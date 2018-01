Doris Pack, veteranka evropske politike : Srce me boli za Bosnom i Hercegovinom !

Možda je u protekloj godini i bilo nekih promjena, ali ne baš i nabolje. BiH još nije u stadiju demokratije koja je u službi građana, u službi svoje djece. Političari i dalje vode računa primarno o svojim ličnim interesima, što je pogrešno. Ustavna struktura BiH nije prepreka. Ako političari žele raditi za dobro svih, promjene nabolje su sasvim moguće. Ali njih nema, kaže Doris Pak (Pack) u intervjuu za „Dnevni avaz“.

Veliki prijatelj

Veteranka evropske politike, veliki prijatelj regiona, Pak je i danas, u svojoj 76. godini, vrlo angažirana. Osim što vodi žensko krilo Evropske narodne stranke (EPP), najveće i najjače političke grupacije Evrope, aktivna je i u brojnim fondacijama te nevladinim organizacijama.

Kakvim biste ocijenili stanje u BiH u prošloj godini?

– Svi u BiH žele da ova država funkcionira i postane dio Evropske unije. Nigdje na Balkanu nemate toliku želju građana da budu dio Unije. To mjesto BiH, prema svim pravima, pripada, ali političari ne žele takav scenarij jer bi mogli izgubiti privilegije koje imaju. I kao rezultat toga imate odlazak ljudi iz države. To su sve dobri, obrazovani, pametni i vrijedni ljudi, koji svoju životnu priliku ne vide u BiH, već vani. To je žalosno!

Sistem obrazovanja se mora mijenjati. BiH se u cijelosti mora mijenjati. Veoma sam vezana za nju i boli me kada vidim kakva je situacija u toj državi. Srce me boli za BiH! Za tu sam državu tako vezana, provela sam toliko vremena u njoj, radeći za nju, ali željenih promjena nema ili one idu tako bolno sporo. Ali ne odustajem. I dalje se borim, radim, dolazim u BiH često, razgovaram s ljudima. Jer ipak ima nade.

Ova je godina važna za Balkan…

– 2018. je, kaže nam Mogerini (Federika, op. a.), krucijalna godina za Balkan. No, i drugi su nam govorili da su i prethodne bile krucijalne. Tragedija je što ste svaku priliku propustili. Jednostavno, ljudi na vlasti ne žele uraditi prave stvari. I to je to.

Opći izbori

Ove godine su opći izbori u BiH…

– Da, izbori! Političari ne žele gubiti glasove, obraćaju se samo svom biračkom tijelu i nastoje osvojiti što jaču podršku za sebe. A to nije način za ulazak u EU. Jer samo cijela država BiH može ući u EU, a ne ovaj ili onaj narod.

Nedavno je reaktuelizirana ideja za sazivanje ”Dejtona 2”. Šta mislite o tome?

– Ako postoji mogućnost, nemam ništa protiv toga da se Dejtonski sporazum mijenja. Neki traže referendum o nezavisnosti, neki treći entitet, neki koriste brojnost za ličnu korist. A svi su izabrani da rade na tome da građanima bude bolje. I da hoće, s ovom strukturom na kojoj se BiH temelji, mogli bi puno uraditi.

Spomenuli ste i treći entitet i nezavisnost nekih…

– Neće se desiti! Mislim da su te ideje sasvim nerealne. Nije problem BiH njena struktura. Već to što političari neće da rade ono što bi trebali, već rade ono što ne bi smjeli.

Mislite na korupciju?

– Ma korupcije ima svuda. Samo što kod nas postoji funkcionalno pravosuđe. Kod vas je stanje u toj oblasti zabrinjavajuće. A ja sam, odista, više umorna od ponavljanja stvari. Jer se ništa bitno ne mijenja nabolje. Da sam barem uspjela nagovoriti ljude u Federaciji da promijene strukturu na kojoj ona počiva, stvari bi bile mnogo bolje.

Rusija zloupotrebljava Balkan

– Balkan je u srcu Evrope. Mi imamo strateški interes da taj region bude stabilan i napredan. Vaš je region okružen EU i nama je bitno da i tu vlada mir, kao što već decenijama vlada Unijom.

Drugi mogu imati svoje interese na Balkanu, ali ga ne smiju zloupotrebljavati da bi štetili nama. A Rusija to nastoji. Njima je Balkan još jedna igračka za destabiliziranje EU. Nije im stalo do dobrobiti ovog regiona, već do ostvarenja svojih interesa i u tu svrhu oni zloupotrebljavaju Balkan. I mi vidimo kako to izgleda, vidjeli smo šta su, naprimjer, htjeli u Crnoj Gori… A ono što mi želimo Balkanu, stanovnici tog regiona žele sebi – kaže Pak.

Sead Numanović (Avaz)