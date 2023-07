Dr. Emir Suljagić : ”Da bi nešto sakrio treba ti bager i benzin, a da bi nešto napravio treba ti znanje, volja, novac”

Uoči obilježavanja 28. godišnjice genocida u Srebrenici, za N1 je govorio direktor Memorijalnog centra, univerzitetski profesor i istraživač Emir Suljagić.

Za 10. juli najavljena je konferencija o kolektivnom sjećanju na kojoj će Memorijalni centar zajedno vodećom organizacijom Jevreja u svijetu – Svjetskim jevrejskim kongresom – razmatrati ključna pitanja neophodna za procese suočavanja s prošlošću.

“Konferencija ove godine predstavlja iskorak u smislu platforme da izgradi most sa jednom od najrelevatnijih organizacija u svijetu Svjetskim jevrejskim kongresom, koja je bila za stolom kada se pisala Konvencija o genocidu. Trebaju doći i naći načina svi da dođu i da je vide, poslušaju”, kaže Suljagić.

Rekao je da je dolaskom na funkciju direktora memorijala, centar zatekao u malo drugačijem stanju i da je stajao na plećima par ljudi.

“I dalje su tu, a moj posao je bio da ljudima dam priliku da iskoriste sve svoje talente u radu. Sada je tu veća grupa ljudi, mladići i djevojke iz Srebrenice ili porijeklom iz Srebrenice. Ima jedan dio ljudi u Sarajevu i izvan BiH s kojim sarađujemo, umjetnicima, rediteljima, glumcima, dizajnerima. Moj je dojam da im je trebalo dati slobodu u radu. Jedna stvar je drugačija, a to je da smo našli novac za ono što želimo da radimo. Da bi nešto sakrio treba ti bager i benzin, a da bi nešto napravio treba ti znanje, volja, novac”, kaže Suljagić.

Dodao je da je teško kada se od njih traži da se odluče koji su im političari prihvatljivi, a koji nisu kada je u pitanju “politizacija genocida”. Istakao je da tu ne gledaju ni političku pripadnost, niti bilo šta drugo i da se kao centar ne žele baviti takvim pitanjima.

“Tamo na dženazi i komemoraciji nema takvih stvari, i ne smijemo se igrati takvim stvarima. Nećemo izmišljati pravila, jer svi mogu doći, jer je to i njihovo. Kada neko kaže neće doći Bakir Izetbegović ili Forto. Ne, to je naše i njihovo. Nemojte u to da ulazimo i nije to naša uloga u tome”, rekao je.

Suljagić je govorio o ulozi majki, žena iz Srebrenice, te o tome kako je njihova potraga bazična pravda.

