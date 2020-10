Dr. Bakir Nakaš o sukobu koji Sarajevo zavija u crno : “A što ratuju usred pandemije, pobogu? Što dovode ljude do  izluđivanja”

Sedam pacijenata je preminulo u izolatoriju na Podhrastovima, gdje su se liječili od posljedica zaraze koronavirusom, potvrđeno je jutros s Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Podsjećamo, u posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini, nakon testiranja uzoraka, zabilježena su najmanje 1.534 nova slučaja zaraze koronavirusom. U biti, pozitivan je skoro svaki drugi COVID test… Nažalost, preminulo je 20 ljudi.

Nastavak progresije

O dramatičnom raspletu pandemije u Bosni i Hercegovini za Radiosarajevo.ba govori jedan od sarajevskih “heroja u bijelom”, stručnjak za javno zdravstvo, čuveni ljekar prim. dr. Bakir Nakaš, koji je od maja 1992. do marta 2013. godine bio direktor Opće (Vojne) bolnice u Sarajevu.

“Hladne glave”, ali krajnje ozbiljno i precizno, kao što je to činio u nekim od najtežih dana historije našeg glavnog grada, dr. Nakaš za naš portal govori o situaciji u kojoj smo se našli i predlaže rješenja.

“Ja bih rekao da je ovo tek početak drugog ili trećeg vala, kao ga zovu, i da će on nastaviti sigurno progresiju tokom mjeseca decembra. Bilo bi bitno da progresija ne bude baš ovakva, kao što je do sada, s rasponom od gotovo 100 posto u odnosu na prethodni dan. To nije samo slučaj kod nas, imate sličnu situaciju i u Francuskoj, Češkoj, Italiji, svim zemljama u okruženju i Evropi. Na koncu, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je objavila da je Evropa postala žarište”, kaže dr. Nakaš.

Ističe da su u ovom trenutku najvažnija pribranost i koncentracija, koordinacija, puna saradnja, razmjena mišljenja, iskustava, kadrova, opreme…

“Ovdje ne smije biti više nikakvih dilema, niti bilo kakvih stanja u kojima se prigovara nekome da je kriv za nešto, a da je drugi prav. Ovo je vrijeme kad se svi moraju ujediniti, i zaboraviti bilo kakva druga nejasna stanja i neodgovornosti. Tim prije, jer je Vlada KS, barem što se tiče zdravstva, obezglavljena! Oni nemaju nikog ko bi imao taj kapacitet da bilo kakvu naredbu ili usmjerenje da. Krizni štab je prilično pasivan kako je dr. Aida Pilav u izolaciji. Tako da je ovo stanje koje nam u sadašnjem trenutku nije baš povoljno. Opet postoji prostora, vremena, dobre volje, svega što nam stoji na raspolaganju”, izjavio je sagovornik Radiosarajevo.ba.

Tri rješenja

Nadalje, ističe dr. Nakaš, najvažnije je da se sve snage usklade u pravcu prevencije, poštivanja mjera, da se smanji broj novozaraženih.

“Da se postojeći broj novozaraženih trijažira, da se naprave pravilne trijaže, ko će biti u kućnoj izolaciji, ko je lakši slučaj, ko je srednje težak, ko je za hospitalizaciju. Da se u tom smjeru upute liječnici u porodičnoj medicini koji moraju biti vrlo kompetentni da mogu procijeniti koga i kako obraditi. To je ono što ja smatram da je sadašnji trenutak zahtjeva”, naglasio je dr. Nakaš.

Također, predlaže pravilno i maksimalno iskorištavanje svih resursa zdravstvenog sektora.

“Druga stvar, treba sjesti i napraviti najmanje tri rješenja za brojeve novozaraženih koji mogu da budu enormni. Prvenstveno rješenja koja se odnose na prostorne kapacitete unutar zdravstvenih institucija, i to svih, ne samo javnih nego i privatnih. Već je vrijeme da se privatno zdravstvo mobiliše u potpunosti, i sa prostorom, i sa resursima, i sa kadrovima, da se stave u funkciju jedinstva, kao što i jesu, da se ne prave nikakve razlike.

Kadrovi trebaju da se poredaju u jednu pravilnu raspodjelu, da nikome ne nedostaje nekih kadrova. Da se angažiraju penzionisani kadrovi, volonteri, studenti medicine, kojima je ovo velika škola. Šteta je te mlade ljude pustiti da sjede u kafićima, umjesto da ih se angažuje da budu u službi zdravstva”, kazao je Nakaš, apelirajući na veći angažman inače aktivnog Crvenog križa/krsta, te ostalih humanitarnih organizacija.

Država zakazala

Prema njegovim riječima, državne institucije se potpuno zakazale u pandemiji.

“Država je nula u ovoj situaciji. Državu treba prozvati, ako iko ima da je prozove i da po zakonu odgovara za ugrožavanje života stanovništva BiH“, upozorio je dr. Nakaš.

On konkretno na odgovornost poziva Vijeće ministara BiH.

“Postoji Plan prevencije pandemije H1N1 koji je još 2009. napravljen. Za njegovu implementaciju su odgovorni Ministarstvo civilnih prostora i Ministarstvo sigurnosti BiH. U Ministarstvu civilnih poslova odgovoran je Sektor za zdravstvo koji vodi Draženka Radoš, koja je bila kandidat za kantonalnog ministra zdravstva, a na nivou države nije prstom pomakla da se bilo šta uradi od početka ove pandemije u korist građana”, rekao je.

Smatra su oni bili obavezi bili da mobiliziraju i resurse, da nabavljaju opremu, lijekove, da ugovaraju vakcine…

“Sve to ima u tom Planu. U tom Planu postoji jedna stavka koju smo mi zanemarivali, a sada je postajemo svjesni – da je za slučaj pandemije u BiH potrebno osigurati 18.000 postelja. Sad računajte koliko mi imamo postelja i koliko za toliko postelja treba osoblja. I tu smo uvijek ‘kratki’. Pri tome se sad dešava da se ljudi ne podnose, da se optužuju, a ljudi koji rade s pacijentima padaju od posla. Ne možete “jahati” jednog čovjeka cijelo vrijeme. Možemo imati prostora, možemo imati čitavu Skenderiju, ali ako nemate osoblja koje će opskrbljivati tih 1.000 kreveta, od njegovatelja, medicinskih sestara, doktora, anesteziologa…, džaba vam sve to, džaba vam respirator”, smatra ugledni sarajevski ljekar.

Sukobi moraju prestati

Govoreći, na kraju, o odnosima unutar menadžmenta medicinskih institucija u Sarajevu, Nakaš je kazao da je zastrašujući način na koji način se oni prepucavaju u jeku pandemije, dok ljudi umiru.

“To je strašno! To je definitivno hrana za koronu. Vi tako stvarate netrpeljivost, vi stvarate nervozu, vi stvarate jedan animozitet između institucija. Tu ljudi nisu krivi, niti su u animozitetu. Tu su u animozitetu menadžeri, i to dva menadžera koja su do jučer bila vrlo bliska, a danas su, na našu nesreću, u jednom, da ne kažem, ratnom stanju. Dr. Ismet Gavrankapetanović je bio član Upravnog odbora kada je dr. Sebija Izetbegović imenovana za direktora Opće bolnice.

Prema tome, on je četiri godine sve njezine odluke aminovao i direktno sarađivao sa njom. I sad se odjednom nešto promijenilo i oni su u ratu. A što u ratu usred pandemije, pobogu? Što dovode ljude do izluđivanja”, dobronamjerno upozorava dr. Nakaš.

Faruk Vele (Radio Sarajevo )