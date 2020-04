Dr. Anthony Fauci : Uprkos porastu đrtava dnevno, vidi se svjetlo na kraju tunela !?

Dr. Anthony Fauci, čelnik tima Bijele Kuće za borbu protiv pandemije, rekao je u intervjuu za tv mrežu FOXNEWS, kako smatra da će Sjedinjene Države moći otvoriti škole i fakultete na jesen. On je naglasio da se to, prema sadašnjim statistikama, može zahvaliti svim mjerama koje je Amerika do sada poduzela.

” Teško je predvidjeti sve kada je ova bolest u pitanju, ali se može dobiti osjećaj da mjere daju rezultate…u potpunosti očekujem da ćemo epidemiju imati pod kontrolom do jeseni i da će se škole moći otvoriti.”

Fauci je dodao da virus neće jednostavno nestati u potpunosti, ali da će američka populacija do tada već imati dovoljno razvijen tzv. Imunitet Krda, i da će u dovoljnoj mjeri savladati bolest, da bi bio moguć povratak relativno normalnom kretanju. Osim toga, zaključio je Fauci, testiranje će do tada biti masovno raspoloživo, moći će se mnogo lakše i brze identificirati zaraženi pojedinci, a znaće se puno više i pomoću testa na anti-tijela koji će objasniti koliki je prodor bolesti u društvu do tada.

On je takodjer naglasio da usprkos porastu žrtava dnevno, sada se definitvno vidi svjetlo na kraju tunela.

“To moze zvučati kao paradox, ali nije; činjenica je naime da broj mrtvih kasni za brojem zaraženih za nekoliko nedjelja; recimo u New Yorku je ovo teška sedmica u smislu povećanja broja mrtvih, što smo i predvidjeli prošlog vikenda, ali je očigledno smanjenje novih hospitalizacija, i oboljelih kojima je potreban smještaj u intenzivnoj njezi, što praktički ukazuje na stabilizaciju situacije”, kazao je Dr. Fauci.

Ako se do kraja maja bude primjenjivala mjera socijalnog distanciranja, do avgusta će od koronavirusa u Americi umrijeti oko 82 hiljade ljudi, pokazala je projekcija Bijele kuće.