onoga šta se dobije izbornim inžinjeringom i prebrojavanja.”

Opozicija nije opozicija, nego konkurencija

O opozicija kaže da već godinama postoje neke strukture pod tim imenom.

“Oni bi morali pokazati da su sposobni učiniti ovo što ovi nisu. Razjedinjena opozicija je opozicija na istoj logici koja je već prisutna. Dakle to nije opozicija, to je konkurencija. To je samo borba za vlast. Borba za građane podrazumijeva jedinstvo koje će donijeti promjene.”

Bajtal navodi da su rezultati PISA testova kardinalno loši.

“Pri tome imate paradoks i drugu stranu stvari koja tu kardinalnost još podebljava, da ovdje žive vrlo inteligentna djeca, inteligentni ljudi koji kad odu u svijet, kad ih nevolja natjera ili kad pobjegnu odavde da se spase, odavde se ne odlazi, odavde se bježi, onda u svijetu postižu vrhunske rezultate. Mi nismo nesposoban narod, ali imamo nesposobnu vlast i danak plaćamo tako što društvo tavori, jedva preživljava, a svi oni koji žele da se spase poniženja i gaženja dostojanstva, bijede, siromaštva i gladi bježe odavde. Ključno pitanje je od koga bježe. Bježe od samozvanih čuvara vitalnog nacionalnog interesa. I oni svoj spas nađu u Evropi, u svijetu. Naš unutarnji spas je konačno sa scene skinuti čuvare vitalnog nacionalnog interesa.”

(Kliker.info-FTV)