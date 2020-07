Dr. Damir Marjanović : Ne trebaju nam panika i strah, već racionalno razmišljanje i oprez

Od prošle sedmice Bosna i Hercegovina bilježi rekordan broj oboljelih i u prosjeku ima oko 147 novozaraženih dnevno. Razlog tome Damir Marjanović, profesor genetičkog inženjerstva i biotehnologije iz Sarajeva, vidi i u ukidanju cijelog paketa restriktivnih mjera zaštite, ističući da porast broja slučajeva pokazuje da je tome trebalo pristupiti serioznije, detaljnije, analitičnije i postepeno.

“S druge strane, ekonomski momenat, potencijalni potpuni kolaps privrede i situacija u kojoj stroge mjere uvedene u sprečavanju širenja bolesti dovode do toga da ljudi postaju ekonomski, socijalno, ali i psihološki ugroženi, bili su dobar razlog da se u relativno povoljnom periodu razmotri popuštanje pojedinih mjera”, kaže.

“No, mislim da je nedostajalo stvarne i efikasne komunikacije kojom se trebalo pojasniti da to ukidanje mjera nije uvjetovano nestankom virusa. No, što je tu je, slična situacija je u mnogim zemljama, a posebno u regionu. Nadam se da je lekcija naučena i da su naše vlasti, u ovo rano predizborno vrijeme, shvatili da dnevna politika nikako ne smije biti ispred zdravlja ljudi, te da su postali svjesni da će u periodu pred nama biti potrebno povremeno donositi teške, politički nepopularne, ali ispravne odluke u cilju stabilizacije ‘kliničke slike cjelokupnog stanovništva’ i stvaranja svojevrsnog zdravstveno-ekovnomsko-političkog balansa”, dodaje.

Dok nadležni poručuju da neće ponovo uvoditi ukinute restriktivne mjere, stručnjaci savjetuju da se naviknemo na “novu normalnost” tako što ćemo “pronaći balans između održavanja privrednih sistema i preživljavanja epidemije”.

“Vlasti imaju tu veliku odgovornost da ipak pojedine mjere pooštre po potrebi, ali vrlo rado dobar, ako ne i prevelik, dio odgovornosti žele svaliti na leđa pojedinca, nerijetko zaboravljajući da tom pojedincu daju sve neophodne resurse i informacije da bi bio odgovoran. U toj svojevrsnoj igri ‘mačke i miša’ sa virusom i mi kao pojedinci imamo veliku ulogu koju jednostavno treba odigrati prateći sve preporuke koje štite naše zdravlje i zdravlje naših najbližih”, kaže Marjanović.

Zanimljivo je i da je u danima kada bilježimo deset puta veći broj zaraženih u odnosu na period proglašenja epidemije, strah ljudi da će se zaraziti znatno manji. Mjere fizičkog distanciranja i nošenja maske u zatvorenim prostorima mnogi ne poštuju, a Marjanović smatra da je u pitanju očekivana reakcija opuštanja.

“Svi mi koji se sjećamo devedesetih godina prošlog vijeka dobro znamo kako je bilo bitno u pojedinim momentima ‘otvoriti ventile’, no isto tako znamo koliki to rizik nosi sa sobom. Hajde da u cijelu priči ubacimo dozu optimizma, ali i realnosti, one malo svjetlije – danas znamo više o ovom virusu, prihvatamo da neke norme koje su važile prije decembra 2019. više nije moguće pratiti, svjesni smo da jednostavnim mehanizmima distanciranja, nošenja maski u zatvorenim prostorima, pojačanom higijenom i brigom o sebi samima i ljudima koji nas okružuju, možemo značajno smanjiti širenje virusa među nama”, kaže.

Dodaje kako nam ne trebaju panika i strah, već racionalno razmišljanje i oprez.

“Kako rekoh, logično je bilo da popuštanje mjera i pojačana komunikacija ljudi dovedu do intenziviranja širenja virusa među nama. Sada bi logično bilo da uradimo sve da to širenje ne pređe granice modela koji još uvijek možemo kontrolirati i da vitalno ne ugrozi funkcioniranje ovog našeg fragilnog zdravstvenog sistema. Također, treba reći da će kreiranje vakcine i kreiranje uspješnih terapijskih modela donijeti jednu dozu olakšanja, ali do tada trebamo učiniti sve da naučnicima i medicinskim-farmaceutskim ekspertima damo dovoljno vremena da urade svoj posao u tom pravcu”, zaključuje Marjanović.

