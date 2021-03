Dr. Dragan Stevanović: I u ratu nam je bilo lakše

Svojim objavama na Facebooku sarajevski doktor Dragan Stevanović gotovo uvijek “ubode u sridu” kometarišući trenutno stanje u vezi sa pandemijom koronavirusa, Nerijetko, u svojim porukama ne samo da kritikuje propuste nadležnih, nego nudi i konkretna rješenja, koja bi mogla pomoći u rješavanju treutne situacije.

Upravo zbog toga smo razgovarali sa ovim uglednim sarajevskim doktorom, koji je stavio svoje znanje i iskustvo na raspolaganje i koji učestvuje u zajedničkoj borbi svih medicinskih radnika protiv Covida-19.

VLADA FBIH JE SINOĆ DONIJELA ODLUKU DA SE POSAO NABAVKE VAKCINA POVJERI FIRMI MEDIMPEX. KAKO GLEDATE NA CJELOKUPAN DOSADAŠNJI PROCES NABAVKE VAKCINA?

– Iz raznih razloga, krivnjom i državnog nivoa i FBiH, nekoordiniranjem cijelog procesa, mi kasnimo. Međutim, sinošnju odluku Vlade FBiH apsolutno podržavam. To je u datom momentu jedino moguće ispravno rješenje, jer se odluke moraju donositi i mora se djelovati. Dobro je što je Vlada uključila i Parlament. Time je otklonila moguće sumnje i stavila je sve na uvid javnosti. To se uvijek mora raditi, a u krizama pogotovo. Svakako da očekujem da će se realizovati to što je dogovoreno i u ovom slučaju Vlada ima moju punu podršku. Ovo se moralo napraviti.

KAKO KOMENTARIŠETE DA SMO JOŠ UVIJEK NA POČETKU PROCESA NABAVKE VAKCINA, DOK SE U DRUGIM ZEMLJAMA LJUDI UVELIKO VAKCINIŠU?

– To je ono što smo stalno govorili posljednjih dana. Sistem upravljanja u BiH, odnosno državne uprave je katastrofalan. Sada se pokazalo koliko je dejtonski Ustav i ustavno uređenje koje imamo, nefunkcionalno i šteti svakom od naroda u BiH. S druge strane, imamo situaciju da smo voljom trojice političkih moćnika, odnosno trojice samoproglašenih nacionalnih lidera, dobili u Vijeću ministara i Vladi FBiH, ja mislim, najnesposobniji kadar od formiranja BiH kao nezavisne države, koji su čiste “event-efendije”, koji samo klimaju glavom što im se kaže, bez samoinicijative i bez ikakve odgovornosti.

NEMAJU PETLJU

Pozivaju se samo na procedure i čuvaju, da izvinite na izrazu, svoju g….u, da ih zakon ne “opauči”. Nemaju “petlju”, koju bi u krizama trebali imati organi izvršne vlasti i onda smo dobili situaciju kakvu smo imali. Zato mislim da se potezom Parlamenta FBiH, sa ad hoc komisijom i insistiranjem da se uključe, te ovom odlukom Vlade FBiH, to presjeklo. Inače bi se još zamajavali sa raznim situacijama. Zbog toga podržavam ovu odluku Vlade.

JUČER JE DONIJETA ODLUKA DA SE U FBIH OBUSTAVI VAKCINISANJE ASTRAZENECA VAKCINOM. UPRAVO TU VAKCINU JE DONIRALA SRBIJA. ŠTA SADA?

– Donacija iz Srbije je skoro iskorištena. Ne znam koje količine su još ostale. Sutra očekujem da će Svjetska zdravstvena organizacija i EU tu odluku o privremenom obustavljanju vakcinacije AstraZenecom ukinuti. Pazite, 17 miliona stanovnika u Evropi je vakcinisano AstraZenecom. Koliko ja znam, bilo je 40 slučajeva teških komplikacija. To je zanemarljiva brojka. U Srbiji, koja prednjači sa vakcinacijom na prostorima ex Jugoslavije, prijavljeno je 350 ozbiljnijih nuspojava od svih vakcina, od čega je samo troje trebalo hospitalizaciju, a niko nije preminuo. Ozbiljnije nuspojave prednjače kod Pfizerove vakcine, sa 140 slučajeva, onda ide AstraZeneca, a onda Sputnik sa 89 i tako dalje. Pitanje je da li je ovo stvarni medicinski problem, ili ima nešto iza što ne znamo. Znaćemo sutra kada budu zvanična saopćenja.

MISLITE LI DA VELIKE KOMPANIJE ČAK I OVAKVE SITUACIJE, KAO ŠTO JE BORBA SA PANDEMIJOM KORONAVIRUSA, KORISTE ZA MEĐUSOBNU BORBU NA TRŽIŠTU?

– To nemojte nikada isključiti.

“PRAŠINU” U SARAJEVU JE PODIGLA I PRIČA O KISIKU. DIREKTORICA KCUS-A SEBIJA IZETBEGOVIĆ JE UPOZORAVALA DA KISIKA NESTAJE, DIREKTOR OPĆE BOLNICE ISMET GAVRANKAPETANOVIĆ JE TVRDIO DA GA IMA DOVOLJNO. KAKVO JE STANJE I KOME TREBA ŠIRENJE ZABRINUTOSTI MEĐU GRAĐANIMA?

– Sjećate se da se slična situacija dogodila i prije nekoliko mjeseci. Tada sam se raspitao o situaciji. Mi imamo samo jednog dobavljača, Messer. U BiH imamo nekoliko pogona koji proizvode tehnički kisik. Proizvodili smo i prije rata tehnički kisik za zavarivanje i druge potrebe. Taj kisik je čak većeg stepena čistoće nego medicinski. Mi smo u ratu koristili tehnički kisik za našu kiseoničku potporu, kao i pri anesteziji, kojeg smo dobavljali iz okoline Sarajeva.

