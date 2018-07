Doris Pack u Mostaru : “Odbili ste demokratski zakon koji ima podršku Venecijanske komisije i EPP-a!”!

U organizaciji Fondacije “Konrad Adeanuer” u Mostaru je Doris Pack održala predavanje o temi “Izborna kampanja kandidatkinja i EU integracije” za članice političkih stranaka iz Hercegovine.

Bivša članica Evropskog parlamenta i predsjedavajuća Komiteta za kulturu i edukaciju uoči predavanja u Mostaru, u izjavi za medije je kazala da se u Mostaru svaki put kad dođe osjeća isto, jer se u tom gradu ustvari ništa ne mijenja.

– Činjenica je da se ljudi ovdje ne mogu dogovoriti ni o izbornim pravilima za ovaj grad, a isti problem sad imamo i na nivou Federacije. Izborni zakon nije prošao. Znam da se u suštini radi o demokratskom zakonu, a da ga je kao takvog potvrdila i Venecijanska komisija. Stav i Evropske narodne partije (EPP) je da je taj zakon sasvim uredu. Nažalost, desilo se ono čemu su se neki nadali, a čega su se pojedini i pribojavali. Žao mi je što je takav zakon odbijen, jer se u odbijanju ne može govoriti o nacionalnom interesu. Ovdje je riječ o interesu jedne stranke, znamo svi koje – kazala je Pack.

Navela je i da u BiH mora doći do intenzivnije saradnje, prije svega među entitetima, i da se tek u tom slučaju može govoriti o saradnji među zemljama regiona. Podsjetila je i da je Evropska komisija u maju donijela strateški dokument sa šest različitih inicijativa, koje se odnose na regiju, uz poseban osvrt na BiH.

– Posebno me tišti činjenica da mladi napuštaju ovu zemlju. Svi oni sigurno vole domovinu, kao što i ja volim svoju, ali ovdje moraju dobiti mogućnost da žive od svog rada i da zasnuju porodice. Ponovo apeliram na političare i poručujem da je ovdje neophodno pospješiti brojne oblasti. Neophodni su kvalitetni zdravstveni i obrazovni sistem i uspostava pravosuđa na osnovu kojih će građani biti sigurni – pojasnila je, a potom se osvrnula na predstojeće izbore, odnosno na prijetnje krizama, pa čak i secesijom.

– Nisam proročica. Nadam se da će ljudi izabrati političare koji im vjerodostojno mogu kazati da će ih uvesti u EU. Ne vidim nikakav loš scenarij u BiH. Jedini problem može biti kasnije sastavljanje vlada, ali to je generalno u BiH uvijek problematično. Imali smo nedavno sličan problem i u Njemačkoj. Svima vam je poznato da su političari, kad se privatno susretnu, veoma raspoloženi, tapšu se po ramenu i zajedno piju, a onda u javnosti sutra zastupaju takozvane nacionalne interese. Mislim da oni ne zastupaju nikakve nacionalne interese. To su isključivo partikularno lični interesi – smatra Doris Pack.

Prokomentirala je i sve učestalija neslaganja unutar EU i poziciju naše zemlje kad je riječ o evropskom putu.

– Još 2003. godine donosena je odluka da zapadni Balkan pripada EU i da će, ukoliko se ispune uvjeti za članstvo i ukoliko to zemlje žele – one i postati članicama. To je činjenično stanje i to ne može niko poremetiti, čak ni Makron (Macron). BiH je u središtu Evrope i bitno je reći da se to mora desiti. Problemi se mogu riješiti na jednostavan način. Mi nudimo perspektivu svima. EU, naravno, ima i svoje unutrašnje probleme. BiH jasno ima problem ustavne strukture. Imamo dva dijela koja su potpuno različito strukturirana, pa država teško može raditi. Ljudi moraju promijeniti ovakav Ustav kako bi država mogla normalno raditi – zaključila je Pack.

(Kliker.info-SB)