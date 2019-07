Dr. Đulbegović, jedan od najboljih američkih doktora: Ne znam nikoga u dijaspori ko ne želi pomoći BiH

Prof. dr. Benjamin Đulbegović, Sarajlija koji više od trideset godina živi u Americi, održao je u junu 2019. godine trosedmični kurs o evidence based medicini pod nazivom “Kritička procjena rada i osnove sistemskog pregleda” (Essentials of Critical Appraisal and Systematic Reviews).

Kurs je održan na Odjelu za epidemiologiju i biostatistiku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u okviru projekta “Dijaspora za razvoj” (D4D) – projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM).

Dr. Đulbegović je jedan od vodećih svjetskih onkologa i hematologa, profesor je na Univerzitetu South Florida u SAD, i City of Hope National Medical Center, California. Zajedno sa još nekoliko svojih kolega sa Univerziteta, uvršten je na listu najboljih američkih ljekara koju svake godine objavljuje U.S. News & World Report.

Uvršten je u birano društvo među jedan posto najboljih američkih ljekara. Isto tako, u 2018. godini, on je uključen u Web of Science listu najcitiaranijh naučnika u svijetu. Na ovu listu su uvršteni istraživači svjetske klase koji su odabrani prema njihovom izuzetnom istraživačkom radu. Taj istraživački rad su prezentovali produciranjem velikog broja često citiranih radova koji su u vrhu liste među 1% najčešće citiranih u njihovom polju ekspertize.

Ovaj svjetski poznat onkolog i hematolog bavi se, pojednostavljeno rečeno, istraživanjima načina na koji se mogućnost pogrešnog dijagnosticiranja i donošenja ključnih odluka u tretmanu pacjenata svodi na minimum.

U razgovoru sa dr. Đulbegovićem, prilikom njegove posjete Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, saznali smo da je i prije u više navrata u BiH držao predavanja, pojašnjavao metode modernog istraživanja, ali da se sve završavalo na tome bez daljih aktivnosti i konkretnih projekata. Smatra da je ovo do sada njegovo najbolje iskustvo angažmana na prenosu znanja u BiH i da bi trebalo da ima najviše efekta jer ga je impresionirao interes i posvećenost nekoliko kolega ljekara koji su bili polaznici na njegovom kursu.

Za prenos znanja neophodan je kontinuitet i u tom smislu dr. Đulbegović preporučuje dalju edukaciju mladih i implementaciju stečenog znanja u praksi. Dodao da je neophodno potaći ustanove visokog obrazovanja i kliničke centre na snažniju međusobnu saradnju kako bi se stvorili uslovi da se stečeno znanje adekvatno primijeni u praksi.

Kada je u pitanju interes dijaspore da doprinese razvoju BiH, dr. Đulbegović kaže da ne zna nikoga u dijaspori ko ne želi pomoći BiH, ali prepreka tome je njihova prezaposlenost kao i nedovoljno poznavanje potreba institucija u BiH. U tom smislu smatra da je potrebno dijaspori odaslati poruku da su dobrodošli i da se oni i njihovo znanje ozbiljno shvataju u BiH, te sačiniti listu ključnih problema u institucijama i ustanovama u BiH i ponuditi je dijaspori kako bi svojim znanjem i angažovanjem pomogli rješavanju tih problema i doprinijeli razvoju BiH.

Stava je da male inicijative mogu imati transformirajući efekat. Snaga velikih zemalja je u tom što “puluje” resurse, kaže naš sagovornik, i dodaje da treba ulagati u ljude i saradnju među institucijama, a da su projekti poput ovog jako dobri te je pozvao akademsku dijasporu da se uključi u prenos znanja u BiH jer njihovo znanje je dobrodošlo naročito mladim naraštajima.

Do danas dr. Đulbegović je objavio oko 350 naučnih radova i održao brojna predavanja u svijetu. Mnogi od ovih radova su objavljeni u vodećim svjestskim časopisama kao što je Nature, Lancet, JAMA, New England Journal of Medicine etc. Objavio je i dvije knjige: “Reasoning and Decision Making in Hematology”, koju je 1993. godine jednom od najboljih knjiga godine proglasio Journal of the National Cancer Institute i “Decision-Making in Oncology. Evidence-based management”.

Za svoj rad o osjećanju krivnje pri donošenju odluka (regret in decision-making) i o ulozi faktora nepredvidljivosti u sprovođenju kliničkih ispitivanja (the role of uncertainty in the conduct of clinical trials) dr. Đulbegović je dobio brojne američke i međunarodne nagrade, te privukao pažnju medija širom svijeta.

