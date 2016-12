Dr. Esad Bajtal : Moguće je da se kriza u SDA prenese i na niže nivoe vlasti

Ako pogledamo povijesnu pozadinu to nije prvi put da se raskol u SDA događa. Možda je sad najekspliticitnije, najoštrije i najradikalnije s obzirom da je nekoliko ljudi u pitanju ali znamo da je i Stranka za BiH nastala odlaskom jednog od lidera SDA, snažnih i karizmatičnih lidera, pa je kasnije formirana i nešto manja A SDA.

To u političkom životu nije novo, pogotovo u onim političkim strankama gdje je autoritarnost na sceni, istakao je u razgovoru za Vijesti.ba, profesor Esad Bajtal.

VIJESTI.BA: BiH je dobila Upitnik od strane Evropske komisije. Evropski i domaći zvaničnici govore da smo napravili značajan iskorak, da se već osjete neki efekti koji su postignuti provođenjem mjera i reformi. S obzirom na cjelokupnu političku i ekonomsku situaciju u BiH, da li je realno očekivati da već u sljedećoj godini dobijemo kandidatski status za članstvo u EU?

BAJTAL: Moramo imati na umu sljedeću stvar. Evropa se više oko našeg ulaska trudi nego mi sami, odnosno ne mi građani, koji sa nadom očekujemo taj dan i želimo ga što prije, nego kada kažem “mi”, onda mislim na ovdašnje politike. Bosna i Hercegovina nažalost nema politiku, nego ima politike.

Dok Evropa govori da smo napravili značajne korake sa stanovišta da nas stimuliše i da nas ohrabri, da učinimo konačno nešto kako bi se približili tom statusu, sa druge strane domaći zvaničnici, svim silama i svim razlozima se opiru takvom putu, iako ga verbalno podržavaju.

Opiru se jer ne smiju ući u pravno uređen prostor. Oni se boje i najbanalnije stvari koja se zove pitanje porijekla imovine. To su prebogati ljudi a siromašan narod. Oni se boje vladavine zakona jer je ovdje na sceni vladavina ljudi a ne zakona. Kada govore da hoće u Evropu oni samo blefiraju kako unutarnje javno mnijenje tako i Evropske snage koje rade na tome.

To su potpuno dva različita odnosa prema EU putu; Jedan je bleferski a jedan je istinski. Naravno da ima pojedinaca i ljudi koji su shvatili šta to znači. Ljudi koji shvataju nužnost i neophodnost potrebe ostvarenja kraja tog puta i konačnog ulaska u pravni prostor i smirivanja unutarnjih tenzija najrazličitije vrste.

VIJESTI.BA: Kako komentirate svojevrsni raskol u državom parlamentu u redovima SDA? Četiri zastupnika su napustila Klub SDA a šest je ostalo. Kako gledate na to što se dešava u SDA?

BAJTAL: Ako pogledamo povijesnu pozadinu to nije prvi put da se nešto takvo događa. Možda je sad najekspliticitnije, najoštrije i najradikalnije s obzirom da je nekoliko ljudi u pitanju ali znamo da je i Stranka za BiH nastala odlaskom jednog od lidera SDA, snažnih i karizmatičnih lidera, pa je kasnije formirana i nešto manja A SDA. To u političkom životu nije novo, pogotovo u onim političkim strankama gdje je autoritarnost na sceni.

Nezadovoljnici se izdvajaju i žele se osloboditi pritiska i pokušati uraditi nešto novo, ili naprosto nezadovoljni podjelom kolača žele sebi tražiti put do ostvarenja vlastitih interesa i ciljeva. Šta je od toga dvoje na sceni, ja u to ne bih da ulazim, ali to što se događa sada sa SDA nije ništa novo. To se događalo i HDZ-u sa HDZ 1990, to se događa u političkom životu i ne bi to trebalo uzimati kao tragično.

VIJESTI.BA: Da li SDA ulazi u neku fazu kada se nema više s kim prepirati, izgubili su sagovornike, pa počinje da se prepire sama sa sobom?

BAJTAL: U psihološkom smislu riječi ni to nije nemoguće. Neki podsvjesni tokovi uvijek rade. Postoje različiti personalni i unutarnji odnosi koji su motivisani ili egom ili interesnom prirodom. To ne možemo znati ali činjenica je da se to događa, da imate razmjenu verbalne paljbe i otpor pojedinaca, te strukturu koja nastoji nekom vrstom pritiska to održati u nekoj vrsti zajedništva.

VIJESTI.BA: Pošto je ovo sukob na samom vrhu partije, već je upitna parlamentarna većina na nivou BiH, može li se on prenijeti i na niže nivoe vlasti i parlamente, da i tu dođe do polarizacije?

BAJTAL: U politici ništa nije nemoguće. Sve je moguće ali isto tako sa druge strane, ništa nije garantovano. Šta će se događati o tome niko neće odlučivati snagom individualne ili grupne moći. Postoji kontekst i nijanse konteksta, kako će se stvari slagati u određenom trenutku i kakva će rezultanta biti jednog velikog broja složenih faktora, to mi ne možemo unaprijed znati, ali dakle sve je moguće, ništa garantovano nije.

VIJESTI.BA: Nakon današnjih mirnih protesta vojnih penzionera rečeno je da će se ispuniti njihovi zahtjevi o povećanju isplatnog koeficijenta. Međutim isto tako je rečeno da Vlada neće popustiti pod pritiscima. Kada imamo u vidu da je MMF davno poručio da ne može biti povišenih davanja za boračke i socijalne kategorije, postavlja se pitanje zašto se jednostavno jednom ne kaže istina, da se novca nema, a ne da opet možda u skorije vrijeme gledamo ljude pred Vladom i na ulicama?

BAJTAL: U politici se uvijek bježi od istine, jer ma kakvo da je stanje ono uvijek može biti bolje ili gore, a kakvo je zaista za to su odgovorni oni koji su na vrhu. Međutim ovo je loše stanje za sve slojeve stanovništva, koje se samo oslikava kroz protest vojnih penzionera. Onaj ko je odgovoran, svjestan je činjenice da ne može napraviti nikakve pomake u pravcu zahtjeva, kaže da neće popustiti pod pritiskom. Ne radi se o tome da Vlada neće, nego ne može.

I to što ne mogu također postavlja pitanje odgovornosti. Zašto ste doveli društvo u stanje u kojem ne možete da odgovorite zahtjevima koji su sasvim legitimni i egzistencijalne prirode. Potpalo se pod moć MMF-a kome se mora udovoljiti jer je on taj koji je gazda u ovoj situaciji. Prema tome računi se polažu njima a ne onima koje život pritiska i koje pritiskaju biološke, vitalne i životne potrebe opstanka. Rado bi popustili kada bi imali gdje popustiti, ali nemaju šta da popuste. Ako hoće da popuste iskreno, onda neka zavuku ruku u svoje džepove.

Nihad Hebibović (Vijesti)