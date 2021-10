Dr. Diana Zelenika: U ratu država daje topove, bogati volove, a sirotinja sinove, pa nakon rata država traži topove, bogati volove, a sirotinja grobove

Doktorica i bivša državna zastupnica, govori o odnosu OHR-a spram političkih prilika u BiH, nacionalnim vođama i povratku u politiku.

U NOVOM IZVJEŠTAJU EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU U REFORMAMA ZEMALJA REGIJE NAJGORE OCJENE DOBILA JE BIH. DOK IZ EU NEDVOSMISLENO PORUČUJU DA MORAMO NASTAVITI RADITI NA 14 PRIORITETA, NA BH. POLITIČKOJ SCENI IMAMO BLOKADU INSTITUCIJA. NA KOJI NAČIN OTKOČITI I UBRZATI PROCESE NA PUTU KA EU?

– Kažu da smo predzadnji, jer smo ih podmitili da ne budemo najgori. A što se tiče prioriteta, svejedno je da li ih je 14, milijun i 14 ili samo jedan, jer vladajući neće rezati granu na kojoj sjede i nikad se neće dogovoriti, a nitko ih na to i ne tjera. Puno je lakše otvarati svoje banke, ubirati novce, davati kredite i zaduživati nam praunučad, a pozivati zvaničnike koji to ne žele i građane BiH koji to ne mogu, da preuzmu odgovornost za probleme s kojima se suočava naša zemlja.

ZAŠTITNICI INTERESA

Svako šesto dijete u BiH ide spavati gladno, nakon pandemije vjerujem da je taj broj puno veći, a zadnja odluka visokog predstavnika iz oblasti ekonomije objavljena je u lipnju 2011.

Što se tiče obveza i ovlasti visokog predstavnika, jedna od ključnih je da osigura učinkovito i odgovorno funkcioniranje institucija BiH. S druge strane, kada pogledate odluke visokog predstavnika, zadnja koja je donesena prije Zakona o dopuni Kaznenog zakona BiH iz srpnja ove godine bila je 2014. Baš se naradio i zaradio novce u kojima uživa! Rekla bih da se radi o dobroj sprezi međunarodne zajednice i nagodnih domaćih političara. Pitam se da li se igdje u svijetu dogodilo da dokazni materijali nestanu na udaljenosti od 100 metara i da se ne zna bar tko je za njih bio zadužen i tko je odgovoran?! Ima li igdje da premijer obavlja mandat i nakon izbora a da je istovremeno procesuiran zbog afere respiratori?! Pa, ima li morala u ovoj zemlji ako nema učinkovitog pravosuđa i vidi li to visoki predstavnik i OHR?!

OTKAKO JE BIVŠI VISOKI PREDSTAVNIK U BIH VALENTIN INZKO NAMETNUO DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONA BIH OD ČLANA PREDSJEDNIŠTVA BIH I PREDSJEDNIKA SNSD-A MILORADA DODIKA SVAKODNEVNO SLUŠAMO KAKO JE BIH NEMOGUĆA DRŽAVA, PRIJETI OTCJEPLJENJEM I VRAĆANJU NADLEŽNOSTI SA DRŽAVNOG NA ENTITETSKI NIVO. ZBOG TAKVOG PONAŠANJA MU JE ZAPRIJEĆENO SANKCIJAMA. ŠTA ČEKA EU I HOĆE LI SE IKADA PRIDRUŽITI SAD-U?

– Bliže se parlamentarni izbori i Mile će učiniti sve da uvjeri srpski narod da je jedini zaštitnik njihovog interesa, a to će učiniti i ostala dva, samozvani ban Čović i neostvareni begler-beg Izetbegović. U tom naumu zveckaju oružjem, pa moram podsjetiti na onu da u ratu država daje topove, bogati volove, a sirotinja sinove, te da nakon rata država traži topove, bogati volove, a sirotinja grobove. Nadam se da su ljudi naučili lekciju. A da Mile nije tako loš i da nije ozbiljno mislio, potvrđuje njegova poruka iz Beograda da, ipak, nije spreman za RS žrtvovati mir ili mu je to ptičica iz EU šapnula?

DA LI SMO VEĆ TREBALI BITI ČLANICA NATO-A KADA BI POJEDINE STRANAČKE VOĐE RADILE NA INTEGRACIJAMA ONOLIKO KOLIKO SE KUNU U NJIH I O NJIMA PRIČAJU?

– Zar nismo još? Što drugo reći i u kojem tonu kad vladajući poslije trideset godina vladavine nakon sastanka izlaze sa zaključkom da moraju međusobno razgovarati. Na toliko vrijeđanje inteligencije stanovnika BiH mogu odgovoriti jedino satirom.

MEĐU ONIMA KOJI SU OSUĐIVALI DODIKOVO PONAŠANJE, POSEBNO KADA JE HARMONIKA ZASVIRALA U PREDSJEDNIŠTVU BIH, NIJE SE BAŠ ČUO GLAS NITI KRITIKE OD DRAGANA ČOVIĆA, PREDSJEDNIKA HDZ-A BIH. KAKO BISTE TO PROTUMAČILI?

