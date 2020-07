Ivan Đikić, direktor Instituta za biohemiju u Frankfurtu, rekao je kako je u vezi koronavirusa važno znati da će on preuzeti ritam bude li bilo opuštanja.

Naučnik je gostovao u HRT-ovoj emisiji “Nedjeljom u dva”, a na pitanje, šta kaže na kritike za čestu prisutnost u medijima i javni angažman na ovoj temi, odgovorio je da je, uz sav svoj posao, angažiran i na javnom prenošenju konkretnih naučnih činjenica.

– Moja motivacija nije biti u medijima – rekao je i dodao da to čini i zato što je zabrinut kada se manipulira naučnim podacima.

Đikić je rekao i da je Hrvatska, što se tiče borbe protiv epidemije, odigrala dobru utakmicu od februara do juna.

U tom trenutku bila je ispred virusa, rekao je.

– Svaku odluku donosili smo na taj način da znamo šta će se dogoditi u naredne dvije sedmice. Negdje od polovine juna, kada smo proglasili da smo pobijedili koronavirus u Hrvatskoj, došlo je do opuštanja, nerazumijevanja određenih odluka, loše komunikacije i to je dovelo do toga da se popustila tenzija u javnosti i da su ljudi na neki način počeli shvatati da virus više nije tako opasan – ocijenio je Đikić.

Za razliku od Hrvatske, dodao je, naučnici u Njemačkoj su od februara do danas propagirali nošenje maski u prodavnicama, na radnim mjestima, u javnom prijevozu.

– Jer nam je jasno, na temelju nauke, ako se budemo opustili, virus će preuzeti ritam i onda će ići ispred nas, a mi ćemo kaskati. I nažalost, ovo što nam se danas događa u Hrvatskoj, ovaj veliki broj zaraženih posljedica je toga da smo sada u kaskanju za virusom. Virus je sada tamo gdje smo mi trebali biti prije dvije sedmice – ocijenio je.

Komentirao je i izjavu hrvatskog predsjednika, Zorana Milanovića, koji je uporedio koronavirus sa karijesom.

– Mogu samo reći: od karijesa se ne umire, a od koronavirusa se stvarno umire – kazao je Đikić dodajući da je to neuporedivo.

(Kliker.info-Fena)