NEMA STVARNE NESTAŠICE

Mislim da prave nestašice nema, iako su potrošnje ogromne. Naravno da se upozorava da se racionalno koristi. Zamislite protoke 100 ljudi od 15 do 30 litara u minuti. To su ogromne količine. Sada se za dan potroši koliko se nekada trošilo za mjesec ili više. Sad je stvarno pitanje za aktuelne vlasti, i u FBiH i u KS, možemo li revitalizirati neke naše pogone koji su proizvodili tehnički i medicinski kisik, koliko nam za to vremena treba, koliko to košta i isplati li se.

KAD SPOMINJETE TAJ PERIOD, KAKO BISTE USPOREDILI USLOVE RADA ZDRAVSTVENIH RADNIKA U RATU I SADA?

– Mislim da nam je u ratu bilo lakše. Da smo u ratu gledali na sve zakonske procedure i čekali da nam neko drugi sa nivoa države nešto riješi, mislim da bi mnogo više naših sugrađana i boraca stradalo, a mi bismo pred zakonom bili ispravni. Ovdje nedostaje jedna invetivna hrabrost, što me čudi. Menadžeri stalno sve prebacuju na nivo države. Govore: “Nije nam ništa urađeno”, “Treba nam ovo, treba nam ono”, “Mi smo pred kolapsom”, ali šta oni rade unutar svojih sredina, da li urade sve što treba, pa čak i da improvizuju, jer je vanredna situacija. I u današnje vrijeme se mnoge stvari mogu uraditi ako imate invetivne rukovodioce. Zdravstveni radnici, u kakvim političkim i organizacijskim uvjetima djeluju, su zaista dali svoj maksimum, na svakom nivou. Tu ne mogu izdvojiti nijednu zdravstvenu instituciju, od KCUS-a do većine privatnih zdravstvenih ustanova. Međutim, očito je da djelujemo kao “raštimovani klavir”, gdje svako “svira” za sebe, tako da je i efikasnost manja.

KOLIKO MJERE, KOJE JE USVOJILA SKUPŠTINA KS NA HITNOJ SJEDNICI, MOGU POMOĆI DA SE ZAUSTAVI NAGLI RAST BROJA OBOLJELIH OD KORONAVIRUSA?

– Mislim da su te mjere nedostatne. Mislim da je tu Vlada KS između čekića i nakovnja, odnosno s jedne strane je ono što misle da treba da se uradi, a s druge strane je ono što nemaju ingerencije, pa ih Vlada FBiH ne prati adekvatno.

SELO GORI

Lično sam pristalica stava da u BiH trenutno, bez obzira na vakcine, nema efikasnog rješenja bez zaključavanja cijele BiH na određeno vrijeme, da bi presjekli ovaj veliki lanac dotoka zaraženih u bolnice, pustili bolnice da mogu odraditi svoj posao i pripremiti se za vakcinaciju, koja, kada bi i sutra počela, neće dati rezultate za tri nedjelje. U tom će se periodu širiti lanac zaraze. Problem je nesinhrono djelovanje Vijeća ministara, Vlade FBiH i kantonalnih vlada. Ove mjere koje je donijela Skupština KS su, realno gledajući, više kozmetičke, nego što će doprinijeti smirivanju situacije.

– KAKO KOMENTARIŠETE DA ZASTUPNICI, NA TOJ HITNOJ SJEDNICI, NISU PROPUŠTALI PRILIKU DA SE MEĐUSOBNO “PREPUCAVAJU” I PRIKUPLJAJU JEFTINE POLITIČKE POENE?

– Nažalost, u parlamentima imate “event-efendije” koji ne misle svojom glavom nego govore što im šefovi kažu. Ovo je situacija u kojoj zaista ne bi smjelo da bude pozicije i opozicije, u kojoj bi trebali biti svi zajedno, sa konkretnim prijedlozima koji bi se mogli ugraditi i realizovati, kako bi zajedno riješili problem. Nažalost, ima ljudi koji se ponašaju po principu “Selo gori, a baba se češlja”, kojima je važnije da se uslikaju na televiziji i da im neko aplaudira, nego da riješimo problem.

KAKO KOMENTARIŠETE ČINJENICU DA SE U SARAJEVU VIŠE POŠTUJU MJERE POPUT NOŠENJA MASKI I ODRŽAVANJA DISTANCE NEGO U DRUGIM DIJELOVIMA BIH, A U SARAJEVU JE NAJVEĆI BROJ ZARAŽENIH I NAJVEĆA INCIDENCA NA 100.000 STANOVNIKA?

– Sada plaćamo cijenu našeg ranijeg dosta komotnog boravljenja u kafanama, na radnim mjestima, na masovnim skupovima. Moj kolega Mujo Hošić danas izjavi da, nakon jedne sahrane, u širem krugu svoje familije i svoje mahale ima 50 oboljelih. Nakon druge sahrane imate imate još toliko. Kad bismo sabrali, nakon jednog izlaska u kafanu, brojke u toj mikro sredini, imali biste određeni broj zaraženih. U nekim firmama se u kancelariji nose maske, pa se zborave… Dovoljna je mala nepažnja da dobijete lanac zaraženih. Tako je isto na planinama, ali ne zbog skijanja, nego zbog čekanja u redovima za skijanje, kao i zbog boravka u kafanama, koje su stalno radile. Osim toga, Sarajevo je jedan vrlo prometan grad, koji je gusto naseljen.

Almir Šarenkapa (Oslobođenje)