Ja sam mislila da smo postali članica NATO-a prošlog tjedna, prije mnogo godina, kako nam stalno obećava prvi u Hrvata zvani “idući tjedan”

– Čemu čuđenje kada oni zajedno pjevaju. Jedino ‘92. nisu bili na istom mjestu, ne na istoj strani, jer je jedan šibicario u Beogradu, a drugi na obalama Jadrana. Zaželjevši srećan rođendan predsjedniku ove godine, dala sam mu ideju da pozove Mileta na feštu i da zapjevaju pri sljedećoj proslavi Lipanjskih zora. Za neupućene, operacija Lipanjske zore je zajednička operacija HVO-a, HV-a i HOS-a koja je trajala od 7. do 26. lipnja 1992. godine. To je prva pobjeda hrvatskih nad srpskim snagama u ratu u BiH. Pa, šta ti bi, dragi Draganče?

I DALJE SU UDALJENE POZICIJE SDA I HDZ-A BIH O IZMJENAMA IZBORNOG ZAKONA BIH. ČOVIĆ JE NAKON NEDAVNOG SASTANKA SA PREDSJEDNIKOM SDA BAKIROM IZETBEGOVIĆEM I NIKOLOM ŠPIRIĆEM IZ SNSD-A PORUČIO DA NIJEDAN PREDSTAVNIK HRVATA NEĆE PRIHVATITI DA SE KONSTITUTIVNI NARODI BRIŠU IZ USTAVA BIH. VJERUJETE LI DA PREDSTAVNICI OVIH STRANAKA MOGU DOĆI DO DOGOVORA BEZ INTERVENCIJA MEĐUNARODNE ZAJEDNICE?

– Hrvati ovdje žive od stoljeća sedmog i istina je da nitko od Hrvata neće prihvatiti da se konstitutivni narodi brišu iz Ustava BiH, a istina je da nijednom od lidera navedene dvije stranke nije ni cilj da se dogovore. Izostankom dogovora kupuju vrijeme vladavine. Kako sam više puta isticala, oni su se dogovorili da se ne dogovore, jer ovako sebe predstavljaju jedinim borcima za ono što je “najvažnije” u ljudskom životu, a to je nacionalna pripadnost. Nije bitno što su ljudi bez posla, gladni, raseljeni, sami, nemoćni… Važno je da se oni bore umjesto njih za taj interes, masno to naplaćujući upravo svom narodu, za koji se tobože bore. Istovremeno su svi veliki vjernici koji vjeruju da nas je Bog sve istima stvorio.

DOK STE BILI ZASTUPNICA U PARLAMENTU BIH, U DISKUSIJAMA STE NAGLAŠAVALI DA POSEBNU PAŽNJU TREBA OBRATITI NA PRAVOSUĐE I BORBU PROTIV KORUPCIJE, KRIMINALA I NEPOTIZMA. I DANAS PRIČAMO ISTO, A REZULTATI IZOSTAJU. ZBOG ČEGA JE TO TAKO?

– Istina da je politiziranje pravosuđa rak-rana koja je metastazirala u sve pore života. Dok god u zatvor idu ljudi za metar drva, a milijunske krađe bivaju nagrađene pozicijama, uvijek ću tvrditi isto. Vladajući gospodare našim životima, mogu nas ubiti ili nam ubiti dijete a da mi nemamo pravo ni tražiti odgovorne. Važno je da nam s figama u džepu osiguravaju konstitutivnost dok nas kradu, ali ako im ukažete na pogreške, više niste pripadnik tog naroda, onda vas majoriziraju vladajući iz reda vašeg naroda. Poznato nam je da je zadatak OHR-a i da usmjerava aktivnosti na uspostavi vladavine prava, što je početna točka i ključni uvjet za napredak u svim drugim oblastima reforme, pa što bi rekli – jablane, kreni napokon.

TOKOM PANDEMIJE KORONAVIRUSA ČESTO STE GOVORILI O PROBLEMIMA U ZDRAVSTVU, A POSEBNO U SKB-U. KAKVO JE TRENUTNO STANJE U BOLNICI I GENERALNO U KANTONU?

– Ima pomaka nabolje. Moram pohvaliti izgradnju Klinike za dječje bolesti, ali i odgovorne na klinici na kojoj radim, koji su ponovo vratili kontejner za prijem Covid-19 pozitivnih bolesnika na parking klinike, a koji je od momenta postavljanja zaključan, no neka se nađe, bar zauzima dva parking-mjesta.

JEDINSTVO U SKB-U

Posebno ove zadnje mogu pohvaliti, jer su, od kada HDZBiH pristupi pripremama za priznanje konstitutivnost Srbima u HNŽ-u, primili u radni odnos i SNSD-ov kadar iz RS-a iako nije specijalizant za SKB Mostar, a na to mjesto apliciraju brojni Hrvati iz svete nam Herceg-Bosne i Bošnjaci iz Federacije. Nadam se da i Mile to isto radi u RS-u. Ljudi ponovo uvode bratstvo i jedinstvo i sve nam cvjeta. Zaključno, politiziranje zdravstva i obrazovanja, gdje politici ni najmanje nije mjesto. Što se tiče Kantona, toliko su pametni oni koji ga vode da su to nastavili i nakon 2018. godine kao da izbora nije ni bilo. Toliko su napredovali da im ne trebaju izbori ni 2022.

HOĆETE LI SE PONOVO POLITIČKI ANGAŽOVATI I GDJE?

– Započeti posao nije dovršen, ali se nisu ostvarili ni preduvjeti da bude ostvaren. Nema pomaka glede tehničkih izmjena Izbornog zakona i dok god je tako, izbore će dobivati brojači, a ne glasači, a zna se onda tko dobiva. Eto, još jedan na popisu poslova visokom predstavniku!

Amela Lončarić (Oslobođenje)